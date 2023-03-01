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Посол ФРГ объяснил молчание Запада о диверсиях на «Северных потоках» продолжением расследования

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Посол ФРГ объяснил молчание Запада о диверсиях на «Северных потоках» продолжением расследования

В настоящее время власти западных стран пытаются замалчивать тему диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Свое объяснение странному молчанию попытался дать, но довольно неубедительно, посол Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр, давший комментарий изданию «РБК».


Как отметил немецкий посол, Германия, Дания и Швеция еще не закончили расследование всех обстоятельств инцидента. Россия, напомним, в этом расследовании не участвует, так как европейские страны решили ее к нему не допускать.

Посол фон Гайр подчеркнул, что подобные преднамеренные действия являются неприемлемыми и угрожают международной безопасности. Сейчас власти трех европейских стран занимаются изучением всех обстоятельств инцидента, пытаясь, по словам дипломата, выяснить, что произошло на самом деле.

Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате

- заявил посол ФРГ в комментарии РБК.

Тем не менее, эти слова выглядят малоубедительными, особенно на фоне недавней публикации американского журналиста Сеймура Херша. Он, напомним, обвинил в диверсии на «Северных потоках» США.

По утверждению Херша, «добро» на диверсионную операцию дал сам американский президент Джо Байден, а непосредственную координацию осуществлял советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Власти США эту версию отрицают, но многие страны выразили озабоченность в связи с ее появлением и теперь ожидают от американской администрации более внятных доказательств непричастности к инциденту.
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:21
    0
    Амский бизнес за хорошие деньги и электоральную поддержку купил молочный бидон.
    И далее по цепочке.
    Окупилось уже.
    В такие времена и проверяется прочность гос машины. Всех госкударств.
    Фуагру конечно лучше кушать, а приходиться в берцах по паркетам кремлевским шаркать.
    И сталина, и ленина много раз пинали, а вывернуться надо сейчас, в конкретный момент истории.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 19:49
      0
      Когда виден Очень Хороший гешефт, то и второй раз кенеди "завуаляют".
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:23
    0
    брешут как сивые мерены ,вв явно американское и они это прекрасно знают ,но свое кресло для бездельника (что у них что у нас) дороже правды (жадные чинуши всех стран становитесь в очередь в вашингтоне насыпят 30 серебрянников(особенно тем кто из рф)
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:31
    0
    Кто же сам на себя расследование проводит?
  4. gardaster
    gardaster Сегодня, 19:36
    0
    Предупредите фон Гайра от чрезмерного фанатизма при проведении расследования, ибо можно ненароком выйти на самих себя. Смотришь на этот цирк с конями и задаёшься вопросом - а как с этими "бизнисменами" можно иметь дела. Когда англосаксы в условиях сокращения кормовой базы пускают под нож определённые круги европейского бизнессообщества. История японского бизнеса 80-х годов немцев ничему не научила?