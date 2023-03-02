Вероятность агрессии против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников в последнее время значительно возросла. В связи с этим российские военные разрабатывают стратегию отражения многосферного глобального удара США и НАТО.
Ее общие принципы описаны в статье кандидата военных наук генерал-лейтенанта И. Фазлетдинова, занимающего должность заместителя командующего РВСН, и доктора военных наук полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны РФ для офицеров, генералов и адмиралов.
Авторы отмечают, что речь идет о новом виде операций, направленных на отражение потенциальной угрозы со стороны Запада. По их мнению, рост агрессивности по отношению к РФ связан с проходящим в настоящее время процессом утраты Соединенными Штатами глобального лидерства, одним из главных виновником которой Вашингтон считает Россию.
В статье предполагается, что для РФ американцы приготовили план разгрома путем проведения глобальной многосферной операции. Ее первый этап предполагает нанесение стратегического обычного массированного удара по нашим ядерным силам с целью их уничтожения примерно на 70 процентов. После этого, согласно плану, система ПРО уничтожает оставшийся ракетный потенциал РФ, включая стартовавшие для ответного удара российские ракеты. В финале предусмотрен ядерный удар по территории России для уничтожения страны путем нанесения «минимального достаточного ущерба».
В качестве ответной меры российские военные предлагают отражение первого удара НАТО, максимальное подавление системы ПРО альянса, чтобы исключить перехваты наших баллистических ракет. В итоге, считают авторы, должен быть нанесен ядерный удар по противнику, чтобы причинить ему неприемлемый ущерб.
В материале «Военной мысли» подчеркивается, что американцы должны осознавать невозможность полного уничтожения нашего стратегического потенциала и неотвратимость сокрушительного ответного ядерного удара.