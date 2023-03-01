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Минобороны Белоруссии показало кадры самолета ДРЛО А-50, о якобы повреждении которого ранее сообщали украинские СМИ

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Минобороны Белоруссии показало кадры самолета ДРЛО А-50, о якобы повреждении которого ранее сообщали украинские СМИ

Самолет ДРЛО А-50, о повреждении которого на белорусском аэродроме Мачулищи ранее сообщил ряд средств массовой информации, в действительности находится в невредимом состоянии. Кадры с самолетом с аэродрома опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны Белоруссии.


Напомним, что ранее белорусские оппозиционные паблики сообщили, будто бы самолет был поврежден с помощью неизвестного беспилотного летательного аппарата. Украинские СМИ эту версию также охотно подхватили, хотя никакого официального подтверждения ни от российского командования, ни от белорусских военных не поступало. Они намекали, что то ли украинские военные, то ли белорусские экстремисты запустили некие коптеры, которые и атаковали самолет прямо на белорусском аэродроме.

Сейчас белорусское военное ведомство решило развеять слухи и показать кадры с самолетом. Судя по опубликованному видео, воздушная машина находится на ходу. Никаких внешне заметных повреждений у самолета нет. То есть, информация о повреждении самолета была очередным пропагандистским фейком, которые активно распространяются украинскими и прозападными СМИ.

Напомним, что А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Всего в распоряжении ВС РФ находится 8 или 9 подобных самолетов, по данным из открытых источников. Поэтому повреждение даже одного такого самолета было бы серьезной проблемой для российских Воздушно-космических сил.

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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:21
    -6
    А вот не надо быть больно податливым на фэйки. А то сразу разгон пошёл и тут же вой как по команде!
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 21:25
      0
      А то сразу разгон пошёл и тут же вой как по команде!

      Коллега, так информационные войны и происходят.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:28
    0
    Слишком резво мы стартуем в режиме всё пропало. Надо научиться разбираться в каждом конкретном случае, не спешить с выводами и фильтровать источники информации.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:28
    0
    Но взрывы в районе аэродрома все же были. Хорошо, что Авакс цел
  4. smok1961
    smok1961 Сегодня, 21:41
    -1
    Media zachodnie informowały o uszkodzeniu samolotu kilka dni temu. Media białoruskie nie mówiły na ten temat ani słowa.
    Teraz nagle komentarze i nawet zdjęcia ...
    Dajcie mi 15 minut i Photo Shopa, to zrobię wam podobną fotografię z Sokołem Millenium.
  5. usm5
    usm5 Сегодня, 21:44
    0
    Аэродром 100 % был атакован.Посты милиции проводили массовый досмотр машин, которые двигались в этом районе. Скорее всего это была ДРГ из белорусских националистов, вооруженных дронами-камикадзе. На этот раз, судя по всему, обошлось.