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Западная пресса: Вашингтон выясняет, насколько готовы его союзники ввести санкции в отношении Пекина

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Западная пресса: Вашингтон выясняет, насколько готовы его союзники ввести санкции в отношении Пекина

Вашингтон всё сильнее раздражает сближение Пекина с Москвой и возможность оказания Китаем помощи России в связи с СВО.


Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на официальные лица США, американские власти прощупывают готовность своих союзников пойти на обострение отношений с Китаем, введя против него санкции, если тот начнёт оказывать помощь Москве.

Издание отмечает, что пока консультации по этому вопросу идут в рамках государств G7. Однако о том, какие именно действия могут предпринять западные страны против Китая, пока не сообщается. Конкретных соглашений по этому поводу тоже пока нет, пишет западная пресса.

По имеющейся у агентства информации, власти США уже провели неформальные переговоры и с китайской стороной, пытаясь, видимо, либо точно узнать их намерение, либо отговорить Пекин от помощи Москве.

Что касается консультаций с союзниками, то, как сообщает Reuters, представитель одной из стран-союзниц отметил, что американцы представили неубедительные разведданные, которые могут указывать на намерение Пекина оказать России «военную помощь».

Напомним, что в Вашингтоне ранее уже заявили, что введут против Китая санкции, в случае его помощи России. Правда, непонятно, как Запад сможет повлиять санкциями на две крупнейшие в мире страны – одну по территории, а другую по населению. Мало того, в самих США политологи и отдельное взятые политики (в том числе конгрессмены) критикую администрацию Байдена за то, что она настроила против Вашингтона и Москву, и Китай одновременно, фактически создав условия для российско-китайского мощного антинатовского союза.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:47
    -2
    Блин они реально собрались китайцев обезжирить? С головой дружат вообще, нет? В один конфликт ввязались теперь во второй лезут? Ни снарядов ни танков нет, подводные лодки не могут достроить и решили забрать китайские триллионы? придумают что-то насчет ковида, или поддержки России, или за Тайвань? так уверены в себе или реально некомпетентны?
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
    0
    А ведь Вашингтон на полном серьезе готовится к прямым столкновениям с Китаем и военные действия на Украине это всего лишь "прелюдия" к большому глобальному военному конфликту.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:50
    0
    Западная пресса: Вашингтон выясняет, насколько готовы его союзники ввести санкции в отношении Пекина
    . По мнению наших экспертов по полосатики, общий настрой их элит, полиптикума, по отношению к Китаю, резко отрицательный, даже агрессивный. Кстати и в их обществе, можно сказать, на бытовом уровне, именно китайцев считают главным врагом, конкурентом.
    Что из всего этого получится... будем посмотреть.