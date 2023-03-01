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«Это победа Тегерана»: американские эксперты обеспокоены швартовкой в бразильском порту иранских кораблей

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«Это победа Тегерана»: американские эксперты обеспокоены швартовкой в бразильском порту иранских кораблей

Иранские военные корабли пришвартовались в Рио-де-Жанейро, несмотря на то, что США грозили санкциями властям Бразилии. Это событие вызвало беспокойство среди американских обозревателей, усмотревших в нём посягательство на свои национальные интересы.


Как указывается в издании USNI News, правительство недавно избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы дало разрешение кораблям Makran и Dena разрешение войти в бразильский порт. И это при том, что глава государства только вернулся из Вашингтона, где вёл переговоры с американскими властями.

Изначально Бразилия удовлетворила запрос иранского руководства, дав в конце прошлого года разрешение кораблям на стоянку. Но под давлением США оно было отозвано. Вашингтон даже ввёл санкции против кораблей, объяснив это тем, что Makran в состоянии нести беспилотники, которыми Иран вооружает свою армию и якобы поставляет их России. Власти США заявили, что санкции могут распространиться на лиц, оказывающих помощь указанным кораблям.

Их швартовка в Бразилии, особенно после визита президента Лулы да Силвы в США, выставит Вашингтон в невыгодном свете, когда дело дойдет до применения санкций. Заход кораблей в порт – это победа Тегерана. Ожидайте больше подобных демонстраций со стороны Ирана

- заявляют эксперты, опрошенные изданием.

Швартовка иранских военных кораблей в Бразилии является опасным событием и прямой угрозой безопасности американцев

- отметил сенатор Дж. Тед Круз, позиционирующий себя в качестве «ястреба».

Вашингтон вошёл в кураж, диктуя всему миру свою волю. Поэтому согласие бразильских властей принять корабли враждебного для США государства воспринимается как вызов, брошенный непосредственно Соединённым Штатам.
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4 комментария
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:08
    +5
    Только дураки отдают приказы, которые явно не будут исполнены. Ну какое их собачье дело кто и куда ходит в гости, пусть и на военных кораблях. Сами напросились, сами же потеряли лицо по своей же глупости.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:11
    +2
    Makran в состоянии нести беспилотники

    боятся иранских Шахедов... как же США будут реагировать на размещение российских Кинжалов на Кубе?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:27
      0
      Что толку размещать Кинжалы? Они - наступательное оружие. Это оружие для инициатора войны. Поскольку если первыми решат атаковать США, они массой ракет и самолётов пробьют любую ПВО (хотя и понесут потери), и я уже не уверен, что МиГ-31 смогут благополучно пустить Кинжалы по целям.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:47
    +1
    За персов можно только порадоваться. И за бразильцев тоже. Персам теперь в БРИКС вступить бы надо.