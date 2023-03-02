От стартового стола до подвижного комплекса. Эволюция стартовых комплексов баллистических ракет СЯС США



Старт ракеты PGM-17 Thor. Хорошо видны устройства для подъема ракеты и кабель-мачта, 1958 г. Фото Минобороны США

Наземное размещение



Стартовый комплекс ракеты PGM-19 Jupiter. Видна ракета с укрытием типа "лепестки цветка". Фото Минобороны США



Пуск ракеты SM-65B Atlas-B со стартового стола, 1958 г. Фото Минобороны США

Ракеты под землей



Подъем ракеты "Атлас" из "полутвердой" установки. Фото Минобороны США



Подготовка к пуску МБР HGM-25A Titan I. Фото Минобороны США

Защита и маскировка



LGM-25C Titan II с полноценной ШПУ. Фото Минобороны США



"Горячий" старт ракеты LGM-118 Peacekeeper. Фото Минобороны США

Мобильные комплексы



Опытная самовыкапывающаяся установка для "Пискипера". Фото Secretprojects.co.uk



Вагон-пусковая установка из состава БЖРК Peacekeeper Rail Garrison. Фото Wikimedia Commons



Подвижный комплекс HML для MGM-134. Фото Минобороны США

Развитие и его итоги



Самоходная пусковая установка на воздушной подушке от Bell. Графика Forums.spacebattles.com

В конце пятидесятых годов в составе стратегических ядерных сил США появилась наземная компонента – на вооружение ВВС начали поступать комплексы стратегического назначения с баллистическими ракетами средней или межконтинентальной дальности. Для развертывания такого вооружения разрабатывались и строились различные стартовые комплексы и пусковые установки. При этом предлагались самые разные варианты размещения ракет, включая неожиданные и чрезмерно смелые.На ранних этапах развития американские баллистические ракеты использовали простейшие стартовые комплексы. На открытой площадке достаточных размеров монтировался традиционный стартовый стол с кабель-мачтой и другими устройствами, а на некотором удалении от него размещались прочие компоненты и сооружения.Такие комплексы имели определенные преимущества и недостатки, и соотношение этих факторов в итоге определило их судьбу. К преимуществам относилась относительная простота строительства и развертывания, удобство работы с ракетой и т.д. При этом комплекс был стационарным и не мог уйти из-под ожидаемого удара. Кроме того, он не имел никакой защиты, даже от непогоды.Стартовые комплексы такого рода строились для ракет средней дальности PGM-17A Thor и PGM-19 Jupiter. Принципиально они не отличались друг от друга, но, по мере развития ракетной техники, совершенствовались и адаптировались к меняющимся требованиям. Также предлагались оригинальные идеи. К примеру, в состав комплекса «Юпитер» вошло легкое укрытие типа «лепестки цветка». Несколько секций сложной формы закрывали хвостовую часть ракеты и стартовый стол, позволяя расчету работать в любых погодных условиях. Перед пуском «лепестки» раскрывались.В 1957 г. начались летные испытания первой американской межконтинентальной ракеты SM-65 Atlas. Ранние модификации этого изделия, как и предшественники, взлетали со стартового стола. Открытые пусковые установки были развернуты на нескольких базах США и использовались в боевом дежурстве.В связи с появлением у СССР своих МБР, в США начались разработка и строительство защищенных стартовых комплексов. Так, в 1961 г. на дежурство заступили ракеты SM-65E Atlas в «полутвердых» (semi-hard) пусковых установках, также известных как «гроб» (coffin). Такая установка представляла собой подземное железобетонное сооружение со всеми необходимыми системами и командным пунктом. Над уровнем земли выступал прямоугольный «гроб» с подвижной крышей, в котором находилась ракета. При подготовке к пуску крышка открывалась, и «Атлас» поднимался в вертикальное положение.Следующий шаг по усилению защиты ракет был сделан в ходе очередной модернизации ракетного комплекса Atlas. Его модификация SM-65F впервые в американской практике получила шахтную пусковую установку. По расчетам, такой комплекс мог выдержать ударную волну ядерного взрыва.Во время дежурства изделие вместе с доработанным стартовым столом находилось в железобетонном стакане с прочной крышкой. Внутри сооружения предусматривались площадки для доступа к ракете и обслуживания, кабели и т.д. Перед пуском крышка открывалась, и ракета вместе со столом поднималась на поверхность. Старт осуществлялся уже над поверхностью земли.Аналогичные пусковые установки строились для более новых МБР SM-68A / HGM-25A или Titan. Использовались те же принципы работы, но отдельные агрегаты комплекса были доработаны с учетом особенностей новой ракеты и опыта эксплуатации предыдущего «Атласа».При всех своих преимуществах, ШПУ с подъемным стартовым столом была чрезмерно сложной для строительства и эксплуатации. В связи с этим в следующем проекте LGM-25C Titan II от подъема ракеты отказались. Для этой МБР создали новый пусковой комплекс. Стартовый стол теперь был неподвижным, и ракета должна была взлетать прямо из шахты. Старт осуществлялся «горячим» способом – с запуском маршевого двигателя внутри установки.Такая архитектура комплекса хорошо зарекомендовала себя и использовалась во всех новых проектах. Из шахты, но без транспортно-пускового контейнера стартовали МБР LGM-30 Minuteman всех модификаций и более новые LGM-118 Peacekeeper.Дальнейшее развитие советского ракетно-ядерного потенциала заставило США искать новые способы защиты своих МБР. Так, в ходе разработки перспективной ракеты MX / LGM-118 предложили целый ряд вариантов стартовых комплексов, способных защитить ее от внешних воздействий или скрыть от разведки потенциального противника. Часть таких разработок даже дошла до испытаний.В первую очередь, предлагалось развивать концепцию ШПУ. Прорабатывалась возможность строительства шахт в скале, что позволяло увеличить устойчивость сооружения. Существовала идея сокрытия установок за рельефом местности. Их следовало помещать таким образом, чтобы на пути вражеского боезаряда присутствовали горы или иные препятствия, мешающие прямому попаданию в ШПУ.Предлагалась идея «плотной упаковки» (dense pack) – размещение шахт на расстоянии порядка 500-550 м друг от друга. Для поражения такой «упаковки» требовалось несколько ядерных боезарядов. При этом подрыв первого, уничтожающего одну из ШПУ, должен был также поразить прочие подлетающие блоки и спасти остальные шахты.Также предлагались установки увеличенной глубины – вплоть до 500-750 м. Пространство над ракетой должно было заполняться песчаной смесью. При подготовке к пуску песок следовало пропитывать водой, и реактивные газы должны были выдувать его наружу, освобождая путь ракете.Наибольший интерес представляет проект самовыкапывающейся автономной пусковой установки. Такие изделия планировалось закапывать на небольшой глубине в позиционном районе для длительного дежурства. Ракета при этом размещалась в контейнере горизонтально. Получив команду на пуск, установка должна была поднимать из-под земли ТПК с ракетой и переводить его в вертикальное положение. Защищать такие установки предлагалось при помощи ракетных комплексов ПРО в аналогичном исполнении.Практически все проекты новых пусковых установок для «Пискипера» подверглись критике и не продвинулись дальше проектных работ. Самовыкапывающуюся установку довели до испытаний на полигоне, но и от нее заказчик отказался. В итоге серийные ракеты LGM-118 размещались только в ШПУ традиционной конструкции.Достаточно давно стало ясно, что защиту и оперативные возможности БРСД / МБР можно улучшить за счет мобильной пусковой установки. Разные варианты таких комплексов прорабатывались с шестидесятых годов, и вскоре начались реальные опыты.Так, в начале семидесятых был разработан способ пуска ракеты «Минитмен» с борта военно-транспортного самолета C-5. Ракета с набором дополнительного оснащения должна была скатываться с рампы самолета-носителя, занимать вертикальное положение и запускать двигатель. Прорабатывалась возможность подобного использования перспективной ракеты MX, а также велось предварительное проектирование специализированного самолета-ракетоносца.В 1972 г. состоялись испытания опытного комплекса на основе C-5 с ракетой LGM-30, но работы не получили продолжения. Такой ракетный комплекс отличался определенной простотой и имел иные преимущества. Однако в США опасались, что СССР создаст свой его аналог, и поэтому в новые договоры ОСВ-II и СНВ-I внесли запрет на воздушный старт МБР.В восьмидесятых годах разработали несколько проектов боевых железнодорожных ракетных комплексов. На железнодорожной базе предлагалось размещать ракеты Minuteman, Peacekeeper или перспективную MGM-134 Midgetman. Основным элементом такого комплекса должен был стать вагон с подъемной пусковой установкой. Также в состав включались вагоны с пунктом управления, с жилыми помещениями и т.д.В рамках подготовки к развертыванию ракет LGM-118 были изготовлены два опытных состава БЖРК Peacekeeper Rail Garrison. Они прошли часть испытаний и в целом подтвердили работоспособность выбранной концепции. Однако до пусков ракет проект не дошел. В начале девяностых его закрыли в связи с изменением стратегической обстановки и сокращением финансирования.В середине восьмидесятых для ракеты MGM-134 разрабатывался подвижный грунтовый комплекс Hard Mobile Launcher. Две компании на конкурсной основе предложили свои варианты такой системы, и в середине восьмидесятых на испытания вышел более удачный, созданный в Boeing. Его выполнили на основе многоосного специального шасси и полуприцепа с подъемным механизмом для ТПК ракеты. Особая конструкция шасси и прицепа позволили получить высокую проходимость, а низкий профиль пусковой установки должен был повысить ее устойчивость к внешним воздействиям.Испытания HML продолжались до начала девяностых годов, после чего проект закрыли. Как и в случае с БЖРК и другими проектами, причиной этого стало улучшение международной установки и сокращение бюджета.Особый интерес представляет проект ПГРК повышенной проходимости от компании Bell. Предлагалось построить судно на воздушной подушке с бронированным корпусом длиной ок. 35 м. Под броней помещался поднимаемый ТПК с ракетой. Такой комплекс мог дежурить в укрытии или осуществлять патрулирование в заданном районе в ожидании команды на пуск. Не исключалась возможность создания безэкипажного комплекса. Однако ввиду большой сложности проект не получил развития.С середины прошлого века в США был разработан целый ряд ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами разных классов. Для них создавались разные варианты стартовых комплексов и пусковых установок, в т.ч. необычного облика и с особыми возможностями. Однако до реальной эксплуатации дошли далеко не все подобные разработки.После завершения Холодной войны процессы развития СЯС США резко замедлились, что сказалось на состоянии их наземной компоненты. Вследствие этого в настоящее время на боевом дежурстве стоят только МБР LGM-30G Minuteman III в шахтных пусковых установках для «горячего» старта. От других ракет и пусковых установок отказались ввиду их морального и физического устаревания.Кроме того, США отказались и от новых конструкций и архитектур стартовых комплексов. Сейчас идет разработка МБР нового поколения LGM-35 Sentinel, и их собираются использовать с имеющимися ШПУ для «Минитменов». Возможно, будут строиться и новые стартовые позиции, но разработка иных комплексов не планируется. Теперь можно ожидать, что идеи прошлых десятилетий более не получат развития.