Американский канал: Недели боев сломили решительное украинское сопротивление в Бахмуте

Недели кровопролитных боев постепенно сломили решительное украинское сопротивление

В настоящее время российские вооруженные силы постепенно окружают Артемовск (украинцы называют его Бахмутом), приближая полный захват города. Об этом сообщает американский телеканал CNN.Сейчас даже сами украинские военные признают свое тяжелое положение и утверждают, что удерживать город становится все сложнее. Российские войска смогли фактически окружить город, пути снабжения группировки с запада также находятся под угрозой перекрытия.- делает вывод CNN.Наиболее сложное положение у украинских формирований на северном направлении. Здесь российские вооруженные силы активно атакуют позиции ВСУ между Берховкой и Ягодным.Как утверждают украинские военные, слова которых приводит CNN, подразделения ЧВК «Вагнер» вместо прямого продвижения в центре города стремятся охватить его дугой с северного направления.Что интересно, американский телеканал не рассматривает Артемовск как стратегически важный для Украины населенный пункт. Однако если ВС РФ, сообщает СМИ, смогут захватить высоту к западу от города, они получат возможность огневого поражения позиций ВСУ в Константиновке и Краматорске из артиллерийских орудий и дальнобойных минометов. Поэтому не очень понятно, куда вообще смогут отступить украинские формирования из Артемовска, если будет принято такое решение.