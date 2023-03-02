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Российские военные разрабатывают стратегию отражения многосферного глобального удара США и НАТО

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Российские военные разрабатывают стратегию отражения многосферного глобального удара США и НАТО

Вероятность агрессии против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников в последнее время значительно возросла. В связи с этим российские военные разрабатывают стратегию отражения многосферного глобального удара США и НАТО.


Ее общие принципы описаны в статье кандидата военных наук генерал-лейтенанта И. Фазлетдинова, занимающего должность заместителя командующего РВСН, и доктора военных наук полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны РФ для офицеров, генералов и адмиралов.

Авторы отмечают, что речь идет о новом виде операций, направленных на отражение потенциальной угрозы со стороны Запада. По их мнению, рост агрессивности по отношению к РФ связан с проходящим в настоящее время процессом утраты Соединенными Штатами глобального лидерства, одним из главных виновником которой Вашингтон считает Россию.

В статье предполагается, что для РФ американцы приготовили план разгрома путем проведения глобальной многосферной операции. Ее первый этап предполагает нанесение стратегического обычного массированного удара по нашим ядерным силам с целью их уничтожения примерно на 70 процентов. После этого, согласно плану, система ПРО уничтожает оставшийся ракетный потенциал РФ, включая стартовавшие для ответного удара российские ракеты. В финале предусмотрен ядерный удар по территории России для уничтожения страны путем нанесения «минимального достаточного ущерба».

В качестве ответной меры российские военные предлагают отражение первого удара НАТО, максимальное подавление системы ПРО альянса, чтобы исключить перехваты наших баллистических ракет. В итоге, считают авторы, должен быть нанесен ядерный удар по противнику, чтобы причинить ему неприемлемый ущерб.

В материале «Военной мысли» подчеркивается, что американцы должны осознавать невозможность полного уничтожения нашего стратегического потенциала и неотвратимость сокрушительного ответного ядерного удара.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Министерство энергетики США
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:38
    -1
    Главное для ядерной войны уже сделано. Если что мы то сразу в рай, а вот враги просто подохнут....
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:42
    0
    Как только Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ, Патрушев на Кубе обсудил с Диас-Канелем и Кастро стратегические приоритеты сотрудничества.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:46
    0
    В качестве ответной меры российские военные предлагают отражение первого удара НАТО, максимальное подавление системы ПРО альянса, чтобы исключить перехваты наших баллистических ракет. В итоге, считают авторы, должен быть нанесен ядерный удар по противнику, чтобы причинить ему неприемлемый ущерб.
    .
    На счёт подавить ПРО противника... теорию написать можно, а на практике, на том уровне техники, разведки и прочего, которое у нас имеется на вооружении, как это будет выглядеть, если случится конфликт???
    Разные мнения высказывались, но общий настрой, более менее, совпадает... долбить придётся всем, что имеется.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:47
    +1
    первый этап предполагает нанесение стратегического обычного массированного удара по нашим ядерным силам с целью их уничтожения примерно на 70 процентов

    а если ДСНВ приостановлено и нет амеровских наблюдателей на российских стратегических объектах, то получаются не 70%, а гораздо меньше, и многосферный глобальный план не пролазит (( вот и крайнее раздражение Запада нежеланием русских умирать