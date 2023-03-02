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Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ на фоне существующих рисков

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Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ на фоне существующих рисков

России следует вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку приостановка участия не повлияет на поддержку США киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.


По утверждению американского дипломата, сейчас США работают над договором, рассчитывая на возвращение России к его исполнению. Прайс назвал действия России «безответственными», подчеркнув, что ядерная держава должна взаимодействовать с другими странами в сфере стратегической стабильности и контроля за вооружениями.

Интересно, что при этом «коллективный Запад» открыто заявляет о необходимости стратегического поражения России, ведет против нашей страны прокси-войну, и одновременно считает, что Москва проявит политическую недальновидность и будет пускать на свои стратегические объекты американских инспекторов.

К тому же, ДСНВ не распространяется на Францию и Великобританию, которые являются ближайшими военными союзниками США и также в случае конфликта могут задействовать свой ядерный потенциал.

Напомним, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений предполагает сокращение ядерных арсеналов и США, и России. Но в текущей ситуации, заключающей известные риски для нашей страны, такая политика становится нецелесообразной. Поэтому президент России Владимир Путин и огласил во время послания Федеральному собранию РФ решение о приостановлении участия страны в договоре.
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:22
    -2
    Вот! Ч.Т.Д.! Раз им надо, то нам, наоборот, не надо соглашаться! Я все думал, что там такого в этом договоре, почему на него такой акцент в послании Федсобранию был. Разные, конечно есть версии. Но сама вот эта нервозная реакция американцев и их шавок-подпевал, говорит о том, что это из больная мозоль. Вопрос напрашивается почему? Может они знают и подозревают, что-то о чем неизвестно широки общественности? видят себе угрозу? Болевая очка получается какая-то? теряют лицо сейчас выпрашивая... очень интересно-но вот в этой области нифга не компетент....Может кто подкинет версию?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:37
      +13
      приостановку ДСНВ американцы воспринимают так болезненно, потому что рассматривают превентивный удар по ядерным объектам России как весьма эффективный, а потому желательный, но для этого НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО, где что находится и в каком состоянии. Проще говоря - нужно знать точно куда бить!! Иначе может бооольшая обратка
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:38
      +6
      Есть предположение, что новая ядерная гонка им не по карману. Есть проблемы с обогащением топлива, носителями, ПРО. Они ещё только в процессе разработки гиперзвука и не имеют готового решения для его перехвата.

      Они, скорее всего, могут всё это освоить, но потребуются очень большие деньги.

      В условиях конкуренции с Китаем за Луну, космос и микрочипы, огромного дефицита бюджета (~80-100 млрд.долларов ежемесячно), огромного госдолга, сокращения вложений в госдолг со стороны других государств(- 500 млрд. долларов за 2022), огромного объема госдолга и инфляции, разрушающейся инфраструктуры в стране, это может быть просто неподъемной задачей.

      Похоже, они уже не могут просто так печатать деньги и конкурировать, не могут заставить исполнять договор силой, остаётся только "давить на гнилуху", в надежде, что это сработает.
      1. EXPrompt
        EXPrompt Сегодня, 08:48
        +3
        По карману это другой вопрос. Втягивать нищающую Амеирику в новую гонку вооружений, самое оно на их спаде..
        Технологий похоже нет, научных школ нет, на новый виток гонки, начнем с этого.
        Показателен конкурс на замену минитменов3, уже остался только боинг, если и он откажется.. Останется уповать на Маска году так к 2050му))
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 09:15
          +1
          Именно. Не исключено, что план заключается именно в этом.

          Если подумать хорошенько, то возникает вопрос, а какой смысл лечить симптомы(Украину), если не лечить причину(Штаты). Ну будет после Украины Польша или Казахстан, всех не перебьешь.

          Поэтому, возможно, что Китай и Россия втягивают Штаты в гонку вооружений и технологий, параллельно пытаясь выбить у них из под ног табуреточку в виде доллара, сокращая вложения и его объект в торговле. Ну и заодно, пытаясь повесить на Штаты ещё немного нагрузки в виде Украины. Это, возможно, объясняет отсутствие стремительных и кровавых атак на Украине, так как надо не просто её захватить, а сделать так, чтобы она медленно истекала кровью, а Запад бился над её реанимацией.

          Насколько работоспособен такой план - время покажет.

          Возможно, Китай не спроста ровно через год после начала операции начал активно отсвечивать. Его, даже относительно незначительная, помощь России, например помощь с разведданными с китайских спутников, приведёт к тому, что Западу придётся свою помощь Украине нарастить кратно, а они и так уже поиздержались и ушли в большой минус. Шутка ли, заморозили 350 млрд. У России. А одних дотаций на газ пришлось выделить больше 700 за один лишь год...
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:53
        +3
        За ДСНВ. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Умерла - так умерла.
        Последний договор об ограничении вооружений с США канул в Лету. Гонка вооружений и Холодная война 2.0 идут полным ходом. Многие эксперты считают, что уже полным ходом идёт Третья Мировая война. И действительно ВМВ начиналась с локальных конфликтов. Если брать во внимание войну Японии с Китаем, то там масштаб боевых действий был гораздо больше СВО. И не факт, что Третья Мировая война будет ядерной. ВМВ тоже не стала химической. Хотя все возможности у противников для этого были. Но химическое оружие в ход так и не пустили, за исключением газовых камер в концлагерях.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 08:26
    +8
    России следует вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:47
      +2
      России следует вернуться к исполнению Договора

      ни в коем случае - это смертельно опасно!!
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 08:30
    +6
    Этого мало с нашей стороны, нужно было выходить полностью а не приостанавливать. И никак не отвечать на их запросы, все до свидание
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:34
    +4
    Забегали тараканы, замельтешили... Доходить начало, что не всё скоту масленица.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:45
      +1
      Забегали тараканы, замельтешили...

      как тараканы по столу при виде тапка
  5. Комментарий был удален.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:41
      +4
      эти договоры и разрушили безопасность в мире - у США появилось чувство стратегической безнаказанности и начались бомбардировки Сербии, Ирака, Ливии, Сирии
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:40
    +3
    Чувствуют горяченький паяльник возле ануса, как же, игра идет не по их правилам!
  7. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 08:45
    +4
    А черетжи на Сармат, посейдон, Ю71 Авангард, Буревестник, им ещё не надо?
    Ну так чисто на посмотреть))
    От мертвого осла уши(с)
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:49
    +3
    Это полумеры и весьма осторожные. Надо выйти из договора, а не приостанавливать. Реакция Запада будет еще более интересной. Интересной для нас. Бояться и уважают они только силу. Все остальное- признак слабости.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:14
      -2
      вы правы, но они не позволят нам выйти из договора, найдут рычаги воздействия...
    2. Severok
      Severok Сегодня, 09:39
      0
      Все верно, бешеная собака понимает исключительно палку, вот только власть в России слишком добрая по отношению к западу.
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:56
    +2
    Напомнило фильм "Марс атакует"
    Там злобные пришельцы тоже кричали "куда вы бежите, мы пришли с миром" попутно убивая всех на своем пути!
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:56
    +2
    Давайте тоже к чему то их призовем .
    Список можно большой нарисовать
  11. designer
    designer Сегодня, 08:57
    +2
    Сильно больная мозоль потому, что гонка вооружений это огромные деньги, тем более в ядерной сфере. Если Россия два последних десятилетия только развивала ядерную сферу во всех её направлениях, в том числе и в вооружениях. То штаты почивали на лаврах развала СССР, зачем производить и обогащать уран, топливо для АЭС, если он практически задарма поставлялся в любых количествах. Соглашение ВОУ НОУ сыграло со штатами злую шутку, технологий обогащения на центрифугах у них нет до сих пор... и это только одна из проблем. Например одна из ведущих компаний в ядерной энергетике "Westinghouse Electric Company", уже дважды банкротилась, если мне память не изменяет... И так в штатах примерно во всём, что касается ядерных дел. Где то 20% всего ядерного топлива для АЭС, штатам поставляет Россия... Гонка вооружений, это еще одна неподъёмная гиря, причём начинать придется с "низкого" старта, тут даже деньги всё не решают, утеряны компетенции.
  12. Plmhj
    Plmhj Сегодня, 09:13
    +1
    У американцев плохи дела в области обогощения урана. Не тянут они ядерную гонку. Вот и хотят через СМИ и дипломатов оставить все как прежде! Были бы американцы договороспособны был бы смысл торговаться!
  13. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:13
    +1
    концепции сяо больше полувека и учитывая развитие технологий, сяо как последнее средство может быть уже и неэффективным. Да и ракет из-за договора не хватит на всех.
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:20
    0
    ядерная держава должна взаимодействовать с другими странами в сфере стратегической стабильности и контроля за вооружениями.

    "Кому должна - я всем прощаю!" Сотрудничать будем именно с кем пожелаем!
  15. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:29
    +1
    Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

    Верх цинизма и наглости!