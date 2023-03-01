Минобороны Белоруссии показало кадры самолета ДРЛО А-50, о якобы повреждении которого ранее сообщали украинские СМИ

Самолет ДРЛО А-50, о повреждении которого на белорусском аэродроме Мачулищи ранее сообщил ряд средств массовой информации, в действительности находится в невредимом состоянии. Кадры с самолетом с аэродрома опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны Белоруссии.Напомним, что ранее белорусские оппозиционные паблики сообщили, будто бы самолет был поврежден с помощью неизвестного беспилотного летательного аппарата. Украинские СМИ эту версию также охотно подхватили, хотя никакого официального подтверждения ни от российского командования, ни от белорусских военных не поступало. Они намекали, что то ли украинские военные, то ли белорусские экстремисты запустили некие коптеры, которые и атаковали самолет прямо на белорусском аэродроме.Сейчас белорусское военное ведомство решило развеять слухи и показать кадры с самолетом. Судя по опубликованному видео, воздушная машина находится на ходу. Никаких внешне заметных повреждений у самолета нет. То есть, информация о повреждении самолета была очередным пропагандистским фейком, которые активно распространяются украинскими и прозападными СМИ.Напомним, что А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Всего в распоряжении ВС РФ находится 8 или 9 подобных самолетов, по данным из открытых источников. Поэтому повреждение даже одного такого самолета было бы серьезной проблемой для российских Воздушно-космических сил.