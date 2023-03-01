Военное обозрение
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Нанесены удары по объектам противника в Полтавской и Сумской областях

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Нанесены удары по объектам противника в Полтавской и Сумской областях

Ближе к вечеру по Украине прокатилась волна воздушной тревоги. В красный были окрашены интерактивные карты целого ряда регионов, находящихся под контролем киевского режима.


Украинские чиновники в социальных сетях и мессенджерах стали публиковать сообщения о том, что «могут быть нанесены ракетные удары». И через некоторое время сообщения о ракетных ударах действительно появились.

По последним данным, взрывы прогремели на объектах в Сумской области. Также приходит информация о нанесении поражения одному из объектов топливно-энергетической инфраструктуры в Кременчуге (город в Полтавской области).

Главы местных администрацию заявляют о ракетных ударах, которые наносились с бортов самолётов российской стратегической авиации. Удар по объекту в Кременчуге стал уже как минимум вторым за неделю. Причём ранее ВС РФ использовали различные средства истощения украинской ПВО, включая беспилотники и шары с уголковыми отражателями. По крайней мере, именно так информацию представляла украинская сторона.

В военном ведомстве Украины заявляют, что вечерняя атака на объекты в Сумской и Полтавской областях может являться первой волной:

Вторую и последующие волны можно ожидать в ночное время.

О том, что «рано покидать убежища», заявляется ставленник киевского режима в Днепропетровской области.
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8 комментариев
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  1. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 21:08
    -1
    "Лукойл" в России надо бомбить, ВСУ ездят и летают на ГСМ из российской нефти, которую поставляет российский "Лукойл"
    1. poquello
      poquello Сегодня, 21:14
      +1
      Цитата: RoTTor
      "Лукойл" в России надо бомбить, ВСУ ездят и летают на ГСМ из российской нефти, которую поставляет российский "Лукойл"

      кому поставляет?
    2. ААК
      ААК Сегодня, 21:19
      +1
      Поэтому бывшего президента "ЛукОйла" Алекперова в мае собрание акционеров переизбрало на Воробйова, причём полную отставку Алекперов объяснил тем, что не желает, чтобы компания попала из-за него под санкции некоторых стран. Возможно поэтому из поставленной "Лукойлом" той же Молдове нефти и делается значительный объём горючего для бандер. Кто смотрел обращение Гаранта, обратил внимание на "одухотворённые" физии наших самых "богатеньких Буратин" и "очкастой" с Мин-фином...
      1. ААК
        ААК Сегодня, 21:21
        0
        Ну а Кременчугский НПЗ вполне себе реальная цель...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:14
    +1
    Давненько не баловали энергосистему Украины "калибрами", вчера ВСУ просто глумились пуская дроны по территории России, пора ответить.
  3. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 21:15
    +2
    На Киев ещё не летят часом? Там уже соскучились по святому циркону.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:22
    -7
    Ща объявят что почти все сбили да и вообще они опять почти закончились!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 21:39
      0
      Цитата: голос_разуma
      Ща объявят что почти все сбили да и вообще они опять почти закончились!

      Яростно заминусовали так, как будто неправду написал