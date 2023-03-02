Глава МИД Ирана: Украина не смогла доказать, что используемые Россией БПЛА иранские

Вплоть до настоящего времени власти Украины так и не смогли доказать свои обвинения в адрес Ирана, что он якобы осуществляет поставки беспилотных летательных аппаратов России для их использования в специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу CNN.
По утверждению руководителя дипломатического ведомства исламской республики, за четыре месяца ожиданий Киевом так и не были показаны реальные документы. Украинская сторона постоянно оттягивает срок их демонстрации иранскому правительству.
Напомним, что после того, как ВС РФ начали атаковать объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов, на Западе утвердилась точка зрения, будто бы Иран поставляет дроны российской стороне. И Россия, и Иран такие обвинения западных государств отвергают.
Еще в декабре 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани называл обвинения в поставках беспилотников беспочвенными. Он также подчеркнул, что Иран не участвует в поставках дронов какой-либо из сторон вооруженного конфликта.
Не исключено, что инфоповод с закупкой иранских беспилотников целенаправленно вбрасывается в мировое медийное пространство Западом в определенных целях: это и очередное основание для санкций против Ирана, и стимулирование Израиля начать поставки оружия Украине, и способ ухудшить отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ.