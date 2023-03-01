Министр армии США призвала правильно оценивать существующие военные возможности России

Руководству США не следует проявлять безрассудство, оценивая уровень военного потенциала Российской Федерации. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут.По мнению главы министерства, отвечающего за управление сухопутными войсками страны, которое она озвучила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), военный потенциал РФ остается значительным, несмотря на последствия вооруженного конфликта на Украине.Как отметила Вормут, Россия до сих пор не использовала основную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также кибервозможности во время вооруженного конфликта на Украине. И это действительно так. Большая часть Воздушно-космических сил России, практически весь Военно-морской флот, за исключением Черноморского и отдельных частей береговых войск и морской пехоты, а также Ракетные войска стратегического назначения не участвуют в украинском конфликте.Кроме того, в зону специальной военной операции не отправляют военнослужащих срочной службы. Соответственно, в частях, укомплектованных «срочниками», продолжают служить и их командиры – от сержантов и прапорщиков до старших офицеров.Наконец, Россия обладает значительным мобилизационным потенциалом, а военная промышленность страны продемонстрировала свою куда большую оперативность в производстве боеприпасов и вооружений, чем военно-промышленные предприятия стран «коллективного Запада». Поэтому американский министр совершенно правильно предостерегла политиков от опрометчивых прогнозов и действий.