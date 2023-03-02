В Аргентине из-за пожара на атомной электростанции без электроснабжения остались 20 миллионов человек

Жители Аргентины пострадали от массового отключения электроэнергии, произошедшего в результате аварии на атомной электростанции. Без электроснабжения остались около 20 миллионов человек. Массовое отключение электроэнергии затронуло Буэнос-Айрес, а также значительную часть густонаселенных пригородов столицы.Как сообщает аргентинское издание Buenos Aires Times, причиной отключения электроэнергии стала авария, которая привела к остановке первого блока атомной электростанции "Атуча I". Второй энергоблок, "Атуча II", не работает с прошлого года из-за ремонтных работ.Пожар начался, как предварительно установлено, из-за аномальной жары, которая сейчас стоит в стране. Загорелась трава на пастбищах, после чего пожар перекинулся на линию электропередач и подстанцию АЭС.Как уточняют в министерстве энергетики страны, из-за отключения электроэнергии наиболее пострадали жители провинций Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан, а также северо-западных регионов Аргентины. По оценкам властей страны, без электроснабжения остались около 6 миллионов домов.По данным Национальной метеорологической службы (SMN), в Буэнос-Айресе (город в южном полушарии) зафиксировано самое жаркое лето с начала наблюдений в 1906 году.АЭС "Атуча" является первой атомной электростанцией в Латинской Америке. Её строительство было начато в 1968 году. Второй энергоблок был заложен в 1981 году, его строительство затянулось до 2014 года, когда он был введен в эксплуатацию.