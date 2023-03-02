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Глава МИД Ирана: Украина не смогла доказать, что используемые Россией БПЛА иранские

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Глава МИД Ирана: Украина не смогла доказать, что используемые Россией БПЛА иранские

Вплоть до настоящего времени власти Украины так и не смогли доказать свои обвинения в адрес Ирана, что он якобы осуществляет поставки беспилотных летательных аппаратов России для их использования в специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу CNN.


По утверждению руководителя дипломатического ведомства исламской республики, за четыре месяца ожиданий Киевом так и не были показаны реальные документы. Украинская сторона постоянно оттягивает срок их демонстрации иранскому правительству.

Напомним, что после того, как ВС РФ начали атаковать объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов, на Западе утвердилась точка зрения, будто бы Иран поставляет дроны российской стороне. И Россия, и Иран такие обвинения западных государств отвергают.

Еще в декабре 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани называл обвинения в поставках беспилотников беспочвенными. Он также подчеркнул, что Иран не участвует в поставках дронов какой-либо из сторон вооруженного конфликта.

Не исключено, что инфоповод с закупкой иранских беспилотников целенаправленно вбрасывается в мировое медийное пространство Западом в определенных целях: это и очередное основание для санкций против Ирана, и стимулирование Израиля начать поставки оружия Украине, и способ ухудшить отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ.
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:06
    -8
    Да это же понятно почему! У них от злобы и бессилия все мифы и рождаются. Московия , для них, коррупционная полуразваленное болото, которое ничего своего сделать не может, живет на советском заделе. Когда пошла информация, что начали выпуск Гераней, на бывшей украине никак не могли поверить. Они и не верят , что кроме гераней много других сюрпризов их на фронте ждет. Объясняют, все как шизофреники-подгоняя факты под теорию. Наступают вагнера-значит, трупами заваливают, наступает фронт сватово-кременная нет не было такого. Освободили наши Соледар-нет не было такого. А если было то шумеры сами отошли, и вообще это маленький поселок. Снарядный голод-не не слышали это наоборот у москалей снарядный голод. Ракетные удары-не ракеты все по сбивали да они и кончились вообще. Потери на фронте седьмая волна мобилизации? не вы что у нас очереди добролвьцев от желающих отбоя нет. Удары по энергетике? нет нету никаких отключений потому что во первых мы все сбиваем а во вторых эти иранские шахиду уже закончились. И так во всем, чего не коснись. Вот эта упоротость их и погубит в конце концов. Зелебобик будет жить в жовто-блакитных пони и сказочных единорогов и посылать на фронт "армию Венка", ведь она типа есть.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:10
      +1
      Доказать сложно если Иран не поставляет их! Ясно везде говорится же, что герани они не только по буквам , это аналоги чуть модифицированные!
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:55
        +2
        Ясно везде говорится же, что герани они не только по буквам

        тогда Кинжалы поставляет Грузия или Азердайджан? Бред...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:11
    +4
    А зачем в современном мире доказательства когда достаточно хайли лайкли, полосатые заявили, что КНР сливает "музыкантам" данные космической разведки - хайли лайкли. Вот только за потоки это хайли лайкли почему то в мире не работает.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:56
      +1
      веские доказательства нужны, это когда у тебя нет грубой силы
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:14
    +3
    Сто раз писали, что в этих разобранных аппаратах детали из десятков стран!!! И тут уж без ящика хлебного не разобраться, чьи они!
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:52
    +1
    Глава МИД Ирана: Украина не смогла доказать, что используемые Россией БПЛА иранские

    и пусть канает, редиска, а то ей рога поотшибают..
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:40
    +1
    "все мифы рождаются"и главное утверждение, что наша электронная промышленность на полном нуле, а тут нужны, хоть простенький, микрочипы.
    Они уверены, что у нас все разввлено и мы ничего не умеем.
    А тут получается, что русские, успели завод построить?
    Это не правильно, а значит не существует