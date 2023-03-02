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Американский канал: Недели боев сломили решительное украинское сопротивление в Бахмуте

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Американский канал: Недели боев сломили решительное украинское сопротивление в Бахмуте

В настоящее время российские вооруженные силы постепенно окружают Артемовск (украинцы называют его Бахмутом), приближая полный захват города. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


Сейчас даже сами украинские военные признают свое тяжелое положение и утверждают, что удерживать город становится все сложнее. Российские войска смогли фактически окружить город, пути снабжения группировки с запада также находятся под угрозой перекрытия.

Недели кровопролитных боев постепенно сломили решительное украинское сопротивление

- делает вывод CNN.

Наиболее сложное положение у украинских формирований на северном направлении. Здесь российские вооруженные силы активно атакуют позиции ВСУ между Берховкой и Ягодным.


Как утверждают украинские военные, слова которых приводит CNN, подразделения ЧВК «Вагнер» вместо прямого продвижения в центре города стремятся охватить его дугой с северного направления.

Что интересно, американский телеканал не рассматривает Артемовск как стратегически важный для Украины населенный пункт. Однако если ВС РФ, сообщает СМИ, смогут захватить высоту к западу от города, они получат возможность огневого поражения позиций ВСУ в Константиновке и Краматорске из артиллерийских орудий и дальнобойных минометов. Поэтому не очень понятно, куда вообще смогут отступить украинские формирования из Артемовска, если будет принято такое решение.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:34
    0
    Надо же, к заокеанским хозяевам реальность быстрее доходит чем к их жовто-блакитным шавками! Эти то еще спустя две недели будут отрицать котел-как в Соледаре отрицали. А между тем речь, вон уже об обстреле Краматорска идет....
  2. Комментарий был удален.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:38
      0
      Так и для руководства руины любой населенный пункт кроме вашингтона не имеет никакого стратегического значения!)))
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:37
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    американский телеканал не рассматривает Артемовск как стратегически важный для Украины населенный пункт.

    для американских телеканалов это просто шоу или уровень прохождения компьтерной игры, а между тем в Бахмуте ежедневно только ВСУ теряют до 500 человек