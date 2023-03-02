Западная пресса: Вашингтон выясняет, насколько готовы его союзники ввести санкции в отношении Пекина

Вашингтон всё сильнее раздражает сближение Пекина с Москвой и возможность оказания Китаем помощи России в связи с СВО.Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на официальные лица США, американские власти прощупывают готовность своих союзников пойти на обострение отношений с Китаем, введя против него санкции, если тот начнёт оказывать помощь Москве.Издание отмечает, что пока консультации по этому вопросу идут в рамках государств G7. Однако о том, какие именно действия могут предпринять западные страны против Китая, пока не сообщается. Конкретных соглашений по этому поводу тоже пока нет, пишет западная пресса.По имеющейся у агентства информации, власти США уже провели неформальные переговоры и с китайской стороной, пытаясь, видимо, либо точно узнать их намерение, либо отговорить Пекин от помощи Москве.Что касается консультаций с союзниками, то, как сообщает Reuters, представитель одной из стран-союзниц отметил, что американцы представили неубедительные разведданные, которые могут указывать на намерение Пекина оказать России «военную помощь».Напомним, что в Вашингтоне ранее уже заявили, что введут против Китая санкции, в случае его помощи России. Правда, непонятно, как Запад сможет повлиять санкциями на две крупнейшие в мире страны – одну по территории, а другую по населению. Мало того, в самих США политологи и отдельное взятые политики (в том числе конгрессмены) критикую администрацию Байдена за то, что она настроила против Вашингтона и Москву, и Китай одновременно, фактически создав условия для российско-китайского мощного антинатовского союза.