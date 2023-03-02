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Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

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Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области. Основное направление – Купянск. Напомним, что в январе Вооружёнными силами России были освобождены несколько населённых пунктов на левом берегу реки Оскол. Среди них – Гряниковка, Двуречное, Таволжанка. Впоследствии с этого рубежа было организовано продвижение на юг – в сторону самого Купянска.


По последним сведениям, российские войска вышли к реке Гнилушка – притоку реки Оскол. В результате успешных действий удалось занять позиции в селе Синьковка.

В этом районе имеется два схожих географических названия: село Синьковка и станция Сеньковка (в отдельных справочниках - написание через одну и ту же букву). По большому счёту, это один населённый пункт – с удалённой примерно на 700 метров частью, относящейся к железнодорожной станции.



По прямой от Синьковки до окраин Купянска – не более 5 км. Расстояние по автомобильной дороге – около 10 км.

Если российским войскам удастся продвинуться южнее – в сторону Петропавловки, то появится возможность перерезать важную для ВСУ в имеющихся условиях дорогу – на Сватово и Кременную (ЛНР). На данный момент эта дорога активно используется противником для снабжения группировки войск, находящейся к западу от линии Кременная-Сватово. Там продолжаются бои, в ходе которых российские войска понемногу отодвигают ВСУ от линии, занятой ими в ходе осеннего наступления.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:19
    -9
    С занятием Купянска можно будет с севера опереться на реку Оскол до самого красного Лимана. естественный водный рубеж, позволит держать противника так же как Днепр на юге и высвободить больше частей для маневренных операций. Думаю, и противник прийдет вскоре к такому же выводу и сам отойдет за рубеж Оскола, с той же целью.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:26
      +4
      Речка Оскол не очень подходит как естественный рубеж обороны. В иные периоды года её пешком вброд перейти можно местами.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:32
        +2
        Начинается мучительное прогрызание обороны еврофашистов для ликвидации последствий осенней харьковской перегруппировки. Надеюсь, что Купянск не будут штурмовать в лоб, как Артёмовск. Что вряд ли. Нужен маневр. Порывом вражескую оборону не прорвешь. Нужно действовать по-брусиловски, чтобы враг не смог определить направление главного удара.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 09:22
          0
          Для этого нужно иметь кратиное численное превосходство по всей линии соприкосновения. А в наметившуюся где-нибудь брешь сразу вводить 100+ тыс. ударную группировку. То есть сначала вторая волна мобилизации 500+ тыс.
      2. cpls22
        cpls22 Сегодня, 09:10
        +1
        Речка Оскол не очень подходит как естественный рубеж обороны. В иные периоды года её пешком вброд перейти можно местами.

        Чего не скажешь о технике. Да и узкий участок сравнительно небольшой, по сравнению с протяжённостью водохранилища.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:44
    +1
    Для охвата нужны силы и резервы - масса, а у нас всё ещё боятся кого-то мобилизацией испугать.