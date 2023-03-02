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Россия напомнила МАГАТЭ о хранении Украиной оружия на подконтрольных АЭС

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Россия напомнила МАГАТЭ о хранении Украиной оружия на подконтрольных АЭС

Россия направила обращение в МАГАТЭ в связи с ситуацией на украинских атомных электростанциях. В обращении говорится о том, что Россия призывает международную организацию к бдительности в связи с тем, украинская сторона использует территории АЭС для хранения оружия.


Михаил Ульянов, постпред РФ в международных организациях в Вене, в интервью ТАСС отметил, что возможности осуществления эффективного мониторинга ситуации на украинских АЭС для МАГАТЭ в последнее время выросли в связи с размещением её сотрудников на объектах атомной энергетики Украины.

Напомним, что в конце января российская Служба внешней разведки опубликовала доклад, в котором говорится о размещении Украиной на подконтрольных АЭС оружия и боеприпасов, включая ракеты к поставленным США универсальным пусковым установкам «Хаймарс». Сам факт такого размещения является вопиющим нарушением принципов атомной безопасности. В СВР отметили, что размещения оружия на атомных объектах связано с тем, что украинская сторона фактически прикрывается этими объектами для ведения определённого рода военной деятельности.

Примечательно, что уже через несколько суток после заявления СВР глава МАГАТЭ г-н Гросси заявил, что специалисты организации «никакого вооружения на украинских АЭС не обнаружили». Нужно напомнить и о том, что те же «специалисты» удивительным образом в своё время «не смогли обнаружить» фактов обстрела Запорожской АЭС вооружёнными силами Украины.
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:11
    +5
    Да МАГАТЭ это игра в одни ворота. Такая же международная проамерикаснкая организация как МОК, ОБСЕ и ООН. У них там двойные стандарты и готентотская логика. Все что укаринцы делают это хорошо и правильно, все что Росиия это вызвает угрозу и озабоченность. Ездят только разведку вести и головы дурить. Как та же ОБСЕ. Надо выйти из этого МАГАТЭ и все.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 06:20
      +2
      От себя добавлю: выход из МАГАТЭ избавит нас от инспекций ядерных объектов, под прикрытием которых осуществляется шпионаж, как промышленный, так и военный.
      hi
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:26
        +2
        Хорошо помню как под прикрытием инспекций МАГАТЭ британские и американские разведчики шерстили секреты иракской армии Хуссейна...чем закончилось это для Ирака надеюсь все знают.
        Так что эту лавочку под названием МАГАТЭ надо как можно дальше держать от наших обьектов...надеюсь что Кремль дозреет до этого.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:13
    +3
    В обращении говорится о том, что Россия призывает международную организацию к бдительности в связи с тем, украинская сторона использует территории АЭС для хранения оружия.
    Это просто "крик вопиющего в пустыне". Не увидят они его там. В упор будут смотреть и не увидят
  3. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 06:48
    +1
    Наверное надо ноту с осуждением МАГАТЭ подготовить. С глубокой озабоченностью и может даже обозначить какую-нибудь розовою линию.
    Ну не можем же мы предпринять что-то другое!
  4. alekc75
    alekc75 Сегодня, 06:50
    +1
    а если мордой об стол эту " могуту" и выйти из этого гадюшника??
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:02
      -1
      Цитата: alekc75
      а если мордой об стол эту " могуту" и выйти из этого гадюшника??

      Духу не хватит у "некоторых" еще и с МАГАТЭ разругаться.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:10
    0
    А жахнуть ювелирно не получится?
    С показом остатков....
    И зачем мы пытаемся доказать чудакам, чтотони чудаки, тем более что чудаки об этом знают?!
    Надо выходить из МАГАТЭ и создавать новую контору с Китаем, Африкой, Южной Америкой
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:20
    +1
    Как говаривал покойный Жириновский: " С ними надо по другому разговаривать".

    Публично господину Гросси поставить ультиматум: если в течение 24 часов вооружение со станции не будет вывезено, мы считаем этот объект - складом оружия, а не ядерной станцией и нанесем ракетный удар.

    А потом нанести сдержать слово и нанести удар. Например, геранями. Их недостаточно, чтобы навредить станции, но достаточно для уничтожения техники.

    Вообще, не надо громких обещаний, на них никто не обращает уже внимания. Не нужно обещать разнести всё станции, всю страну и т.д. Нужны конкретные и спокойные предупреждения, меньшие по силе, но которые выполняются во что бы то ни стало: не выйдут зерновозы с нашим зерном из наших портов через 3 дня - мы нанесем удар по порту в Одессе. Потом просто нанести удар, несмотря ни на что и ни на кого. После 5 - 10 такого Тихого предупреждения выработается условный рефлекс и шутки шутить уже никто не будет, будут вслушиваться в произносимые слова с диким любопытством. А самое главное - такая обязательность не требует ничего, кроме решения, а по эффекту переплюнет многие вооружения