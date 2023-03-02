Украинский военнослужащий: после Бахмута российские войска собираются окружить гарнизон ВСУ в Северске

Артиллерийские обстрелы идут постоянно. Это напоминает ситуацию летнего образца. То, что рассказывает Пригожин (глава ЧВК «Вагнер») о нехватке снарядов – враньё. БК им подвезли.

В сети появляется всё больше свидетельств ситуации в Артёмовске от непосредственных участников событий с украинской стороны. Все эти свидетельства имеют одно общее: украинские военные говорят о том, что ситуация в городе (в переводе на литературный язык) «крайне сложная» и что потери таковы, что за одну лишь неделю боёв ВСУ теряют не менее батальона личного состава. При этом остающиеся в городе украинские военные перемещаются от здания к здания при продвижении российских штурмовых групп в черте населённого пункта.Теперь стали появляться свидетельства и о «крайней сложности ситуации» и из Северска. Украинский военнослужащий, используя платформу ТикТок, 28 февраля сделал заявления о том, канонада в Северске слышна ежедневно, причём всё более отчётливо.Украинский военнослужащий:Так о том, что подвезли БК сам Пригожин на днях и высказался.Украинский военнослужащий решил представить и своё «видение ситуации» о «планах ВС РФ» на ближайшую перспективу. По его словам, российские войска сосредоточили усилия на взятии под контроль Бахмута (Артёмовска), после чего собираются окружить гарнизон ВСУ в Северске.Напомним, что накануне штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» подошли к Хромово – селу, которое находится на последней контролируемой противником автомобильной дороге из Артёмовска. Дорога ведёт на Часов Яр.