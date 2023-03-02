Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации

20
Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации

Вооруженные силы Российской Федерации задействовали в районе проведения специальной военной операции бронепоезд «Волга». В его задачи входят разминирование и восстановление железной дороги. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


В настоящее время экипаж бронепоезда «Волга» занимается технической разведкой, он разминирует участки пути и местности вокруг, а также восстанавливает поврежденную железную дорогу.

В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение

- заявил начальник поезда.

Сам бронепоезд усилен вооружением, размещенным на бронеплощадках. Там же оборудованы укрытия, позволяющие защищаться в случае нападения врага. Специальные вагоны поезда имеют защиту из стали толщиной 10-20 миллиметров. Внутри они обложены мешками с песком. На вооружении сопровождающих состав военнослужащих железнодорожных войск ВС РФ находится самое разнообразное стрелковое оружие – от автоматов до крупнокалиберных пулеметов.


Личный состав экипажа поезда благодаря вооружению может вступить в бой с силами противника. Кроме того, контроль над обстановкой в районе проведения работ осуществляет расчет беспилотных летательных аппаратов, приданный поезду.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:02
    0
    Внутри они обложены мешками с песком.

    Ну, тогда я спокоен!
    XXI век на дворе, говорите? belay
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 09:10
      +6
      Пока в 21 веке железная дорога не отличается от ЖД 19 века, те же рельсы и шпалы! Поэтому их контролят и сразу восстанавливают дедовскими методами, коль они рабочие. БПЛА в комплекте к поезду, это уже дыхание 21 века. Или рельсы в наше время по другому ремонтируют?

      Задача поезда восстановить ЖД движение а не в штурме ЖД станции участвовать
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 09:41
        -2
        Цитата: Eroma
        Задача поезда восстановить ЖД движение а не в штурме ЖД станции участвовать

        А никто и не говорит, что бронепоезд не нужен, в принципе. Речь о том, что мешки с песком, как усиление брони в наше время, это как-то.... Неужели всё так печально?
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:23
      +1
      Ну предложите МО более дешевый и настолько же общедоступный и эффективный способ защиты от осколков. А ныть и без вас много охотников.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 09:31
        +5
        Ну предложите МО более дешевый и настолько же общедоступный и эффективный способ защиты от осколков

        многослойная титановая броня и обязательно композитная 8(( при этом никого не смущает рытьё окопов как в войну 1812 г...
        1. LTCNL
          LTCNL Сегодня, 09:36
          0
          Окопы? В 1812? Нет, не смущает никаким образом.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: Васян1971
      Внутри они обложены мешками с песком.

      Ну, тогда я спокоен!
      XXI век на дворе, говорите? belay

      Можно, конечно и высокие технологии, winked но все упирается в функциональность, доступность и цену.
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 09:35
        -1
        Цитата: Теренин
        Можно, конечно и высокие технологии

        Наверное всё таки не "можно", а "нужно". Одно дело, когда враг под Москвой и ресурсов їок, а другое, когда, как сейчас.
        Цитата: Теренин
        но все упирается в функциональность, доступность и цену.

        Да. А булыжник - проверенное временем орудие пролетариата. Функциональное, доступное и недорогое. А если внутри ещё и Армату усилить мешками с песком, то вообще...
        "Минусовать" меня, конечно можно, но толку-то? request
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:02
    -1
    Помнится во вторую кампанию тоже два бронепоезда гоняли , "амурец" по моему министерства обороны и "дзержинец" ВВ-шный... Так то да, есть определённый смысл как носитель ПВО и дальнобойной арты. Правда на Донбассе многие ветик уже разобраны, а на ЛБС мосты взорваны, но все таки пока у нас господство в воздух сохраняется то можно. И даже наоборот, вот сейчас подумалось, если его достаточными средствами ПВО насытить-пусть притягивает на себя удары, он ведь даже РСЗО сбивать сможет.
  3. moreman78
    moreman78 Сегодня, 09:07
    0
    Кроме того, контроль над обстановкой в районе проведения работ осуществляет расчет беспилотных летательных аппаратов, приданный поезду.

    Пора бы уже перейти от приданных расчетов бпла к ШТАТНЫМ!
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:08
    0
    Бронепоезд? Ну если это полезно, то почему бы и нет.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:36
      +1
      Ну если это полезно, то почему бы и нет.

      Бронепоезд это очень эффективно - скорость + безопасность + относительный комфорт
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 09:09
    0
    Ну а пока люди восстанавливают путь, робот Фёдор стоит на страже

  6. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:14
    0
    Странно, а почему тепловоз необшит бронелистами.
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 09:31
      0
      бронелистами
      Скорее всего, по той же причине, по которой реликтовые открытые зушки красуются вместо хоть каких-нибудь современных модулей:
      Декоративно.
      Бессмысленно, ввиду большой площади.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:17
    +1
    Ни в коем случае не возражаю против применения бронепоездов. Но почему такое открыто расположенное вооружение? Почему бы не поставить модуль с 30-мм пушкой от БТР-82А?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:33
      +1
      Почему бы не поставить модуль с 30-мм пушкой от БТР-82А?

      с целью экономии народных средств
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:43
        -1
        вражеские операторы бпла в шоке ,наверное.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:18
    0
    Начальник поезда, может всё таки командир, а то начальник танка, начальник батальона...
  9. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 09:48
    0
    Еще можно махновские тачанки с консервации снять, усы маршала Буденого...