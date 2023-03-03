Как Александр I упустил возможность использовать Грецию для раздела Османской империи



Александр Павлович на фоне Камероновой галереи. Джордж Доу

Греческий вопрос



Прибытие Лорда Байрона в Грецию. Картина Т. Вризакиса, 1861 г.

Александр I упускает отличный шанс

«Грекам отказано было во всякой поддержке по той будто бы причине, что они нарушили обязанность подданных, восстав против своего законного (!) государя, султана турецкого!!! Христиане преданы были в жертву оттоманам, и русский царь поступил, как мог только поступить шах персидский или какой-нибудь другой поклонник Магомета».