«Рота живет здесь одну ночь»: украинский военный рассказал о потерях в Артёмовске

Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону

В настоящее время в Артемовске (украинское название – Бахмут) сложилась очень сложная для украинских формирований ситуация. Это вынуждены признавать и украинские средства массовой информации.Недавно одно из украинских СМИ опубликовало рассказ командира украинского формирования с позывным «Мадьяр». Военнослужащий говорит, что решение о том, стоит ли удерживать город дальше или можно отступать, должно принять верховное командование ВСУ. Однако ситуация в Артемовске, по словам «Мадьяра», очень тяжелая.Командир привел в качестве аргумента и слова своих подчиненных. Один из солдат ВСУ считает, что украинским формированиям лучше отступить из Артемовска. Свою позицию он объясняет фактом очень высоких потерь личного состава в процессе обороны города.- рассказал украинский военный.Сейчас силы ЧВК «Вагнер», наступающие на Артемовск, приближаются к последней контролируемой ВСУ автомобильной дороге, которая ведет в Часов Яр. По этой дороге украинские формирования еще получают боеприпасы и подкрепления. Если ее перережут российские силы, то ВСУ в Артемовске окажутся в окружении, из которого будет только два выхода – гибель или сдача в плен.Похоже, что даже в администрации Владимира Зеленского стали понимать риск еще более существенных имиджевых потерь режима в случае гибели тысяч украинских солдат или пленении такого большого количества военнослужащих. Поэтому уже и от представителей власти раздаются пока еще неуверенные голоса в поддержку идеи отвода украинских формирований из Артемовска.