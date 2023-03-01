Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Вступление Украины в НАТО может привести альянс к участию в вооруженном конфликте

Вступление Украины в военный блок НАТО может вынудить альянс вступить в вооруженный конфликт из-за пятой статьи устава, согласно которой все члены НАТО обязаны дать военный ответ на агрессию, направленную против одного из его членов. Исходя из этого, будет затруднительно принять в НАТО Украину. Об этом заявила бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс.Однако, несмотря на невозможность вступления в НАТО, по словам Райс, Украина является очень сильным союзником альянса. Экс-госсекретарь США полагает, что в будущем будет необходима некоторая форма договоренностей по безопасности между НАТО и Украиной и начинать работу над этим следует уже сейчас.Бывшая глава американского внешнеполитического ведомства уверена, что территория стран, являющихся членами НАТО, находится под надежной защитой, что нельзя сказать об Украине. Из-за незащищенности Украины образовался вакуум в центре Европы, который необходимо устранить, не прибегая при этом к пятой статье устава альянса.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса уже договорились в отдаленной перспективе принять Украину в военный блок, однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.По словам Столтенберга, сейчас альянсу важно оказывать военную поддержку Украине, чтобы обеспечить ее сохранение в качестве "суверенного и независимого государства". Генсек НАТО также добавил, что после завершения вооруженного конфликта необходимо путем усиления военной мощи Киева гарантировать, что подобное больше не повторится.