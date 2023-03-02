Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ на фоне существующих рисков

России следует вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку приостановка участия не повлияет на поддержку США киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.По утверждению американского дипломата, сейчас США работают над договором, рассчитывая на возвращение России к его исполнению. Прайс назвал действия России «безответственными», подчеркнув, что ядерная держава должна взаимодействовать с другими странами в сфере стратегической стабильности и контроля за вооружениями.Интересно, что при этом «коллективный Запад» открыто заявляет о необходимости стратегического поражения России, ведет против нашей страны прокси-войну, и одновременно считает, что Москва проявит политическую недальновидность и будет пускать на свои стратегические объекты американских инспекторов.К тому же, ДСНВ не распространяется на Францию и Великобританию, которые являются ближайшими военными союзниками США и также в случае конфликта могут задействовать свой ядерный потенциал.Напомним, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений предполагает сокращение ядерных арсеналов и США, и России. Но в текущей ситуации, заключающей известные риски для нашей страны, такая политика становится нецелесообразной. Поэтому президент России Владимир Путин и огласил во время послания Федеральному собранию РФ решение о приостановлении участия страны в договоре.