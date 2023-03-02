Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области. Основное направление – Купянск. Напомним, что в январе Вооружёнными силами России были освобождены несколько населённых пунктов на левом берегу реки Оскол. Среди них – Гряниковка, Двуречное, Таволжанка. Впоследствии с этого рубежа было организовано продвижение на юг – в сторону самого Купянска.По последним сведениям, российские войска вышли к реке Гнилушка – притоку реки Оскол. В результате успешных действий удалось занять позиции в селе Синьковка.В этом районе имеется два схожих географических названия: село Синьковка и станция Сеньковка (в отдельных справочниках - написание через одну и ту же букву). По большому счёту, это один населённый пункт – с удалённой примерно на 700 метров частью, относящейся к железнодорожной станции.По прямой от Синьковки до окраин Купянска – не более 5 км. Расстояние по автомобильной дороге – около 10 км.Если российским войскам удастся продвинуться южнее – в сторону Петропавловки, то появится возможность перерезать важную для ВСУ в имеющихся условиях дорогу – на Сватово и Кременную (ЛНР). На данный момент эта дорога активно используется противником для снабжения группировки войск, находящейся к западу от линии Кременная-Сватово. Там продолжаются бои, в ходе которых российские войска понемногу отодвигают ВСУ от линии, занятой ими в ходе осеннего наступления.