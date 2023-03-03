Как Александр I упустил возможность использовать Грецию для раздела Османской империи

Александр Павлович на фоне Камероновой галереи. Джордж Доу
Греческий вопрос
Бухарестский мир 1812 года не был окончательным (Как Кутузов спас Россию от войны на два фронта). Новое военное столкновение России и Турции было неизбежным. Слишком много вопросов и противоречий оставалось неразрешенными. Османская империя ветшала, разрушалась, возникали вопросы, кто будет её наследником. Турки контролировали много стратегических регионов, пунктов, коммуникаций, которые хотели заполучить другие державы. Также западным державам было выгодно натравливать османов на русских.
Очередной точкой раздора стал греческий вопрос. В 1820–1821 гг. началось восстание в Греции. Турция ответила массовым террором против мирного населения. Так, в Кандии на Крите янычары убили митрополита и пять епископов прямо в алтаре кафедрального собора. Султан Махмуд лично приказал повесить константинопольского патриарха Григория (его подозревали в связях с повстанцами) на воротах собственного дворца. Казнили и трёх митрополитов. За то, что греческие корсары захватили турецкое судно у острова Хиос, османы перебили или продали в рабство всё христианское население острова (около 100 тыс. человек). Это были только эпизоды кровавой бойни. Справедливости ради надо помнить, что и греческие повстанцы с османами не церемонились.
Греческая революция затронула экономические и стратегические интересы Российской империи. После войны 1812 года начался бурный экономический рост Южной России. В 1817 году Одесса стала порто-франко, вроде нынешней свободной экономической зоны. Город превращается в крупный международный торговый центр. В порт ежегодно прибывало по 500–600 торговых судов. Значительная часть торговых судов, которые посещали Одессу, Таганрог, Мариуполь и другие русские порты, принадлежала грекам. Большая часть греков были подданными Турции, часть – России. Теперь же торговля была нарушена. Турецкие каперы захватывали и грабили торговые суда, не разбирая, какое подданство имели их хозяева.
Из-за войны в Греции и нехватки хлеба в столице султан Махмуд наложил эмбарго на провоз зерна и ряда иных товаров через проливы. У нарушителей хлеб и другие товары изымали и продавали в Стамбуле по твёрдым ценам. Русский посланник в Константинополе Строганов неоднократно заявлял протесты Порте по поводу нарушения прав русских подданных и торговых интересов России. В июле 1821 года русское посольство в знак протеста покинуло турецкую столицу.
Прибытие Лорда Байрона в Грецию. Картина Т. Вризакиса, 1861 г.
Александр I упускает отличный шанс
Война с Турцией отвечала военно-стратегическим, национальным интересам России (Упущенный шанс России: Царьградская операция Екатерины Великой). Повод был отличный. Можно было использовать благоприятную ситуацию, когда Турция была связана борьбой с греческими повстанцами. А Русская армия была самой сильной в Европе – Россию тогда называли «жандармом Европы». Франция после «кровопускания» в войнах Наполеона выступить против России не могла. Англия не имела серьёзных возможностей на суше и предпочитала стравливать между собой народы и страны. Пруссия и Австрия формально были нашими союзниками по Священному союзу. Очевидно, что Вене и Берлину не нравилось усиление России за счёт Порты. Однако ничего серьёзного пруссаки и австрийцы предпринять не могли.
Таким образом, Россия могла решить в свою пользу ситуацию на Дунае, на Балканах в целом, в проливной зоне и на Кавказе. В России образованное общество (дворяне, купечество, духовенство и интеллигенция) поддерживало борьбу греческих патриотов.
Однако русский император Александр I в очередной раз проигнорировал национальные интересы. Он придерживался принципа легитимизма – законные династии должны были сохранить свои территории. То есть с точки зрения национальных, стратегических интересов России – нам было выгодно разрушение Османской империи, её раздел, при котором мы получали Босфор и Дарданеллы, контроль над христианскими и славянскими народами Балкан, восстанавливали под своим руководством историческую Грузию и Армению. А легитимизм был выгоден нашим западным «партнерам» – Австрии, Англии и Франции, которые не имели наших возможностей в этих регионах, но хотели остановить движение Русской империи на юг и юго-запад.
Священный союз – консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрессе (1815 г.) международного порядка, только мешал России, сдерживал её. В результате царь Александр Павлович с подачи хитроумного австрийского канцлера Меттерниха, который приложил массу трудов, чтобы ослабить Россию, отказался поддержать Грецию.
Как писал современник, князь Пётр Долгоруков:
«Грекам отказано было во всякой поддержке по той будто бы причине, что они нарушили обязанность подданных, восстав против своего законного (!) государя, султана турецкого!!! Христиане преданы были в жертву оттоманам, и русский царь поступил, как мог только поступить шах персидский или какой-нибудь другой поклонник Магомета».
Так Петербург упустил возможность добиться независимости Греции и получить прорусское Греческое государство на Балканском полуострове. С нашими военными базами. Русские и греки вместе могли возродить Царьград-Константинополь. В это время многие греки тянулись к России, видели в ней Третий Рим – защитницу православия, христиан от оманских угнетателей. Греки становились русскими подданными, изучали русский язык и культуру. То есть имелся серьёзный потенциал для русско-греческого союза.
Кончилось это тем, что Греция в итоге получила независимость, но с подачи западных держав. Затем Греция стала дрейфовать в сторону Запада, сохраняя традиционные симпатии простого народа к русским, России.
В итоге сейчас Греция – член блока НАТО, поддерживает и вооружает украинский нацистский режим против Русского мира. Вот так «византийщина» и «хитрые планы» вредят Русской державе и русскому народу.