Объясняется это тем, что большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит.

Никогда за последние годы Вашингтон ещё не попадал в столь явную зависимость от одной страны. И эта страна, вы удивитесь, Украина. Хвост виляет собакой.

В американской газете The New York Times (а это одно из крупнейших пресс-изданий США) вышел материал, в котором говорится, что констатируется снижение числа американцев, выступающих за поддержку Украину. Отмечено, что в мае 2022 года более 60% рядовых американцев выражали интерес тем, что происходит на Украине, а теперь число таковых менее 50% (48 процентов). Менее чем за год примерно на 13% выросло число американцев, выступающих против оказания военной помощи киевскому режиму.В материале приводятся высказывания специалиста по политической стратегии Республиканской партии США, экс-советника президента США Энди Сурабяна. Он говорит о том, что снижение уровня внимания американцев к конфликту на Украине – неизбежный процесс. Чем больше этот конфликт будет затягиваться, тем менее интересен он будет рядовым американским гражданам. По словам эксперта, «в США нарастает общественная усталость от войны на Украине».Из материала NYT:Тем временем в Киев крайне опасаются того, что общественный интерес к Украине на Западе будет продолжать снижаться, что может сказаться на военной помощи. Именно поэтому киевский режим всеми силами ежедневно раскручивает необходимую ему повестку, чтобы добиваться от Запада непрекращающихся финансовых и военных поставок.В связи с этим обратил на себя внимание один из комментариев в США: