В руководстве ЕС призывают выделить еще 1 миллиард евро на оружие для Украины - из фонда мира

Евросоюзу мало уже поставленного оружия и готовящегося к поставке Киеву, там призывают ещё выделять сотни миллионов евро на эти цели.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости выделить один миллиард евро на оружие для Украины.
При этом Боррель говорит, что деньги выделить придётся из Европейского фонда мира. Странная ситуация получается – фонд мира выделяет деньги для войны. Но это ведь уже не первый для Европы случай такой инициативы...
Эти деньги хотят выделить для закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что это предложение будут обсуждать главы оборонных ведомств ЕС 7 марта в Стокгольме.
Боррель также подчеркнул важность совместных и своевременных поставок оружия Украине и предложил ставку возмещения расходов до 90%, если боеприпасы будут доставлены в срок.
Издание Financial Times напоминает, что Боррель ещё в прошлом году поднимал вопрос об использовании денег из Европейского фонда мира для вооружения Украины, но тогда ответа не получил.
При этом глава евродипломатии отмечает, что поставки оружия Киеву не означают, что Брюссель не хочет урегулирования конфликта.
Как отметил ранее представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер, политика ЕС не направлена на прекращения огня на Украине.