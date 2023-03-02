Военное обозрение
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В руководстве ЕС призывают выделить еще 1 миллиард евро на оружие для Украины - из фонда мира

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В руководстве ЕС призывают выделить еще 1 миллиард евро на оружие для Украины - из фонда мира

Евросоюзу мало уже поставленного оружия и готовящегося к поставке Киеву, там призывают ещё выделять сотни миллионов евро на эти цели.


Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости выделить один миллиард евро на оружие для Украины.

При этом Боррель говорит, что деньги выделить придётся из Европейского фонда мира. Странная ситуация получается – фонд мира выделяет деньги для войны. Но это ведь уже не первый для Европы случай такой инициативы...

Эти деньги хотят выделить для закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что это предложение будут обсуждать главы оборонных ведомств ЕС 7 марта в Стокгольме.

Боррель также подчеркнул важность совместных и своевременных поставок оружия Украине и предложил ставку возмещения расходов до 90%, если боеприпасы будут доставлены в срок.

Издание Financial Times напоминает, что Боррель ещё в прошлом году поднимал вопрос об использовании денег из Европейского фонда мира для вооружения Украины, но тогда ответа не получил.

При этом глава евродипломатии отмечает, что поставки оружия Киеву не означают, что Брюссель не хочет урегулирования конфликта.

Как отметил ранее представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер, политика ЕС не направлена на прекращения огня на Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
flagof.ru
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23 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:43
    0
    Косвенное подтверждение снарядного голода у противника! По сути, технически, речь идет о целевой закупки именно снарядов, по отдельной статье бюджета. так, что это скорее позитивный сигнал. Не все в порядке в королевстве датском...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:50
      -5
      Цитата: голос_разуma
      Косвенное подтверждение снарядного голода у противника! По сути, технически, речь идет о целевой закупки именно снарядов, по отдельной статье бюджета. так, что это скорее позитивный сигнал. Не все в порядке в королевстве датском...

      конечно ! они же скоро выдохнутся, а у нас ресурсов-немеряно,жкх повысили,и пр... за воздух ещё будем платить и победим !
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:57
        +1
        Как это символично: Европейский фонд мира финансирует войну. Почему об этом не говорит Небензя на заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН? Надо тыкать заклятых врагов моськой в их гуано.
        1. alexey2073
          alexey2073 Сегодня, 09:16
          +2
          Так если их тыкать в это самое, они же просто будут получать удовольствие. Надо что-то делать более обидное и действенное. winked Травить, ликвидировать, стравливать между собой. А не выражать озабоченность и линии рисовать..
      2. frruc
        frruc Сегодня, 09:40
        0
        Боррель говорит, что деньги выделить придётся из Европейского фонда мира.

        Все деньги фонда могут передать на вооружения и для наемников украины, а для прибалтов ничего не останется, недальновидное предложение.
  2. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:47
    +3
    Просто тихо их ненавижу! (НАТО и их шакалов)
  3. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:47
    +4
    Фонд мира покупает оружие........у них там походу вообще мозгов не осталось....
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:48
      +2
      Цитата: JonnyT
      Фонд мира покупает оружие...
      Дык фонд войны закончился!
      Вот сусеки и скребут.
      Пока поскребок не сточится...
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:56
        +1
        Фонд мира покупает оружие...-Это не фонд мира,это фонд войны с миром.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:21
      +2
      у них там походу вообще мозгов не осталось

      в уме им не откажешь - совесть у них отсутствует как таковая, потому что аппетит хороший, акулий
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:24
      +1
      Они там даже мальчиков с девочками постоянно путают. А тут и фонд мира с фондом войны под руку попались.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:48
    +3
    Все как предсказано:
    Мир - это война, свобода - это рабство.
  5. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 08:48
    +1
    Вот давняя статейка https://topwar.ru/181164-dlja-finansirovanija-voennyh-operacij-za-rubezhom-evrosojuz-sozdal-evropejskij-fond-mira.html
    , как говорится хочешь мира, готовься к войне, и они готовились уже давно.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:48
    +3
    При этом Боррель говорит, что деньги выделить придётся из Европейского фонда мира.

    Это же каким нужно быть Idi-отом, чтобы направить фонд мира на войну !
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:01
      0
      Куда не кинь взглядом,вокруг в Европе и Америке Idi-оты.Мазохисты очень хотят попасть в мир иной.
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 09:17
      +1
      Пишите кретином, ВО это пропускает.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: tihonmarine
      Это же каким нужно быть Idi-отом, чтобы направить фонд мира на войну !

      Ну не из своего же кармана деньги давать! Там столько нету! )))
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:52
    0
    Ну, да! Война- это мир! Классика. Интересно, они умные книжки в детстве читали?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:22
      +3
      Ну, да! Война- это мир! Классика

      европейский скотный двор во всей красе
  8. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:15
    +3
    Один миллиард евро на войну из фонда мира, вы просто прислушайтесь к этим словам. Лицемерие в высшей степени.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:26
    +1
    Оружлавская проза у них видимо настольная книга и кладезь руководств в политике. Мир это война, черное это белое и т.д
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:36
    0
    1. Фонд мира? "Что ты за вещь?" Полагаю, изначально ничего общего с борьбой за мир там и не было.
    2. Оплата в евро. Интересно, где конкретно будет размещен заказ, каков будет откат и распил, куда по итогу пойдут деньги, будут ли созданы новые рабочие места.
    3. Кто будет контролировать и учитывать.
    4. Каков будет реальный результат.
    5. Не перепродадут ли готовую продукцию?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    0
    В руководстве ЕС призывают выделить еще 1 миллиард евро на оружие для Украины - из фонда мира
    . Как на такое не посмотри... ещё хотят заработать на конфликте. Всё как всегда и не стоит сюда каких то теорий притягивать, бизнес, ничего лишнего.