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Американская разведка так и не нашла подтверждений версии «российского следа» в «гаванском синдроме»

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Американская разведка так и не нашла подтверждений версии «российского следа» в «гаванском синдроме»

Американское разведывательное сообщество представило доклад, в котором утверждается, что так называемый "гаванский синдром", проявления которого был зафиксированы у ряда должностных лиц США во время заграничных командировок никак не связан с деятельностью "иностранных противников", включая Россию.


Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах, какие-либо разведданные, указывающие на то, что лидеры зарубежных стран, в том числе российские, располагали какой-либо информацией об этих инцидентах, отсутствуют.

Власти США уже более пяти лет пытаются расследовать феномен "аномальных инцидентов со здоровьем", появление которых было впервые зафиксировано у американских дипломатов на Кубе, а затем повторялись в других точках планеты, однако в настоящее время не нашли ответственных за это.

Так называемый "гаванский синдром" проявлялся в виде головокружений, тошноты, головных болей, а также проблем со слухом. Это необъяснимое явление было впервые зафиксировано в 2016 и 2017 годах у американских дипломатов на Кубе, а также у работников диппредставительства США в Китае в 2018 году.

Впоследствии западные СМИ неоднократно сообщали о подобных случаях среди американских дипломатов, сотрудников разведки США и других госслужащих. Инциденты фиксировались в Вене, ряде африканских стран, а также в Таджикистане и России. По словам главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ульяма Бернса, всего с проявлениями "гаванского синдрома" в разное время столкнулись несколько сот человек.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Hotel National Havana
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4 комментария
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  1. razved
    razved Сегодня, 21:04
    0
    Эта новость пройдёт тихо, а вот их крики о том, что это русские всё устроили, в своё время наделали много шума...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:37
      0
      Сегодня видимо больше не о чем писать.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:05
    -9
    причина гаванского синдрома, ясна как день: натуральные сигары, ром и кубинские женщины...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:14
      0
      Кубинки, это ОГОНЬ!!! а какая у них "фатима" словами не описать good,
      за РОМ.... drinks меру надо знать
      сигары, это на любителя, чесслово.