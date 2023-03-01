Военное обозрение
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Министр армии США призвала правильно оценивать существующие военные возможности России

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Министр армии США призвала правильно оценивать существующие военные возможности России

Руководству США не следует проявлять безрассудство, оценивая уровень военного потенциала Российской Федерации. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут.


По мнению главы министерства, отвечающего за управление сухопутными войсками страны, которое она озвучила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), военный потенциал РФ остается значительным, несмотря на последствия вооруженного конфликта на Украине.

Как отметила Вормут, Россия до сих пор не использовала основную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также кибервозможности во время вооруженного конфликта на Украине. И это действительно так. Большая часть Воздушно-космических сил России, практически весь Военно-морской флот, за исключением Черноморского и отдельных частей береговых войск и морской пехоты, а также Ракетные войска стратегического назначения не участвуют в украинском конфликте.

Кроме того, в зону специальной военной операции не отправляют военнослужащих срочной службы. Соответственно, в частях, укомплектованных «срочниками», продолжают служить и их командиры – от сержантов и прапорщиков до старших офицеров.

Наконец, Россия обладает значительным мобилизационным потенциалом, а военная промышленность страны продемонстрировала свою куда большую оперативность в производстве боеприпасов и вооружений, чем военно-промышленные предприятия стран «коллективного Запада». Поэтому американский министр совершенно правильно предостерегла политиков от опрометчивых прогнозов и действий.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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21 комментарий
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 18:34
    +10
    Судя по докладу, кто-то из военных советников Кристин Вормут еще дружит с головой.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:37
      +8
      .... военный потенциал РФ остается значительным, несмотря .....

      Так мы еще и не начинали. angry
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:47
      0
      Военные там зачастую дружат с головой.Кроме тех,кто замешан на политику.Вормут у них или "белая ворона",или не зависит от политиков,либо собралась в отставку
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: Ясная
      .......кто-то из военных советников Кристин Вормут еще дружит с головой.

      Возможно и сама она более здравомыслящая, чем заокенские политические тётки. recourse
      иных уж нет, а те ---- далече
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:35
    +1
    Россия до сих пор не использовала основную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил

    приберегаем для особобого случая, для ВИП клиентов
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:00
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      Россия до сих пор не использовала основную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил

      приберегаем для особобого случая, для ВИП клиентов


      А ничего, что у этих ВИП-клиентов с самолётами и кораблями дела лучше чем у нас?
  3. Карат
    Карат Сегодня, 18:36
    +5
    Ракетные войска стратегического назначения не участвуют в украинском конфликте


    Если бы они участвовали, то вопрос как минимум Украины не стоял бы на повестке дня.
  4. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 18:40
    +7
    Что то много дифирамбов в последнее время из-за океана раздается. Подозрительно...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:48
      +1
      Цитата: A.A.G.
      Что то много дифирамбов в последнее время из-за океана раздается. Подозрительно...


      США уже обескровили свои склады на несколько лет вперёд, а ВПК не справляется с пополнением запасов. Им игра в долгую гешефт не принесёт. А в убыток США работать не хочет.
      Поэтому они сейчас более склонны к миру чем год назад.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:58
        0
        ВПК не справляется с пополнением запасов

        западные эксперты утверждают обратное: в долгосрочной перспективе западное ВПК должно пересилить российское ((
        1. Карат
          Карат Сегодня, 19:15
          0
          Цитата: ivan1979nkl
          ВПК не справляется с пополнением запасов

          западные эксперты утверждают обратное: в долгосрочной перспективе западное ВПК должно пересилить российское ((


          Вот именно: в долгосрочной.
          А Вы в курсе как по годам распределяется: краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная?
          Долгосрочная это от 10 и до 50 лет.
      2. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 19:20
        +1
        С каких пор оружейный бизнес стал убыточным???:)))
        1. Карат
          Карат Сегодня, 19:24
          0
          Цитата: 1razvgod
          С каких пор оружейный бизнес стал убыточным???:)))


          С тех пор когда оружие стали продавать в кредит. Заранее зная что его не вернут.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:59
      0
      Это не нам дифирамбы, это призыв к своим отнестись со всей серьезностью к вопросам поставок. Другие ее слова: "Учитывая то, что поставлено на карту в Украине, не только для украинцев, но и для НАТО и для всего свободного мира, в наших интересах дать им то, что им нужно, чтобы защитить свою территорию и вытеснить русских"
  5. Комментарий был удален.
  6. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 19:03
    +1
    Думается не нужно идти путем майданной Украины и любую зраду превращать в перемогу.
    Суть дискуссии в западном истеблишменте в том,что некоторые считают что российская армия уже все, употребляют по ее поводу самые оскорбительные эпитеты и соответственно говорят чуть ли о вторжении в Россию, а другие более осторожные им отвечают ,что не нужно проявлять безрассудство ,и что военный потенциал у РФ еще есть.
    На мой взгляд сама такая дискуссия оскорбительна и выдавать за "хорошую новость" мнения более осторожных ее участников не стоит.
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 19:03
    0
    Щас политиканы-крикуны заклюют этого здравомыслящего министра. Потому как прослойка "политиков", которые вообще не дружат с головой - в последние годы резко растёт :(
  8. Roust
    Roust Сегодня, 19:08
    0
    Боишься, - значит, уважаешь. Уважаешь, - значит, все равно боишься, но с уважением.
  9. АИК05
    АИК05 Сегодня, 19:12
    0
    Надеются что мы на сво исчерпаем себя, зря странные надеетесь, какие все таки они ущербные, идите лесом, да почему мне дают писать слово «ня», неужели и этот ресурс подкаблучник
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:13
    0
    Россия обладает значительным мобилизационным потенциалом, а военная промышленность страны продемонстрировала свою куда большую оперативность в производстве боеприпасов и вооружений, чем военно-промышленные предприятия стран «коллективного Запада».

    Только вот пока не будет гореть под ударами ВСУ Москва и другие города европейской части РФ - никакой мобилизации экономики, населения РФ не будет, все будут ждать, пока им добрая тётя Нуланд не принесёт мирные переговоры с нацистами Украины без предварительных условий.
    Согласно русской старинной традиции, Россия начинает наступать и побеждать только когда наступает полная катастрофа, не раньше.
  11. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 19:16
    0
    западные эксперты утверждают обратное: в долгосрочной перспективе западное ВПК должно пересилить российское ((

    - хороша ложка к обеду
  12. Клон
    Клон Сегодня, 19:20
    0
    У определенно симпатичной женщины и мысли в голове правильные формируются...хоть она и американка. feel