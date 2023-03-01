Нанесены удары по объектам противника в Полтавской и Сумской областях

Ближе к вечеру по Украине прокатилась волна воздушной тревоги. В красный были окрашены интерактивные карты целого ряда регионов, находящихся под контролем киевского режима.
Украинские чиновники в социальных сетях и мессенджерах стали публиковать сообщения о том, что «могут быть нанесены ракетные удары». И через некоторое время сообщения о ракетных ударах действительно появились.
По последним данным, взрывы прогремели на объектах в Сумской области. Также приходит информация о нанесении поражения одному из объектов топливно-энергетической инфраструктуры в Кременчуге (город в Полтавской области).
Главы местных администрацию заявляют о ракетных ударах, которые наносились с бортов самолётов российской стратегической авиации. Удар по объекту в Кременчуге стал уже как минимум вторым за неделю. Причём ранее ВС РФ использовали различные средства истощения украинской ПВО, включая беспилотники и шары с уголковыми отражателями. По крайней мере, именно так информацию представляла украинская сторона.
В военном ведомстве Украины заявляют, что вечерняя атака на объекты в Сумской и Полтавской областях может являться первой волной:
Вторую и последующие волны можно ожидать в ночное время.
О том, что «рано покидать убежища», заявляется ставленник киевского режима в Днепропетровской области.