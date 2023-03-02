Вражеский флаг в РУДН: досадная ошибка или что-то большее

Фото из счастливого прошлого украинского землячества РУДН. Впрочем, и настоящее не менее счастливое. Источник: rudn.ru
Что такое хорошо, а что такое плохо
После Великой Отечественной войны у немалой части граждан Советского Союза сформировался стойкий иммунитет к немецкой речи. Рассказывают, что отказывались учить немецкий в школе, с презрением относились к немецкой культуре. Еще немного и ненависть к нацистским изуверам передавалась бы по наследственности. Сложно было, но перебороли, и со временем Германия стала чуть ли не ближайшей страной в дальнем зарубежье. Наверное, и мы когда-то будем жить в мире с Украиной или страной, которая после неё останется. Когда-то, но точно не сейчас. В РУДН светлое будущее уже наступило и они решили познакомить всех желающих с культурным наследием Украины. 27 февраля местное «Землячество студентов из Украины» в главном корпусе университета организовали небольшую выставку с государственными символами нашего врага. Не хватало только портретов Бандеры и стягов запрещенного в России батальона «Азов».
Сразу несколько вопросов. Представим, чтобы в фойе киевского международного университета вывесили бы российский триколор, да еще сдобрили бы патриотическими книжками и журналами. В какой реанимации Киева искать инициаторов сего представления? Нет, до пещерных нравов украинской публики нам скатываться нельзя, но и лицезреть «жовто-блакитные» стяги на русской земле неприемлемо. Нелюди с этими флагами на форме резали наших пленных, глумились над телами, вскидывали руки в нацистском приветствии. Что должно произойти с руководством РУДН, чтобы такие выходки пресекались на корню? Наверное, дрон с килограммами взрывчатки, который недавно не долетел до Москвы, должен приземлиться в ректорате. Блеснуть, так сказать, флагом «незалежной» и трезубом напоследок. Только тогда дойдет, наконец, до принимающих решения в РУДН, осознание, что такое хорошо, а что такое плохо.
И это мы рассматриваем вариант безмозглости, по которому в РУДН настолько заняты наукой и дружбой народов, что не в состоянии понять преступность происходящего. Бывает такое, если слишком долго концентрировать на одном вопросе.
Февраль 2023 года. РУДН. Источник: https://t.me/readovkanews
Детальный разбор ситуации и предшествующей истории наводит совсем на другие мысли. Все в Университете дружбы народов отлично понимают и разбираются. По крайне мере, на публику работают именно так. Вот Олег Ястребов, ректор вуза, дважды доктор наук, поздравил коллег и студентов с Днем защитника Отечества:
«Я - выпускник Суворовского училища. Слова «Долг, Честь, Родина» - в основе моего воспитания… Защищать страну — значит честно и профессионально выполнять свою работу, отстаивать национальные интересы не только на передовой, но и в тылу. Поэтому наша с вами задача - исполнять свой долг на академических и исследовательских направлениях, создавать новые технологии, воспитывать у молодёжи силу духа и уважение к истории нашей великой страны».Воспитывать молодежь, Олег Александрович, это позволять размахивать вражьими символами на публике? Если верить открытым источникам, Ястребов в прошлом году подписал письмо в поддержку Специальной военной операции. С украинской выставки студенты не плюнули? Для справки, до сих пор ни одного упоминания о скандальной экспозиции на сайте университета нет. Хотя бы извинились перед теми, чьи чувства оказались задеты.
Отрицательный отбор
РУДН входит в топ-10 самых влиятельных вузов России и целиком зависит от российского бюджета. Эти вводные необходимо понимать и одновременно недоумевать, как так получилось? Частично ситуацию можно объяснить десятилетиями борьбы российского образования и науки за место под солнцем. Только не в России, а в мире. Самыми замечательными вузами считались (и считаются до сих пор) те, кто смог больше опубликовать статей за рубежом, привлечь импортных грантов и ученых. Если в естественных дисциплинах антироссийская политизация не была столь явной, то в среде гуманитариев чем больше ищешь грязи на Родину, тем успешнее публикуешься за рубежом. А это продвижение по службе и влиятельность. Отрицательный отбор во всей красе. И РУДН, тесно завязанный как раз на связи с иностранными организациями, это касается в первую очередь. Теперь понятно, почему тихо-мирно в государственном вузе проходят сборища землячеств европейских стран?
Они киевскому режиму оружие для убийства наших ребят, а мы стараемся не забывать про традиции и национальный колорит «партнеров». Вишенкой на торте выглядит проукраинская экспозиция. Вот и проректор по работе со студентами Сергей Базавлук видит в плане работы на февраль неделю культур стран Европы. Раз в плане есть, то и отменять не будем. Чего здесь больше – желания отработать импортные гранты, не лишиться квартальной премии от ректора и выпускника Суворовского училища Олега Ястребова или прямолинейная диверсия? Если последнее, то всего в часе езды от РУДН здание по адресу Большая Лубянка, 2. Добро пожаловать, так сказать.
Выставка украинской культуры в РУДН до начала СВО. Русской культуры в вузе словно нет. Источник: rudn.ru
Общественная экспертиза события, развернувшаяся в последние дни, открывает интересные подробности. Например, в РУДН нет русского землячества. Есть украинское с отдельной страничкой на сайте. На ресурсе можно найти такое:
«Самолет «Мечта», Карпаты, вышивка, трембита и очень красивые девушки – все это сказочная Украина. С этой страной нас знакомит землячество студентов РУДН из Украины».Президенту землячества Марианне Мулявке можно только посоветовать почаще обновлять информацию на странице. Все-таки, «Мрия» давно уже не самолет в привычном понимании слова, а к признакам сказочной Украины пора добавить свастику и символику горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Может быть и хорошо, что в этой компании нет русских?
Студенты из России неоднократно обращались к руководству вуза с просьбой включить в ассоциацию студентов из стран Европы русское землячество. Но неизменно следовал отказ. Рано Россию причислять к европейцам? Хорошо, тогда в ассоциацию стран Азии. Опять отказ. Может, русские недоросли еще до собственного землячества в одном из ведущих вузов страны? Сначала надо, по меткому выражению Андрея Медведева, покаяться на экспозициях "Военные преступления России на Украине" или "Имперская колонизация Средней Азии и великодержавный шовинизм России". Добро на русское землячество от ректората не получено до сих пор.
Источник: rudn.ru
Заканчивать истории принято на хорошей ноте. Удивительно, но в беспросветной тьме российского образовательного истеблишмента есть лучи надежды. Например, мнение:
«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим... абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры».
Это заместитель Министра образования и науки России Константин Могилевский. И он уже послал служебную проверку в РУДН. Будем следить за ситуацией, глядишь, и выкорчуют вражеские флаги из стен государственного университета. А с ними и всех сочувствующих.