Пригожин предложил не наказывать за дискредитацию ВС РФ тех, кто критикует военачальников

Граждане должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе. Но не должны критиковать, а тем более дискредитировать тех, кто приказы выполняет

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с официальным письмом к председателю Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину. В нем он предложил исключить из списка лиц, попадающих под защиту закона о дискредитации ВС РФ, действующих военачальников, включая и руководителей ЧВК «Вагнер».Как считает Пригожин, в условиях специальной военной операции у людей должна сохраняться возможность критиковать военачальников за отдаваемые ими приказы. Этого требует сложившаяся обстановка.- подчеркнул Евгений Пригожин.По утверждению основателя ЧВК «Вагнер», первичен на войне солдат, так как именно он воюет и погибает. Его нельзя дискредитировать и очернять. Но командиры должны нести всю ответственность, включая и ответственность перед народом в публичном пространстве.Напомним, что 1 марта в Государственную думу РФ были внесены на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие ужесточение ответственности за дискредитацию вооруженных сил страны.