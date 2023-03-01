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Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Вступление Украины в НАТО может привести альянс к участию в вооруженном конфликте

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Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Вступление Украины в НАТО может привести альянс к участию в вооруженном конфликте

Вступление Украины в военный блок НАТО может вынудить альянс вступить в вооруженный конфликт из-за пятой статьи устава, согласно которой все члены НАТО обязаны дать военный ответ на агрессию, направленную против одного из его членов. Исходя из этого, будет затруднительно принять в НАТО Украину. Об этом заявила бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс.


Однако, несмотря на невозможность вступления в НАТО, по словам Райс, Украина является очень сильным союзником альянса. Экс-госсекретарь США полагает, что в будущем будет необходима некоторая форма договоренностей по безопасности между НАТО и Украиной и начинать работу над этим следует уже сейчас.

Бывшая глава американского внешнеполитического ведомства уверена, что территория стран, являющихся членами НАТО, находится под надежной защитой, что нельзя сказать об Украине. Из-за незащищенности Украины образовался вакуум в центре Европы, который необходимо устранить, не прибегая при этом к пятой статье устава альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса уже договорились в отдаленной перспективе принять Украину в военный блок, однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.

По словам Столтенберга, сейчас альянсу важно оказывать военную поддержку Украине, чтобы обеспечить ее сохранение в качестве "суверенного и независимого государства". Генсек НАТО также добавил, что после завершения вооруженного конфликта необходимо путем усиления военной мощи Киева гарантировать, что подобное больше не повторится.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:20
    +1
    Я бы добавил, что принятие Украины в НАТО может привести к развалу НАТО. Потому что за больных на голову не всякая страна желает встревать в военный конфликт. Это сейчас все солидарны с окраиной пока их не сильно касается. А попасть под ядерный удар желающих не так уж много.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:23
      0
      Для начала следует добавить, что принятие Украины в НАТО противоречит уставу самого НАТО.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:03
        +1
        принятие Украины в НАТО противоречит уставу самого НАТО

        когда запахло жареным уставы читать некогда...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:04
        +1
        Цитата: Тарелка
        Для начала следует добавить, что принятие Украины в НАТО противоречит уставу самого НАТО.

        Когда сильно хочется, то и устав нарушить можно.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 21:29
          +1
          Однако, несмотря на невозможность вступления в НАТО, по словам Райс, Украина является очень сильным союзником альянса.

          "...
          Знают пусть враги все, знает щучка Кондолиза Райс:
          Никогда, отребье НАТОвское ,не возьмёте нас!"           (с) И.Растеряев "Комбайнёры" yes
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:21
    -7
    Да НАТО уже участвует в конфликте. Своим снарядами, пушками, танками, даже наемниками!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:50
      +2
      даже наемниками!

      участие наёмников сыграло ключевую роль в осеннем наступлении ВСУ а Харьковской области ((
      иначе результат мог быть совсем другим
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:03
      0
      Цитата: голос_разуma
      Своим снарядами, пушками, танками, даже наемниками!

      Верно сказали.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 20:23
    0
    Цитата: голос_разуma
    Да НАТО уже участвует в конфликте. Своим снарядами, пушками, танками, даже наемниками!

    НАТА бюрократический союз , а не военный ... путём бюрократии и за купок ... они помогают 404й ,
    но в прямой конфликт с большим противником они никогда не лезли
    Затоптать отбившуются от стада мелочь , запросто ... но вот с ядерной державой ... они ещё не бодались
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:18
      0
      Ну вот давайте представим, гоп и окраену принимают в нато со 2 марта 2023 года. Как вы думаете, что сделает Россия в таком случае. Предположу что ничего путного, исчезнут ежедневные доклады с тв, уберут символику с техники, воевать останутся только чвк да добровольцы с птичьими правами... Ваши варианты, форумчане?
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:27
    +3
    Нет страны - нет проблемы. Государство "Украина" давно не существует. Территория осталась

    Новороссия и Малороссия к России, а Галицию пусть поляки забирают
  5. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 20:29
    0
    по её так и средняя Азия,Грузия Молдавия с Белоруссией тоже ваккум.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:12
      0
      средняя Азия,Грузия Молдавия с Белоруссией тоже ваккум

      по большому счёту и Украина для америки такая же пустота. Видно, что готовность украинцев биться за Западные "ценности" немало удивила этот самый Запад, это было для них большой неожиданностью
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:32
    0
    Fast würde ich mir wünschen, dass diese Schwachköpfe in der Nato
    sich aktiv in den von ihnen angezettelten Krieg in der Ukraine
    einmischen, schon um diese verlogene US-Nazi-Fotze endlich
    in einem atomaren Feuersturm BRENNEN zu sehen...!!!!!!!!!!!!!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:41
    +4
    Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Вступление Украины в НАТО может привести альянс к участию в вооруженном конфликте
    . Вопрос... а чего полосатики так открещиваются от очевидного??? В конфликте они не только участвуют, они его разожгли, самым прямым образом.
    Они не дают его урегулировать никак, кроме как по своим хотелкам...
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:52
    +1
    Всерьёз рассуждать о вступлении Украины в НАТО может только тот, кто совершенно не знаком с этой публикой. Хочется верить, что в НАТО дурaков нет.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:01
    0
    сейчас альянсу важно оказывать военную поддержку Украине, чтобы обеспечить ее сохранение в качестве "суверенного и независимого государства"
    .
    Рабы никогда не могут быть суверенными и независимы, потому что они рыбы и они немы.
  10. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:05
    0
    Украина является очень сильным союзником альянса

    прав был покойничек Бжезинский насчёт ключевой роли Украины для безопасности России
  11. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 21:05
    -1
    Да да, и прилетит сначало по пентагону. Причем не ядерный боеприпас.
    Вы же используете неядерное вооружение против русских, та что ждите.
  12. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 21:09
    0
    Всё "смуглянка", опоздали вы с вариантами в "нато или не в нато".
    Россия год назад предлагала порешать вопрос "полюбовно и без драки", но в силу своего скудоумия вы проигнорировали это предложение, а ведь оно было не самым плохим. Теперь вариант может быть только таким, который устроит Россию, читай фактическое обнуление государственности украины. То, что вы там в своё нато будете принимать по факту, после завершения СВО, однозначно не будет стоить тех вложений, которые вы вбухали в это укроговнище и по любому не будет соответствовать тем целям, которые вы ставили перед тем, как начинать этот "украинский антироссийский проект". Усугубить своё положение матрасы могут, но выиграть на этой поляне однозначно нет.
    P.S.- каску одел, броник накинул. К атаке секты свидетелей "амэрыказнами" готов. soldier
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:31
    0
    Америку открыла. Она случайно не эстонка?