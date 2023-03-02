Россия напомнила МАГАТЭ о хранении Украиной оружия на подконтрольных АЭС

Россия направила обращение в МАГАТЭ в связи с ситуацией на украинских атомных электростанциях. В обращении говорится о том, что Россия призывает международную организацию к бдительности в связи с тем, украинская сторона использует территории АЭС для хранения оружия.
Михаил Ульянов, постпред РФ в международных организациях в Вене, в интервью ТАСС отметил, что возможности осуществления эффективного мониторинга ситуации на украинских АЭС для МАГАТЭ в последнее время выросли в связи с размещением её сотрудников на объектах атомной энергетики Украины.
Напомним, что в конце января российская Служба внешней разведки опубликовала доклад, в котором говорится о размещении Украиной на подконтрольных АЭС оружия и боеприпасов, включая ракеты к поставленным США универсальным пусковым установкам «Хаймарс». Сам факт такого размещения является вопиющим нарушением принципов атомной безопасности. В СВР отметили, что размещения оружия на атомных объектах связано с тем, что украинская сторона фактически прикрывается этими объектами для ведения определённого рода военной деятельности.
Примечательно, что уже через несколько суток после заявления СВР глава МАГАТЭ г-н Гросси заявил, что специалисты организации «никакого вооружения на украинских АЭС не обнаружили». Нужно напомнить и о том, что те же «специалисты» удивительным образом в своё время «не смогли обнаружить» фактов обстрела Запорожской АЭС вооружёнными силами Украины.