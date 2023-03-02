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Пригожин предложил не наказывать за дискредитацию ВС РФ тех, кто критикует военачальников

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Пригожин предложил не наказывать за дискредитацию ВС РФ тех, кто критикует военачальников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с официальным письмом к председателю Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину. В нем он предложил исключить из списка лиц, попадающих под защиту закона о дискредитации ВС РФ, действующих военачальников, включая и руководителей ЧВК «Вагнер».


Как считает Пригожин, в условиях специальной военной операции у людей должна сохраняться возможность критиковать военачальников за отдаваемые ими приказы. Этого требует сложившаяся обстановка.

Граждане должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе. Но не должны критиковать, а тем более дискредитировать тех, кто приказы выполняет

- подчеркнул Евгений Пригожин.


По утверждению основателя ЧВК «Вагнер», первичен на войне солдат, так как именно он воюет и погибает. Его нельзя дискредитировать и очернять. Но командиры должны нести всю ответственность, включая и ответственность перед народом в публичном пространстве.

Напомним, что 1 марта в Государственную думу РФ были внесены на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие ужесточение ответственности за дискредитацию вооруженных сил страны.
Автор:
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36 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:38
    +9
    Тоже правильно! Солдат должен иметь право, пожаловаться на некомплектность своего командира! Одно дело когда неконструктивная критика что называется "с дивана" или от журналистов, другое дело, что этим законом нельзя затыкать рот информации о некомпетентности начальства приведшей к большим потерям. Генералы не должны понимать "часть мундира" как неприкасаемость. Будут как попало воевать, потери большие ради результата, жизни на территорию разменивать, а взамен прикрываться тем что подробности разглашать нельзя? нет уж! страна должна знать и своих героев и виновных в неоправданных потерях! Честь мундира в том, чтоб воевать грамотно и компетентно, а не в том, чтоб не разглашать о фактах бездарного командования! Критерий профессионализма военачальника должен быть не только в результатах, но в том какой ценой эти результаты достигнуты. Если результат достигается с большим потерями , то это неправильно!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:39
      +5
      Тогда данный закон теряет свое предназначение...
      1. Minus
        Minus Сегодня, 08:43
        +15
        Это точно. Он и направлен именно заткнуть рты народу, защитить неприкасаемых..... Ох допрыгаются власти...
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 09:05
          0
          Ох допрыгаются власти...

          будут кусать МО изпод тишка + читаль вражеские каналы - малина для ЦИПСО
      2. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 09:24
        +2
        да это из той же оперы тема как закон об оскорблении власти)))хайло электорату заткнуть а то не по масти рангуют внатуре
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 09:25
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Солдат должен иметь право, пожаловаться на некомплектность своего командира!
      А из жалующихся на глупость ГШ и слабость главкома форумчан можно создать группу специального назначения "Заброс", чтобы и у них тоже были права солдат: выдать им побольше шапок, накормить хорошо и отправить на линию боёв. Они одной офицерской ротой смогут врага за день шапками и тем, что у них в избытке (компетентность и др.), забросать и вернуться назад с победой.
    3. Комментарий был удален.
    4. Deon59
      Deon59 Сегодня, 09:27
      0
      Почему нельзя критиковать с "дивана". Армия создана для защиты людей с дивана ,с табуретки ,с койки . Она для защиты ,а не для решения каких то сею выгодных задач.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:41
    +5
    Но командиры должны нести всю ответственность, включая и ответственность перед народом в публичном пространстве.

    У наших военноначальников РФ как правило руки и мозги растут не из того места.
    Без их критики РФ ждёт поражение в войне.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:59
      +6
      Без их критики РФ ждёт поражение в войне.

      должен быть разумный баланс иначе будет застой, даже при Сталине можно было послать Главному письмо с критикой вышестоящих, хотя это и происходило не публично
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 09:33
        +1
        Почему будет ,уже застой . Мы вступили в эпоху застоя для России . Почему не исполняют законы по отношению к руководству страны за халатность повлекшие гибель людей ,притом массовое, хищение денижных средств, не исполнение долго по защите страны . Почему . Опять хотят сделать крайными тех кто критикуют власть.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:31
      0
      У наших военноначальников РФ как правило руки и мозги растут не из того места.
      Зато у всего рядового состава они где надо растут? Если дать волю болтать языком по каждому поводу, будет анархия, а не армия. Очнитесь служивые, сколько было описано в нашей литературе, начиная с "Войны и мир", какой вред наносит армии буза и нытьё личного состава. А сколько трусов прикрывалось критикой приказов командиров. В конечном итоге вреда от отдельного самодура-офицера меньше, чем развал единоначалия в армии. Как бы тут не нарваться, так и до создания солдатских комитетов дойдём.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:46
    +6
    Если подойти к вопросу формально, то первым за дискредитацию руководства МО должен сесть Пригожин.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:54
      +10
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Если подойти к вопросу формально, то первым за дискредитацию руководства МО должен сесть Пригожин.

      Формально на нём вообще половина уголовного кодекса висит. Создание незаконных вооружённых формирований, нелегальное хранение оружия, наёмничество и тд и тп.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:56
      +10
      Насчёт формально, согласен. Но правильно было бы, если бы сел Шойгу. В голове не укладывается, как такое возможно - Шойгу проводит СВО, а зятек "лайкает" посты против СВО. Понятно, что дочурка с куриными мозгами выбрала себе "игрушку" в лице леши столярова.
      1. Житель Урала
        Житель Урала Сегодня, 09:09
        +7
        Цитата: Владимир М
        Насчёт формально, согласен. Но правильно было бы, если бы сел Шойгу. В голове не укладывается, как такое возможно - Шойгу проводит СВО, а зятек "лайкает" посты против СВО. Понятно, что дочурка с куриными мозгами выбрала себе "игрушку" в лице леши столярова.

        Так дочурка еще и возглавляет некоторые структуры, которые получают финансирование от "того, кого надо"
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:00
      +4
      Вы внимательно читали? Он и говорит о возможности критики руководства, а не тех, "кто приказы выполняет". fool
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:09
      +5
      то первым за дискредитацию руководства МО должен сесть

      Если подходить к вопросу формально - то первым за дискредитацию руководства МО должно сесть само руководство МО.. Ибо именно его вопиющая бездарность и дискредитирует в первую очередь.. Воевали бы нормально - не было бы и неприятных вопросов..
      1. kenpachi
        kenpachi Сегодня, 09:17
        0
        Ещё до кучи возбудить уголовное дело по всем, кто имел наглость не замёрзнуть зимой дискредитировав тем самым многоходовочку.
        А некоторые так вообще 9 лет подряд не замерзают
    5. Deon59
      Deon59 Сегодня, 09:34
      0
      Первыми должны сесть господа с МО . Сами дискредитуют ,самихотят посадить.
  4. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 08:56
    +5
    Раньше в уставе СССР было,сначала команду выполнять а потом обжаловать.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:03
      +1
      очевидно преступную команду можно было не выполнять с самого начала
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:39
        0
        преступную команду можно было не выполнять Важно было правильно определить, что она преступная. Но любому трусу и "умнику" все приказы с угрозой для его жизни, будут казаться преступными.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:00
    +2
    Интересная история однако, если я или кто-то из других форумчан, которые как и господин Пригожин, пусть он даже хозяин частной конторы, такие же граждане РФ напишут письмо в ГД об изменении пусть того же УК господа депутаты так же возбудятся и сразу начнут одобрять поправки? В чем разница между ним и нами?
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:03
    +2
    Тут палка обоюдо острая так сказать. С одной стороны появляется возможность осудить корявые действия некоторых военочальников, с другой просто вести работу по их дискредитации.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:17
      +2
      вести работу по их дискредитации

      Одно дело - когда ты откровенно клевещешь на персонажа или организацию, и совсем другое - когда задаёшь неудобные правдивые вопросы по поводу их деятельности.. С каких это пор правда - стала дискредитирующей?
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 09:27
        +1
        Я разве я говорил что то против правды? Я думаю что и в законе о дискредитации против правды ничего нет. По крайней мере юридически.
    2. Deon59
      Deon59 Сегодня, 09:37
      0
      Не смешити тапки, ага сразу возмутся за генералов и адмиралов . Вы где живете , в России ,где горло лечит проктолог
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 09:43
        0
        Вы к проктологу горло лечить ходите?
        Вообще лучше это делать у ЛОРа,он наверняка по этому делу больше разбирается.
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 09:07
    +1
    А мы тут чем занимаемся?
    Кстати и не только военначальников...)))
  8. Million
    Million Сегодня, 09:08
    +4
    Еще один плюс в копилку Пригожина.
    Некоторым военначальникам не место в армии.
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:15
    +4
    Хитро придумано.
    Сам то он "частное лицо" - критикуй, не критикуй, особо не причем. Главное, чтоб за спиной стоял ВВП с Кремлем и страховал от УК.

    А вот "Генералы" - это служащие. Какой простор для подковерных игр то!
    Правда, чтото не слышно, чтоб ктото массого сел за жертвы или разворованное, но это все всего лишь следствия отрицательного отбора во власти...
  10. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:16
    +2
    Kto wydał polecenie ataku na Ukrainę ...?

    - bez uzbrojenia, bez zaopatrzenia, bez paliwa , bez logistyki , bez rozpoznania wroga, bez wiedzy na temat obecnego stosunku Ukraińców do Rosji...

    ...zostaliście uwikłani w wielkie Verdun o długości 1000 km i nikt nie wie jak ten konflikt skończyć.

    Jest jakiś "dowódca" który za to odpowiada ?...
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:20
    +2
    Если ты уже гениально заработал и отжал 15 млрд баксов, то единственное, что мешает пойти в политику, это другие начальники. Особенно те, у которых нет миллиардов баксов. Об таких нищебродов следует просто ноги вытереть
  12. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:24
    +2
    Половину ГенШтаба - пора в тюрьму за воровство
    И каждого десятого - в коридор и расстрелять за саботаж
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:25
    +1
    Любая критика должна быть конструктивна. Без обзываний и оскорблений. По существу и конкретно по делу. Тогда и критикуемый может объяснить свои действия или поступки. Чем вызывает уважение Пригожин? Он ничего не скрывает и говорит правду.
    На флоте записные критики назывались кретинами. soldier
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 09:37
    0
    Текущая статья выглядит так, если выделить конкретику "УК РФ Статья 280.3".
    "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВСРФ...публичные призывы к воспрепятствованию использования ВСРФ...повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи..."

    Т.е выделены основные моменты, но конкретики как таковой нет. Вертеть статьёй можно как угодно. Выходит человек выразит своё мнение, например "мне не нравится такой то генерал, я считаю его некомпетентным, требуется другое лицо", и человек уже попадает под статью из-за дискредитации. Тут можно спокойно половину аудитории сайта штрафовать и сажать. Видимо сталинские времена возвращаются. request