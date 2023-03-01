Советник главы Офиса президента Украины Подоляк рассказал о планах России по «затягиванию» спецоперации

В настоящее время президент Российской Федерации Владимир Путин якобы рассчитывает специально «затянуть» вооруженный конфликт на Украине, чтобы истощить Запад. Об этом написал в социальной сети советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Украинский политик перечислил несколько мнимых целей Путина в контексте вооруженного конфликта на Украине. К ним он отнес собственно затягивание конфликта, истощение экономик стран «коллективного Запада», появление внутренних противоречий на Украине, начало антивоенных протестных выступлений в разных странах мира.В принципе, некоторый смысл в перечисленных Подоляком целях есть, поскольку украинский конфликт действительно истощает западные экономики, а его затягивание неизбежно приведет к росту общественного недовольства как на Украине, так и за ее пределами.Но не стоит забывать, что и России не выгодно вести бесконечные боевые действия, в которых гибнут наши люди. В отличие от политиков США, которым безразличны жизни и судьбы украинцев, России дороги ее граждане, да и к населению Украины Москва относится с известным гуманизмом, о чем свидетельствует сам характер специальной военной операции.Пытаясь приписать Путину и России в целом некие ложные цели спецоперации, Подоляк отвлекает внимание от истинных целей США и Великобритании, для которых Украина действительно стала и антироссийским тараном, и полигоном для обкатки вооружений и технологий ведения боевых действий одновременно.