Появились сведения о выходе ЧВК «Вагнер» к селу Хромово, находящемуся на последней контролируемой ВСУ дороге из Артёмовска

Из окрестностей Артёмовска поступают сообщения о выходе бойцов ЧВК «Вагнер» к селу Хромово. В плане размеров этого населённого пункта новость может показаться незначительной, но это, разве что, для тех, кто не следит за ситуацией в Соледарско-Артёмовской агломерации. Село Хромово в последние недели оказалось стратегически важным населённым пунктом на этом направлении по той причине, что через него проходит последняя контролируемая противником дорога из Артёмовска (Бахмута). Именно по ней противник осуществлял подвоз БК, оружия, осуществлял переброску резервов в качестве помощи истощённому гарнизону Бахмута.
Преодолев с боями в течение дня около 1 км дистанции, ребята из «Вагнера», вышли к Хромово. Соответственно, возникает прямая перспектива перерезания той самой дороги, которая пока контролируется ВСУ. Это дорога на Часов Яр.
Обращает на себя внимание тот факт, что выход бойцов ЧВК «Вагнер» к Хромово состоялся после того, как в Минобороны Украины подтвердили переброску новых резервов в Бахмут. Ситуация такова, что если «крышка котла» в Хромово захлопнется, то в Бахмуте окажутся отрезанными и те самые резервы, которые для удержания города туда бросило украинское командование.
Напомним, что ранее прошла информация о том, что украинские военные якобы получили приказ группами выходить из города. Однако глава «Вагнера» Евгений Пригожин эти сообщения опроверг, заявив о том, что гарнизон противника продолжает оказывать ожесточённое сопротивление, а также о тех самых резервах ВСУ/ТрО, которые были переброшены в Артёмовск.