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В Аргентине из-за пожара на атомной электростанции без электроснабжения остались 20 миллионов человек

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В Аргентине из-за пожара на атомной электростанции без электроснабжения остались 20 миллионов человек

Жители Аргентины пострадали от массового отключения электроэнергии, произошедшего в результате аварии на атомной электростанции. Без электроснабжения остались около 20 миллионов человек. Массовое отключение электроэнергии затронуло Буэнос-Айрес, а также значительную часть густонаселенных пригородов столицы.


Как сообщает аргентинское издание Buenos Aires Times, причиной отключения электроэнергии стала авария, которая привела к остановке первого блока атомной электростанции "Атуча I". Второй энергоблок, "Атуча II", не работает с прошлого года из-за ремонтных работ.

Пожар начался, как предварительно установлено, из-за аномальной жары, которая сейчас стоит в стране. Загорелась трава на пастбищах, после чего пожар перекинулся на линию электропередач и подстанцию АЭС.

Как уточняют в министерстве энергетики страны, из-за отключения электроэнергии наиболее пострадали жители провинций Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан, а также северо-западных регионов Аргентины. По оценкам властей страны, без электроснабжения остались около 6 миллионов домов.

По данным Национальной метеорологической службы (SMN), в Буэнос-Айресе (город в южном полушарии) зафиксировано самое жаркое лето с начала наблюдений в 1906 году.

АЭС "Атуча" является первой атомной электростанцией в Латинской Америке. Её строительство было начато в 1968 году. Второй энергоблок был заложен в 1981 году, его строительство затянулось до 2014 года, когда он был введен в эксплуатацию.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Watsonpatricio
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:15
    +1
    Надеюсь там не такая катастрофа как в Чернобыле... Аргентинцам можно и помощь оказать и если, надо контракт на строитель во реакторов заключить раз у них старье такое. Вообще это потенциальная страна-союзник. у нее нерешённый территориальный спор с Англией из-за фолклендов.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:24
      -1
      у нее нерешённый территориальный спор с Англией из-за фолклендов

      поджечь переферию мелкобритам
    2. bairat
      bairat Сегодня, 10:29
      +7
      Вообще это потенциальная страна-союзник.

      В этих странах нет идеологии, деды славную историю тоже не оставили, НКО и СМИ за год так могут их обработать - кота президентом выберут. Вряд ли они будут союзниками.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 11:36
        0
        Так безыдейные союзники самые лучшие. Пока им платишь или держишь за нужное место, они союзники. И никаких сложностей. А идейные союзники грозят обернуться союзом КНР-СССР. Сначала были за одну идею, союзники, братья на век, все дела. А потом на почве этой самой идеи рассорились по полной.
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:30
      0
      Конфликт и не только с Англией. У них Чили под боком, такая своеобразная "украина-2", тоже поддерживаемая США. Чили без США, в принципе, существовать как государство не может, так как перекрывает доступ к морю для Аргентины и Боливии.
      1. RVAPatriot
        RVAPatriot Сегодня, 11:51
        0
        А если с другой стороны посмотреть, оппа, через Атлантику все открыто... учите географию.... жертвы ЕГЭ
  2. Sith
    Sith Сегодня, 10:22
    0
    Цитата: голос_разуma
    Надеюсь там не такая катастрофа как в Чернобыле... Аргентинцам можно и помощь оказать и если, надо контракт на строитель во реакторов заключить раз у них старье такое. Вообще это потенциальная страна-союзник. у нее нерешённый территориальный спор с Англией из-за фолклендов.

    Да , у них официально хорошо продёрнули королеву Англии ... когда её не стало)
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:22
    -4
    зафиксировано самое жаркое лето с начала наблюдений в 1906 году.
    Там что, сейчас лето? А зима когда? recourse
    1. IImonolitII
      IImonolitII Сегодня, 10:47
      +5
      Учим географию, читаем про экватор и времена года :)
  4. sifgame
    sifgame Сегодня, 10:27
    +1
    Живут на расслабоне, от травы загорелся АЭС, а тушить не пробовали траву. Работал я как то на радиотелевизионной передающей станции, вышка простая 350 метров, территория гектаров 5 каждое лето выкашивали , а тут АЭС
    1. alekc75
      alekc75 Сегодня, 10:30
      0
      им лень и воду экономят! там же надо работать!
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:30
    0
    Салоедам бы не повредило такое отключение месяцев бы на 6 am
    1. Nemorum
      Nemorum Сегодня, 10:41
      +1
      Наши у салоедов берегут и котлы и трансформаторы. Конечно, если все это отрубить от АЭС, то в укрорейх войну за две недели закончит. Но берегут....
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:34
    +2
    Тончайшая прослойка между "цивилизацией" и "каменным веком" - электричество. Пару недель, месяц перебиться как-то можно, а потом вниз, вниз и всё быстрее и быстрее.
    Какой хрупкий мир.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:38
      0
      Канализация ещё отделяет нас от каменного века.
  7. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 11:15
    0
    Хорошая авария, оставившая без света почти половину населения страны.
  8. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 11:40
    0
    Я так понял, Сименс строил. Ну-ну, удачи аргентинцам.