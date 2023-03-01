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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк рассказал о планах России по «затягиванию» спецоперации

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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк рассказал о планах России по «затягиванию» спецоперации

В настоящее время президент Российской Федерации Владимир Путин якобы рассчитывает специально «затянуть» вооруженный конфликт на Украине, чтобы истощить Запад. Об этом написал в социальной сети советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.


Украинский политик перечислил несколько мнимых целей Путина в контексте вооруженного конфликта на Украине. К ним он отнес собственно затягивание конфликта, истощение экономик стран «коллективного Запада», появление внутренних противоречий на Украине, начало антивоенных протестных выступлений в разных странах мира.

В принципе, некоторый смысл в перечисленных Подоляком целях есть, поскольку украинский конфликт действительно истощает западные экономики, а его затягивание неизбежно приведет к росту общественного недовольства как на Украине, так и за ее пределами.

Но не стоит забывать, что и России не выгодно вести бесконечные боевые действия, в которых гибнут наши люди. В отличие от политиков США, которым безразличны жизни и судьбы украинцев, России дороги ее граждане, да и к населению Украины Москва относится с известным гуманизмом, о чем свидетельствует сам характер специальной военной операции.

Пытаясь приписать Путину и России в целом некие ложные цели спецоперации, Подоляк отвлекает внимание от истинных целей США и Великобритании, для которых Украина действительно стала и антироссийским тараном, и полигоном для обкатки вооружений и технологий ведения боевых действий одновременно.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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1 комментарий
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 19:43
    0
    Никто ничего не затягивает специально.
    Обе стороны копят силы для будущих наступлений.
    Пополняют запасы боеприпасов.
    А пока - упорные позиционные бои во всем фронтам.