В американской газете The New York Times (а это одно из крупнейших пресс-изданий США) вышел материал, в котором говорится, что констатируется снижение числа американцев, выступающих за поддержку Украину. Отмечено, что в мае 2022 года более 60% рядовых американцев выражали интерес тем, что происходит на Украине, а теперь число таковых менее 50% (48 процентов). Менее чем за год примерно на 13% выросло число американцев, выступающих против оказания военной помощи киевскому режиму.
В материале приводятся высказывания специалиста по политической стратегии Республиканской партии США, экс-советника президента США Энди Сурабяна. Он говорит о том, что снижение уровня внимания американцев к конфликту на Украине – неизбежный процесс. Чем больше этот конфликт будет затягиваться, тем менее интересен он будет рядовым американским гражданам. По словам эксперта, «в США нарастает общественная усталость от войны на Украине».
Из материала NYT:
Объясняется это тем, что большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит.
Тем временем в Киев крайне опасаются того, что общественный интерес к Украине на Западе будет продолжать снижаться, что может сказаться на военной помощи. Именно поэтому киевский режим всеми силами ежедневно раскручивает необходимую ему повестку, чтобы добиваться от Запада непрекращающихся финансовых и военных поставок.
В связи с этим обратил на себя внимание один из комментариев в США:
Никогда за последние годы Вашингтон ещё не попадал в столь явную зависимость от одной страны. И эта страна, вы удивитесь, Украина. Хвост виляет собакой.