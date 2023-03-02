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Американский эксперт: большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит

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Американский эксперт: большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит

В американской газете The New York Times (а это одно из крупнейших пресс-изданий США) вышел материал, в котором говорится, что констатируется снижение числа американцев, выступающих за поддержку Украину. Отмечено, что в мае 2022 года более 60% рядовых американцев выражали интерес тем, что происходит на Украине, а теперь число таковых менее 50% (48 процентов). Менее чем за год примерно на 13% выросло число американцев, выступающих против оказания военной помощи киевскому режиму.


В материале приводятся высказывания специалиста по политической стратегии Республиканской партии США, экс-советника президента США Энди Сурабяна. Он говорит о том, что снижение уровня внимания американцев к конфликту на Украине – неизбежный процесс. Чем больше этот конфликт будет затягиваться, тем менее интересен он будет рядовым американским гражданам. По словам эксперта, «в США нарастает общественная усталость от войны на Украине».

Из материала NYT:

Объясняется это тем, что большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит.

Тем временем в Киев крайне опасаются того, что общественный интерес к Украине на Западе будет продолжать снижаться, что может сказаться на военной помощи. Именно поэтому киевский режим всеми силами ежедневно раскручивает необходимую ему повестку, чтобы добиваться от Запада непрекращающихся финансовых и военных поставок.

В связи с этим обратил на себя внимание один из комментариев в США:

Никогда за последние годы Вашингтон ещё не попадал в столь явную зависимость от одной страны. И эта страна, вы удивитесь, Украина. Хвост виляет собакой.
Использованы фотографии:
ТГ/Зеленский
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4 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:01
    +2
    бъясняется это тем, что большинство американских избирателей не связывают собственную безопасность с безопасностью Украины и вообще с тем, что там происходит.
    belay Бандеровцы считают: "Украина по над усе."и именно она необходима человечеству.belay Человечеству необходимы украицы, но только без бандеровской начинки (спросите, их лучших друзей - поляков), а не государство Украина.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:12
    +1
    На фоне постоянных аварий в США было бы странным, чтобы люди интересовались какой-то Украиной, когда у них самих под боком хрень какая-то происходит. Вон, в Огайо взрыв на заводе, снова поезд с рельс сошел... Так на кого они обращать внимание будут?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
      0
      Количество техногенных аварий в США резко увеличилось...это отшень хорошо... smile даешь план по выработке аварий на американских заводах!
  3. Fred-Dozer
    Fred-Dozer Сегодня, 07:32
    0
    Американцы потеряли более 30% своих пенсионных счетов и теряют больше каждый день. Они начинают подключаться, потеря счетов, быстрая инфляция и повышение процентных ставок в Украине, бесконечные бесплатные доллары США. Я один из них.