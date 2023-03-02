Телеканал CNN: Число обслуживающих российскую нефть танкеров превысило 600

Американские аналитики изучают вопросы обхода Россией введённых в её отношении санкций. Общая оценка такова: санкции, безусловно, сказываются на российской экономике, однако многочисленные контакты России на международной арене позволяют подавляющее большинство санкционных мер обходить.
На канале CNN вышел репортаж, в котором сообщается о «невероятном» росте числа «неизвестных» танкеров, которые используются для обслуживания российской нефтяной отрасли. Всё это происходит на фоне введения так называемого потолка цен на российскую нефть и отказ в страховании российской нефти, перевозимой морем.
В репортаже канала говорится, что число танкеров, которые используются для трафика российской нефти в мировом океане, превысило 600. Это более 10% от общемирового флота морских танкеров. Причём сами танкеры принадлежат самым разным странам, большинство из них фрахтуется через третьи странами частными компаниями, которые, по документам, как сообщается, к России отношения не имеют.
Американские репортёры, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», констатируют:
Есть множество мировых игроков, которые помогают России обходить санкции.
На днях, как уже сообщало «Военное обозрение», вышел доклад Международного энергетического агентства, где утверждается, что в январе российская прибыль от экспорта нефти упала на 38% в сравнении с январём 2022 года. Однако МЭА изрядно лукавит, ведь прибыль от экспорта упала (в силу падения цен на энергоносители) и у других стран-экспортёров. Также в МЭА пока не могут признать главного факта. Он в том, что откровенно прозападная организация не имеет никаких возможностей по отслеживанию прибыли в недолларовом сегменте. А этот сегмент с началом российской спецоперации, по самым скромным оценкам, вырос на 15%.