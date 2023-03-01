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Появились сведения о выходе ЧВК «Вагнер» к селу Хромово, находящемуся на последней контролируемой ВСУ дороге из Артёмовска

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Появились сведения о выходе ЧВК «Вагнер» к селу Хромово, находящемуся на последней контролируемой ВСУ дороге из Артёмовска

Из окрестностей Артёмовска поступают сообщения о выходе бойцов ЧВК «Вагнер» к селу Хромово. В плане размеров этого населённого пункта новость может показаться незначительной, но это, разве что, для тех, кто не следит за ситуацией в Соледарско-Артёмовской агломерации. Село Хромово в последние недели оказалось стратегически важным населённым пунктом на этом направлении по той причине, что через него проходит последняя контролируемая противником дорога из Артёмовска (Бахмута). Именно по ней противник осуществлял подвоз БК, оружия, осуществлял переброску резервов в качестве помощи истощённому гарнизону Бахмута.


Преодолев с боями в течение дня около 1 км дистанции, ребята из «Вагнера», вышли к Хромово. Соответственно, возникает прямая перспектива перерезания той самой дороги, которая пока контролируется ВСУ. Это дорога на Часов Яр.



Обращает на себя внимание тот факт, что выход бойцов ЧВК «Вагнер» к Хромово состоялся после того, как в Минобороны Украины подтвердили переброску новых резервов в Бахмут. Ситуация такова, что если «крышка котла» в Хромово захлопнется, то в Бахмуте окажутся отрезанными и те самые резервы, которые для удержания города туда бросило украинское командование.

Напомним, что ранее прошла информация о том, что украинские военные якобы получили приказ группами выходить из города. Однако глава «Вагнера» Евгений Пригожин эти сообщения опроверг, заявив о том, что гарнизон противника продолжает оказывать ожесточённое сопротивление, а также о тех самых резервах ВСУ/ТрО, которые были переброшены в Артёмовск.
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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31 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:46
    -1
    Ну теперь ждем как шумеры попробуют деблокировать. Своими силами гарнизону уже не выйти. Заодно понятно будет какую группировку Сырский опять в котел загнал. А вагнера просто неостановимая машина войны-каждый день новые населённые пункты один за одним!
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 21:05
      +4
      Им нельзя делать перегруппировку), им перед казначейством США отсчитываться...
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 21:09
        +3
        ЧВК "Вагнер" зачистил Соледар за одну ночь используя тепловизоры и прицелы ночного видения, ВСУ измотанны и не готовы к ночным боям, может и здесь "музыканты" повторят увертюру "реквием по ВСУ"
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 21:28
          +1
          может и здесь "музыканты" повторят увертюру "реквием по ВСУ"

          окончание музыкального произвидения часто называют кодой, что означает - хвост
      2. ЭДВАРД
        ЭДВАРД Сегодня, 21:16
        +1
        ну да, лимит на перегрупировки окончен)
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 21:34
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Ну теперь ждем как шумеры попробуют деблокировать.

      Пока Пригожин не подтвердит эту информацию, новость эту обсуждать не стоит.
      Сколько раз он опровергал всякие новости о взятии и пр. Леопарды в Артемовске.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 21:45
        0
        Цитата: красноярск
        Цитата: голос_разуma
        Ну теперь ждем как шумеры попробуют деблокировать.

        Пока Пригожин не подтвердит эту информацию, новость эту обсуждать не стоит.
        Сколько раз он опровергал всякие новости о взятии и пр. Леопарды в Артемовске.

        Пора уже Пригожину свою пресс-службу открывать для передачи сводок с фронтов. Где бы ещё Левитана найти? Конашенков уже очень-очень давно не оставляет желания его воспринимать всерьёз.
    3. Eroma
      Eroma Сегодня, 21:39
      0
      Причем цифра в 2,5 тысячи выглядит оптимистично для ВСУ. Эксперты «EXXpress» считают, что прямо сейчас в окружении, скорее всего, находятся 12 тысяч ВСУшников.

      Именно поэтому в Часов Яр прибыли лучшие части Зеленского, чтобы прорвать «котел».

      «Проукраинские информационные платформы сообщают о текущей ситуации в Бахмуте и о текущих контратаках украинских вооруженных сил во фланг российским войскам… Однако вопрос о том, удастся ли это сделать…, является довольно спорным», — считают немцы.

      Бандеровские админы, освещающие битву за Бахмут, опубликовали свежие кадры «дороги жизни». На ней видны брошенные «буханки», полные «двухсотых», с пояснением «Всё! Мы окружены».

      На самом деле, немножко не так. Действует, хоть и с низкой пропускной способностью, грунтовой дублер автошляха О-0506, через который можно выбраться пешком, что и делают некоторые підрозділи. А вот с логистикой и впрямь для ВСУ всё стало очень грустно.


      Такое в интернете пишут
      Ждём развязки и молимся за наших! soldier
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:48
    +9
    Вагнер продолжает решительно наступать. Дайте ему все, что ему нужно.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:31
      -1
      теперь все понимают какую важную роль сыграло МО в разгроме бахмутской группировки ВСУ - поставка боеприпасов
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:57
    0
    Противник создаёт опорные пункты и пытается удержаться в них, как может, сколько может.
    Тактика понятная и оправданная, когда есть чем восполнять потери как в бойцах, техники и вооружениях.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 21:03
    +1
    Что бы там не говорили про музыкантов - работают они качественно!!!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:32
      0
      Что бы там не говорили про музыкантов

      про ВагнерОв - только хорошее!!
  5. Карат
    Карат Сегодня, 21:04
    -3
    Преодолев с боями в течение дня около 1 км дистанции, ребята из «Вагнера», вышли к Хромово.


    Странная математика. С утра в статье было написано, что до Хромово ещё 4 км, а тут километр прошли и уже вышли к Хромово.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 21:18
      +1
      Цитата: Карат
      Странная математика. С утра в статье было написано, что до Хромово ещё 4 км, а тут километр прошли и уже вышли к Хромово.

      Может, какое-то из утр вы проспали? Вот не поленился - заскринил новость от сегодняшнего утра:
      1. Карат
        Карат Сегодня, 21:23
        0
        Цитата: Володин
        Может, какое-то из утр вы проспали? Вот не поленился - заскринил новость от сегодняшнего утра:


        Может быть. Заранее извиняюсь перед всеми если не прав. И 4 км было не сегодня утром, а вчера утром.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:04
    0
    Да, чувствуется, что вагнерА на кураже. Где "Вагнер", там Победа!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:14
      +2
      Цитата: Fachmann
      Да, чувствуется, что вагнерА на кураже.


      Да не кураж это, а необходимость. Слишком много в МО погон, которым Вагнер поперёк горла. Карьере их кабинетной мешают.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:33
        +1
        Карьере их кабинетной мешают

        многие с большими звёздами выглядят весьма бледно
        1. Карат
          Карат Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: ivan1979nkl
          Карьере их кабинетной мешают

          многие с большими звёздами выглядят весьма бледно


          Да они уже второй год ходят с бледным лицом и новыми орденами на кителе.
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 21:07
    +1
    То, что из Бахмута/Артемовска укров выжмут (или даже пленят их там) - это очевидно. Весь вопрос в том, что потом. Не получить бы контрудар, как после взятия Песок в прошлом году.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:35
      0
      Не получить бы контрудар

      с Вагнером это номер не пройдёт
  8. Карат
    Карат Сегодня, 21:08
    +1
    а также о тех самых резервах ВСУ/ТрО, которые были переброшены в Артёмовск.


    А ТрО с каких пор перестало входить в состав ВСУ, что Вы начали разделять?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:36
      0
      А ТрО с каких пор перестало входить в состав ВСУ, что Вы начали разделять?

      действительно, те же яйца - вид с боку
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:15
    0
    К дороге подошли , теперь её удачно перерезать и чтобы никто не выскочил потом .
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:28
      0
      Цитата: Герман 4223
      К дороге подошли , теперь её удачно перерезать и чтобы никто не выскочил потом .


      Под Лисичанском все дороги были перерезаны, а гарнизон вышел по просёлочным, которых и под Артёмовском в избытке. Нет фактического полного окружения. Нет его.
  10. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 21:16
    +1
    Который уже по счету месяц я пять раз в неделю читаю о скором окружении Бахмута?
    Пригожин, кстати, недавно сказал, что об окружении сего населенного пункта говорить ну ооооочень рановато и состоится оно не скоро.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:31
      0
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Который уже по счету месяц я пять раз в неделю читаю о скором окружении Бахмута?
      Пригожин, кстати, недавно сказал, что об окружении сего населенного пункта говорить ну ооооочень рановато и состоится оно не скоро.


      Ну Пригожин более в курсе ситуации, чем автор статьи.
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 21:39
      +1
      Пригожин адекватный человек, чтобы не сообщать в СМИ реальные планы и сроки операции, народ совсем опупел, доложите все , что и как будет и когда....
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:40
      0
      Пригожин, кстати, недавно сказал, что об окружении сего населенного пункта говорить ну ооооочень рановато

      если Вагнера на окраине Хромова, то это как минимум оперативное окружение. Бойцы Вагнера в интервью говорили, что последнее время сообщение ВСУ с Бахмутом происходит только по ночам
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:33
    0
    Вагнеррвцы, вся страна смотрит на вас. Удачи вам,ребята. Берегите себя и бейте фашистко- шароварное отродье!