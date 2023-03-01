Член Совфеда РФ от ДНР Никонорова: Украине уготована роль военного полигона США

В планах военно-политического руководства США Украине предначертана роль полигона, обслуживающего интересы американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и коммерческого продвижения продукции военного назначения. Об этом заявила член Совета Федерации ФС РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.
По мнению сенатора, граждане Украины рассматриваются американским правительством в качестве обслуживающего персонала огромного военного полигона. Помимо этого, США обязательно потребуют с украинцев деньги за поставленные во время вооруженного конфликта вооружения.
Парламентарий также подчеркнула, что поставки на Украину западного оружия и военной техники будут продолжаться до тех пор, пока готовые для реализации образцы вооружений не пройдут проверку в боевых условиях и пока в наличии еще остаются украинцы, пригодные для их использования в интересах Запада.
Нежелание Запада поставлять украинской армии истребителей продиктовано опасением, что они могут попасть в руки ВС РФ, а также слишком высокой стоимостью подобной техники для использования в качестве расходного материала.
В администрации США все чаще звучат заявления, что Украина должна начать самостоятельно оплачивать военные поставки. По словам представителя Пентагона Селеста Уолландера, американский бюджет уже не располагает возможностью приобретать некоторые военные средства для поставок Киеву. Исходя из этого, по мнению Уолландера, необходимо принудить украинские власти начать самостоятельно планировать свои расходы на оборону.