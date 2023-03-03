Новая проверка старого ПВО?

Беспилотник UJ-22 украинского производства упал в России в сотне километров от Москвы, причем, если провести гипотетическую вертикальную линию, то упал уже ЗА Москвой.
Сегодня уже нет смысла задавать вопрос о том, что стало причиной падения БПЛА, работа РЭБ, закончившееся топливо или программные ошибки. Это не главное, главное – где упал аппарат.
Вообще после Крыма, Энгельса, Ейска, Белгорода, Воронежа и всех остальных населенных пунктов особенно удивляться не приходится. Украинцы давно пробуют на прочность нашу систему ПВО, и не без успеха.
Но так близко к столице – это новый шаг в освоении российского воздушного пространства.
Деревня Губастово находится в 100 километрах от Москвы, город Коломна – в 110 километрах. Между ними и упал БПЛА. Это Коломенский район Московской области. Отсюда до границы с Украиной около 450 километров.
Возникает логичный вопрос – зачем?
Допустим, в районе действительно находится компрессорная станция, принадлежащая «Газпрому». Цель? Да, вполне. Очень неплохая к тому же, попадание в компрессорную станцию будет сопровождаться вполне приличными спецэффектами, на которых можно сделать неплохой пиар. А если прилетит в «Москва-Сити» пиара будет просто море. Штормящее.
Снимки обломков показывают, что это явно UJ-22 производства украинской компании UKRJET.
Это самолетоподобный дрон с трехколесным шасси, который предназначен для взлета и посадки на обычную полосу асфальта или бетона. Приводимый в действие небольшим бензиновым двигателем, вращающим один трехлопастной пропеллер, беспилотник имеет абсолютную максимальную дальность 800 километров и может оставаться в воздухе до семи часов на крейсерской скорости до 110 км/ч, согласно данным от производителя. Это, в принципе, поставило бы Московскую область в пределы досягаемости от стартовой точки вблизи украинско-российской границы.
Фактическая дальность и грузоподъемность UJ-22, конечно, зависят от его полезной нагрузки. Производитель UKRJET заявляет, что бортовые линии связи БПЛА позволяют напрямую управлять оператору на расстоянии до 100 километров. UJ-22 может летать на большие расстояния до назначенного места, используя заранее заложенный в блок управления маршрут полета.
UKRJET в прошлом показывал варианты вооружения для UJ-22, которые включали точки подвеса для минометных мин и бомб, сделанных из боевых частей реактивных гранат. Потенциально UJ-22 можно превратить в импровизированный беспилотник-камикадзе путем добавления на подвес какой-либо более весомой боеголовки.
Из того, что было замечено в плане осмотра обломков, не ясно, был ли боевой груз у беспилотника, который упал под Москвой, или он был безоружен. Но даже если вооружения не было, полет такого аппарата, как UJ-22 в эту часть России может предоставить украинским военным ценную информацию о возможностях нашей противовоздушной обороны, особенно в отношении способности обнаруживать и отслеживать относительно небольшие цели.
У нас тоже в общем-то понимают смысл этих задач, отсюда и «Панцири» на крышах зданий в центре Москвы, защищающие Кремль, и дополнительные зенитные ракетные батареи С-400, развернутые в черте города в последние месяцы. Это все в дополнение к существующей и вполне неслабой по количеству противовоздушной обороне столицы.
Какой бы ни была полезная нагрузка UJ-22, и независимо от задач его миссии, тот факт, что ему удалось подобраться на 100 километров к Москве – это значительное событие, которое в Украине точно используют в пропагандистских целях.
Конечно, UJ-22 – это не «Рейс» или «Стриж» от «Туполева», аппарат менее заметный, потому представляющий большую проблему для ПВО.
Впрочем, сегодня многие вполне справедливо отмечают, что для российской ПВО существует много камней преткновения. Особенно беспилотных.
В интернете полно свидетельств того, что украинские беспилотники ведут себя в российском воздушном пространстве примерно так же, как их российские коллеги в украинском. Вопрос только в количестве.
Последние сутки были в этом плане «горячими». Несколько БПЛА упали в Белгородской области, один рванул на нефтебазе «Роснефти» в Туапсе, устроив небольшой пожар. Плюс взрыв и пожар в Ейске. Обломки еще одного беспилотника нашли в соседней с Краснодарским краем республике Адыгея. Плюс непонятная суета в небе над Санкт-Петербургом, когда был закрыт аэропорт Пулково и в небе появились истребители.
А «воздушную тревогу» объявили хакеры, взломав несколько радиостанций на юге России.
В целом российское ПВО уже постепенно приучает граждан страны, что в нашем небе украинские аппараты могут делать почти все. Но долетать и взрываться – это просто обязательная программа. Украина регулярно пробует на зуб российскую противовоздушную оборону и регулярно это у них получается.
Возможно, это стало причиной переподчинения армейской ПВО в ведение ВКС.
О целесообразности такого хода сегодня говорят многие. Разные люди высказывают разные мнения. Мнения разделяются.
По неподтвержденным пока сведениям, фронтовая противовоздушная оборона выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил России. Примерно так же, как в свое время из состава Сухопутных войск была выведена фронтовая авиация.
Да, у нас, по сути, было две системы ПВО: первая в составе Сухопутных войск занималась сопровождением и прикрытием подразделений в зонах боевых действий, вторая в составе ВКС занималась охраной стратегических объектов.
Понятно, что вооружение у этих двух систем было различное. Войска ПВО-ПРО вооружены противоракетными комплексами А-135 и зенитными ракетными комплексами С-300 м С-400. В качестве оружия ближнего боя – «Панцирь-С1».
ПВО в составе Сухопутных войск вооружено намного разнообразнее. С-300В, «Бук» всех модификаций, «Тор», «Оса», «Тунгуска», «Шилка», «Стрела-10».
В советский период войска ПВО СССР составляли один из пяти видов Вооруженных сил, включая в себя войска противоракетной и противокосмической обороны, истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Соответственно, войсками ПВО управлял главком данного вида ВС СССР, что упрощало координацию действий внутри структуры.
Однако в постсоветский период войска ПВО были разделены между ВКС и Сухопутными войсками. Объединение в одну систему, считают некоторые эксперты, позволит более эффективно использовать ПВО совместно с авиацией.
Прогнозы, понятно, изобилуют словами «вероятно», «возможно», «предположительно». Насколько это все реально – вопрос времени, причем, довольно длительного.
Создание единой противовоздушной обороны возможно, повысит эффективность ее действия. При охране стационарных объектов.
Как сказал один из экспертов, «Это должно устранить недостатки, которым войсковая система ПВО оказалась подвержена в силу своей специфики, связанной с именно прикрытием войск и явно недостаточным опытом прикрытия гражданских объектов».
То есть, гипотетически уже речь идет о том, чтобы привлечь армейское ПВО для защиты гражданских объектов. Но тогда возникает справедливый вопрос: а чем будут защищаться войска? ПЗРК?
Идея единой автоматизированной системы управления ПВО – идея неплохая. И, вполне возможно, что это скажется на эффективности ПВО в целом, и древние советские беспилотники не будут больше рассекать над страной, поражая стратегические объекты типа аэродрома Дальней авиации.
Многие эксперты заговорили о том, что переподчинение ПВО СВ в ведение ВКС внезапно положительно скажется на снабжении. Что ракеты будут поставляться бесперебойно и в надлежащих количествах. Оно, конечно, просто прекрасно, но кто запрещал это делать раньше? Или логистика ВКС на голову выше логистики СВ?
Хорошо, увидим.
В целом складывается впечатление, что передача армейского ПВО в ведение ВКС может послужить на благо в плане улучшения взаимодействия двух бывших систем ПВО. Но как справедливо замечают эксперты с иным мнением, для эффективного прикрытия войск надо чтобы все подразделения ПВО Сухопутных войск всегда находились в войсках. Не только переносные зенитно-ракетные комплексы или ЗПРК «Тунгуска», но и «Панцири-С1», как более мощные и полезные комплексы.
Вообще сама идея с тем, что у Сухопутных войск фактически отнимают ПВО, не очень красива. В свое время так у СВ отобрали фронтовую авиацию. И если раньше согласования и взаимодействия, в адрес которых было столько критики в СВО, велись между структурами одного вида сил, то теперь согласовывать будут СВ и ВКС. Насколько это будет эффективно – вопрос.
Очередное непродуманное решение? Не очевидно.
Согласно оценкам, ПВО ВКС сбивает больше самолетов ВСУ, чем ПВО СВ. Не критично, но больше. Тут, конечно, свою роль играет и истребительная авиация, но возможно, корень решения начали искать именно в том, чтобы наладить эффективность ПВО СВ под руководством командования ВКС.
Прежняя схема организации ПВО с разделением на войсковую и объектную работала не так уж плохо. Вопрос в том, а стоит ли затевать такие перемены посреди войны? Налаживать новые взаимодействия, согласовывать и так далее?
Есть мнение, что как раз ПВО ВКС не совсем (а точнее, совсем не) справляется со своими задачами по прикрытию объектов вдали от линии фронта. Там, в зоне СВО, хотя бы крупные объекты в небе не чувствуют себя свободно и спокойно. Да, небольшие БПЛА ВСУ летают, где и как хотят, и с ними пока ничего нельзя поделать, но у самолетов и вертолетов проблемы.
Когда сегодня многие заговорили об «эшелонированном ПВО», они имели в виду то, что бывшее армейское ПВО станет первым рубежом на пути всего, что летит в сторону российской границы. Что же, вполне возможно, что это будет приличный ход. Действительно, если ПВО ВКС не в состоянии справиться со всем, что летит в нашу сторону, возможно, поставить в один строй с комплексами ВКС и армейские – это не самая плохая задумка.
Другой вопрос: а как будет с первоочередными задачами армейского ПВО, кто будет раздавать приоритеты и на основании чего? Не получится ли так, что на Су-25, который крадется к переднему краю будет велено закрыть глаза, потому что в Краснодарский край полетел очередной беспилотник?
Вопросов очень много. Какие будут пути решения проблем, покажет время. Единственная проблема в том, что время сегодня играет не на нас. Возможно, звучит спорно, но это доказали украинские беспилотники в Краснодарском крае и сотне километров от Москвы. Про более простые регионы не хочется даже думать.
В итоге же можно сказать, что украинские проверки боеспособности старого российского ПВО были сделаны на «хорошо». Процесс реакции на проверки пошел, посмотрим, что из этого получится. И чем ответят ВСУ.