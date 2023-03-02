Вражеский флаг в РУДН: досадная ошибка или что-то большее



Фото из счастливого прошлого украинского землячества РУДН. Впрочем, и настоящее не менее счастливое. Источник: rudn.ru

Что такое хорошо, а что такое плохо











Февраль 2023 года. РУДН. Источник: https://t.me/readovkanews

«Я - выпускник Суворовского училища. Слова «Долг, Честь, Родина» - в основе моего воспитания… Защищать страну — значит честно и профессионально выполнять свою работу, отстаивать национальные интересы не только на передовой, но и в тылу. Поэтому наша с вами задача - исполнять свой долг на академических и исследовательских направлениях, создавать новые технологии, воспитывать у молодёжи силу духа и уважение к истории нашей великой страны».

Отрицательный отбор











Выставка украинской культуры в РУДН до начала СВО. Русской культуры в вузе словно нет. Источник: rudn.ru

«Самолет «Мечта», Карпаты, вышивка, трембита и очень красивые девушки – все это сказочная Украина. С этой страной нас знакомит землячество студентов РУДН из Украины».



Источник: rudn.ru

«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим... абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры».