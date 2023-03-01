Посол ФРГ объяснил молчание Запада о диверсиях на «Северных потоках» продолжением расследования

Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате

В настоящее время власти западных стран пытаются замалчивать тему диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Свое объяснение странному молчанию попытался дать, но довольно неубедительно, посол Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр, давший комментарий изданию «РБК».Как отметил немецкий посол, Германия, Дания и Швеция еще не закончили расследование всех обстоятельств инцидента. Россия, напомним, в этом расследовании не участвует, так как европейские страны решили ее к нему не допускать.Посол фон Гайр подчеркнул, что подобные преднамеренные действия являются неприемлемыми и угрожают международной безопасности. Сейчас власти трех европейских стран занимаются изучением всех обстоятельств инцидента, пытаясь, по словам дипломата, выяснить, что произошло на самом деле.- заявил посол ФРГ в комментарии РБК Тем не менее, эти слова выглядят малоубедительными, особенно на фоне недавней публикации американского журналиста Сеймура Херша. Он, напомним, обвинил в диверсии на «Северных потоках» США.По утверждению Херша, «добро» на диверсионную операцию дал сам американский президент Джо Байден, а непосредственную координацию осуществлял советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Власти США эту версию отрицают, но многие страны выразили озабоченность в связи с ее появлением и теперь ожидают от американской администрации более внятных доказательств непричастности к инциденту.