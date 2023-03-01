«Это победа Тегерана»: американские эксперты обеспокоены швартовкой в бразильском порту иранских кораблей

Их швартовка в Бразилии, особенно после визита президента Лулы да Силвы в США, выставит Вашингтон в невыгодном свете, когда дело дойдет до применения санкций. Заход кораблей в порт – это победа Тегерана. Ожидайте больше подобных демонстраций со стороны Ирана

Швартовка иранских военных кораблей в Бразилии является опасным событием и прямой угрозой безопасности американцев