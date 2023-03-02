Военное обозрение
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Телеканал CNN: Число обслуживающих российскую нефть танкеров превысило 600

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Телеканал CNN: Число обслуживающих российскую нефть танкеров превысило 600

Американские аналитики изучают вопросы обхода Россией введённых в её отношении санкций. Общая оценка такова: санкции, безусловно, сказываются на российской экономике, однако многочисленные контакты России на международной арене позволяют подавляющее большинство санкционных мер обходить.


На канале CNN вышел репортаж, в котором сообщается о «невероятном» росте числа «неизвестных» танкеров, которые используются для обслуживания российской нефтяной отрасли. Всё это происходит на фоне введения так называемого потолка цен на российскую нефть и отказ в страховании российской нефти, перевозимой морем.

В репортаже канала говорится, что число танкеров, которые используются для трафика российской нефти в мировом океане, превысило 600. Это более 10% от общемирового флота морских танкеров. Причём сами танкеры принадлежат самым разным странам, большинство из них фрахтуется через третьи странами частными компаниями, которые, по документам, как сообщается, к России отношения не имеют.

Американские репортёры, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», констатируют:

Есть множество мировых игроков, которые помогают России обходить санкции.

На днях, как уже сообщало «Военное обозрение», вышел доклад Международного энергетического агентства, где утверждается, что в январе российская прибыль от экспорта нефти упала на 38% в сравнении с январём 2022 года. Однако МЭА изрядно лукавит, ведь прибыль от экспорта упала (в силу падения цен на энергоносители) и у других стран-экспортёров. Также в МЭА пока не могут признать главного факта. Он в том, что откровенно прозападная организация не имеет никаких возможностей по отслеживанию прибыли в недолларовом сегменте. А этот сегмент с началом российской спецоперации, по самым скромным оценкам, вырос на 15%.
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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:20
    +1
    Может возникнуть момент когда англосаксы начнут задерживать эти танкеры и в сответствии с со своими санкциями конфисковывать и нефть и судно...примеры с иранскими танкерами и нефтью имеются.
    Так что заранее надо озаботиться о вооруженном эскорте...американские и британские пираты уже натачивают свои ножи.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Может возникнуть момент когда англосаксы начнут задерживать эти танкеры и в сответствии с со своими санкциями конфисковывать и нефть и судно...примеры с иранскими танкерами и нефтью имеются.

      Может.... А другого выхода нет. request Только совсем не продавать или пусть занимаются "самовывозом" feel
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:28
      +1
      Так "мерины" и перепродают нефть wink и газ сжиженый feel ...
    3. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 07:28
      +3
      Против Ирана есть санкции ООН, а против России санкции односторонние, и не одобрены ООН.
      Если США начнут останавливать танкеры, это будет открытое морское пиратство.

      И в эту игру можно будет играть вдвоем. Потом из-за танкерной войны нефть взлетит в цене, что США совсем не надо.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:34
        0
        Цитата: Johnson Smithson
        Если США начнут останавливать танкеры, это будет открытое морское пиратство.

        Так им не привыкать! Бандитами были ими и остаются. Посмотрим как переживут первую неделю марта. Тут Сейсмолог Франк Хугербитс, который спрогнозировал землетрясения в Турции, прогнозирует серию мегаземлетрясений в марте.
        По его словам, 3–7 марта подземные толчки произойдут в 12 точках нашей планеты, а их магнитута составит 8,5 и выше.
        В области риска традиционные сейсмоактивные зоны — юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки.
        В России землетрясение может произойти на Курильских островах.
        Источник: https://rusvesna.su/news/1677729464
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:30
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Может возникнуть момент когда англосаксы начнут задерживать эти танкеры и в сответствии с со своими санкциями конфисковывать и нефть и судно...примеры с иранскими танкерами и нефтью имеются.
      Так что заранее надо озаботиться о вооруженном эскорте...американские и британские пираты уже натачивают свои ножи.

      Зачем request ? То как созданы эти санкции , совсем не должно уменьшить количество нефти на рынке. Они должны отсечь значительную часть доходов от РФ. Например все описаные в статье сложности резко удорожают транспортировку, а значит сама нефть продается с очень сильным дискаунтом, что сокращает доходы нефтекомпаний , а значит и базу для уплаты налогов.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:37
        0
        Цитата: Арон Заави
        Они должны отсечь значительную часть доходов от РФ. Например все описаные встатье

        В статье резонно не упоминаются
        бабки полученные не в долларах.А оплата в рублях вообще для подсчета ими проблемна.
        Чем уже горлышко - тем выше прибыль у перекупов
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:32
    0
    Ничего удивительного. Вон, был "сухой закон" в Штатах, так алкоголь даже северным путём везли. Если выгодно, то капиталисты найдут обходные пути, никакие запреты работать не будут. На полки в магазинах посмотришь - всё есть, только либо дороже, либо название другое.