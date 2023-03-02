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Украинский военнослужащий: после Бахмута российские войска собираются окружить гарнизон ВСУ в Северске

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Украинский военнослужащий: после Бахмута российские войска собираются окружить гарнизон ВСУ в Северске

В сети появляется всё больше свидетельств ситуации в Артёмовске от непосредственных участников событий с украинской стороны. Все эти свидетельства имеют одно общее: украинские военные говорят о том, что ситуация в городе (в переводе на литературный язык) «крайне сложная» и что потери таковы, что за одну лишь неделю боёв ВСУ теряют не менее батальона личного состава. При этом остающиеся в городе украинские военные перемещаются от здания к здания при продвижении российских штурмовых групп в черте населённого пункта.


Теперь стали появляться свидетельства и о «крайней сложности ситуации» и из Северска. Украинский военнослужащий, используя платформу ТикТок, 28 февраля сделал заявления о том, канонада в Северске слышна ежедневно, причём всё более отчётливо.

Украинский военнослужащий:

Артиллерийские обстрелы идут постоянно. Это напоминает ситуацию летнего образца. То, что рассказывает Пригожин (глава ЧВК «Вагнер») о нехватке снарядов – враньё. БК им подвезли.

Так о том, что подвезли БК сам Пригожин на днях и высказался.

Украинский военнослужащий решил представить и своё «видение ситуации» о «планах ВС РФ» на ближайшую перспективу. По его словам, российские войска сосредоточили усилия на взятии под контроль Бахмута (Артёмовска), после чего собираются окружить гарнизон ВСУ в Северске.

Напомним, что накануне штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» подошли к Хромово – селу, которое находится на последней контролируемой противником автомобильной дороге из Артёмовска. Дорога ведёт на Часов Яр.
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:36
    +3
    Конечно! После Артемовска Северск сам оказывается в полуокружении, да еще и с господствующих высот-география там такая! И, кстати, решение вопроса с Северском обезопасит рубеж сватов-Кременная и позволит успешнее действовать на Купянско-лимансокм направлении.
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 06:52
    +3
    на местах командованию конечно виднее, но мне как диванному эксперту представляется, что все-таки правильнее брать в кольцо населенные пункты, прекращая тем самым снабжение и пополнение личным составом, чем нести потери в лобовых штурмах укрепленных населенных пунктов.. уничтожить врага в полях намного проще чем в укрепившихся в бетонных постройках.. если столько месяцев ковыряются с артёмовском, то можно представить сколько потратят времени на по-настоящему крупный населенный пункт, те же Славянск и Краматорск..... про штурм Херсона даже думать не хочется.. одна надежда - что украинцы сами уйдут.. если так думает российское командование, тогда это беда..
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    +2
    Главное не выпускать всушников из котлов, чем больше их сдохнет там тем лучше. Гарнизоны ВСУ должны умирать в полном составе.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:05
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Гарнизоны ВСУ должны умирать в полном составе.

      Лучше пусть сдаются полным составом! Прошерстить на предмет свидомизма головного мозга и вперед! Восстанавливать то, что разрушили.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:39
        0
        Цитата: Егоза
        Прошерстить на предмет свидомизма головного мозга
        Неизлечимо и, увы, зараза - хуже ковида. Кого коснулось, тот безнадежен.
        Цитата: Егоза
        и вперед! Восстанавливать то, что разрушили.
        Только после войны, и под плотным надзором органов. Как немцев после 1945. А пока "ще не вмерла Україна", проще и дешевле не выпускать из лагерей, разве что на обмен пленных.
        Кстати, жил я в квартире немецкой постройки 1945 года по немецкому же проекту. Хорошо построили, качественно. Как, впрочем, все что немцы делали.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Главное не выпускать всушников из котлов, чем больше их сдохнет там тем лучше. Гарнизоны ВСУ должны умирать в полном составе.
      Так то оно так. Да что думают наши генералы? request
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:09
    0
    Цитата: Егоза
    Лучше пусть сдаются полным составом! Прошерстить на предмет свидомизма головного мозга и вперед! Восстанавливать то, что разрушили.

    Есть одно но...их обменивают, а они потом снова на передовую попадают. request
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:13
    +1
    Надо же, Пригожин свидомого обманул! Ну, готовьте коллективный иск, если успеете.
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:13
    +1
    А мы без вас не догадались, глядя на карту БД, даже ребёнок принял бы такое решение!))