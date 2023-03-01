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«Рота живет здесь одну ночь»: украинский военный рассказал о потерях в Артёмовске

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«Рота живет здесь одну ночь»: украинский военный рассказал о потерях в Артёмовске

В настоящее время в Артемовске (украинское название – Бахмут) сложилась очень сложная для украинских формирований ситуация. Это вынуждены признавать и украинские средства массовой информации.


Недавно одно из украинских СМИ опубликовало рассказ командира украинского формирования с позывным «Мадьяр». Военнослужащий говорит, что решение о том, стоит ли удерживать город дальше или можно отступать, должно принять верховное командование ВСУ. Однако ситуация в Артемовске, по словам «Мадьяра», очень тяжелая.

Командир привел в качестве аргумента и слова своих подчиненных. Один из солдат ВСУ считает, что украинским формированиям лучше отступить из Артемовска. Свою позицию он объясняет фактом очень высоких потерь личного состава в процессе обороны города.

Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону

- рассказал украинский военный.

Сейчас силы ЧВК «Вагнер», наступающие на Артемовск, приближаются к последней контролируемой ВСУ автомобильной дороге, которая ведет в Часов Яр. По этой дороге украинские формирования еще получают боеприпасы и подкрепления. Если ее перережут российские силы, то ВСУ в Артемовске окажутся в окружении, из которого будет только два выхода – гибель или сдача в плен.

Похоже, что даже в администрации Владимира Зеленского стали понимать риск еще более существенных имиджевых потерь режима в случае гибели тысяч украинских солдат или пленении такого большого количества военнослужащих. Поэтому уже и от представителей власти раздаются пока еще неуверенные голоса в поддержку идеи отвода украинских формирований из Артемовска.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 20:40
    +5
    Обороняющие Артёмовск могут сдаться и останутся живы, могут продолжать сопротивляться и практически все гарантировано станут 200-ми, выбор исключительно за ними.
    1. ian
      ian Сегодня, 21:04
      +1
      Тем временем Вагнер по неподтвержденным данным вошел в Хромово- село, стоящее на последней условно свободной дороге для ВСУ.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:12
      +3
      Если сегодня ночью не выйдут, завтра крышка котла захлопнется и начнется жарка ВСУ, хотя и сегодня видимо уже поздно отходить.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:17
        +2
        хотя и сегодня видимо уже поздно отходить

        сейчас при отходе гибнут не только лишь все... днём выйти просто невозможно - только ночью и с потерями
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:41
    -8
    Отличные новости. Утилизация продолжается. Если пришло отрезвление от пропаганды , еще могут сдаться. Для начала провести их колонной позора по Донбассу а потом записать видеообращение с приветом к зленскому, сырскому, залужному и прочим "побратымам". Пусть знают про захисттиников "фортеции бахмут" брошенных на произвол судьбы, ради того чтоб лена Зеленская могла в парижских бутиках и дальше отовариваться!
    А дальше работа. Разминировать мины, разбирать завалы, строить и восстанавливать Донбасс. Или в штрафную роту искупать вину кровью.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 20:45
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Отличные новости. Утилизация продолжается.


      Вы забыли уточнить утилизация кого. Там ведь наших гибнет тоже немерено.
      1. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 20:57
        +5
        Цитата: Карат
        Вы забыли уточнить утилизация кого. Там ведь наших гибнет тоже немерено.

        Что ж вы за люди такие, на вас не угодишь. Перегруппировываемся - драпаем, загоняем врага в котел - штурмуем в лоб, теряя людей. Как хорошо, что когда мы в Афгане духов по горам гоняли, не было интернета и всезнающих блоггеров. Страшно представить, что нынешние патриоты-алармисты писали бы про наши рейды и операции, про генералов Матросова, Згерского, Вертелко, Мартовицкого, Варенникова.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 21:10
          -1
          Перегруппировываемся - драпаем

          Вы неисправимый поклонник Игоря Евгеньевича Конашенкова. Ну какие, к лешему, "перегруппировки"? Ясно же, что сматывали удочки, чтобы не попасть в окружение.
          1. Сарбоз
            Сарбоз Сегодня, 21:21
            +1
            Цитата: invisible_man
            Ясно же, что сматывали удочки, чтобы не попасть в окружение.

            В окружение не попали? Малыми силами отошли на обозначенные рубежи и закрепились там, остановив дальнейшее продвижение врага. Уничтожили во время отхода десятки тысяч вражьей живой силы. Сберегли своих людей. Что это, если не перегруппировка?
          2. ivan1979nkl
            ivan1979nkl Сегодня, 21:22
            +2
            Вы неисправимый поклонник Игоря Евгеньевича Конашенкова

            Конашенков говорящая голова с погонами - он эти сводки только зачитыват, готовят их совершенно другие люди, ему даже не родственники
  3. Карат
    Карат Сегодня, 20:42
    +6
    Однако ситуация в Артемовске, по словам «Мадьяра», очень тяжелая.


    Автор уже задолбал этим Мадьяром. Подписался на украинского придурка и теперь лепит статьи за статьёй уже на протяжении месяца. Подписаться на 10-20 других придурков не судьба? Так, для разнообразия.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:19
      0
      Подписаться на 10-20 других придурков не судьба?

      может произошла какая-то "химия" - нашёл единомышленника
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 21:20
      +2
      Подписался на украинского придурка и теперь лепит статьи за статьёй уже на протяжении месяца

      Может это сам мадьяр статейки тискает, сжав зубы. То что комментаторов "с той стороны" здесь больше половины уже даже не кажется. Или по духу они такие же как "с той стороны".
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:46
    +4
    Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону
    . Вопрос... а на других рубежа будет по другому?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 20:55
      +2
      Цитата: rocket757
      Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону
      . Вопрос... а на других рубежа буде по другому?


      Да не этом даже вопрос. Этот Мадьяр явно младший офицер ВСУ. Его должность не старше командира роты, а то и взвода. Ему за последний месяц погибнуть светит раз 10, а автор статьи всё пишет и пишет с его аккаунта. Сдается мне этот Мадьяр Артёмовска в глаза не видел.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:11
        +1
        Сдается мне этот Мадьяр Артёмовска в глаза не видел.

        Мадьяр воюет против нас в Бахмуте/Артемовске, в сети полно видео с ним.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:38
    0
    Тут всем поевать,сколько у ВСУ ,,живет рота,, Глпвное чтобы наши бойцы были живы и здоровы. Хватит труппами войны забрасывать. Никаких ,,сталинских ударов,,. Только аккуратно,спокойно и с умом. Как в анекдоте про бугаев и коров.