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Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно

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Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно

Российским вооруженным силам во избежание значительных потерь не следует переходить в наступление, если до этого артиллерия качественно не отработала по вражеским позициям. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.


Как пишет Ходаковский, в современной войне используется понятие «рубеж развертывания». Но в действительности в той тактической обстановке, которая сейчас сложилась на фронте, развертывания нет и быть не может.

Если переходить в наступление в условиях позиционной войны, то противник будет иметь очевидные преимущества: во-первых, он заранее укрепил позиции и сделал минные поля, во-вторых, осведомлен о планах и готовится отразить наступление заранее. Поэтому и возникают и проблемы, и потери.

Например, задается вопросом Ходаковский, как действовать российской технике? Растягиваться цепью и наступать? Но почти вся техника все равно подорвется на минах, поэтому остается лишь проделывать проходы в обороне противника или пускать тралы, но ведь и они подорвутся. Да и за тралом будет скученная группировка российских войск. В итоге противник опять получит возможность нанести большой урон наступающим.

Если нет снарядов, или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Ещё раз: не наступать!

- делает вывод Ходаковский.

Поэтому, пишет комбриг «Востока», и уделяется столько внимания артиллерии и ее работе. Именно качественное артиллерийское подавление позиций противника создает условия для дальнейшего продвижения техники и пеших подразделений. В противном случае будут большие потери, но никакие новые звания или награды не стоят жизней солдат.

Если нет уверенности, что артиллерия, а также авиация, выполнили свои задачи по подавлению противника, то с наступлением лучше подождать, считает Ходаковский.
Автор:
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29 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:10
    -2
    Да и если отработала, но там корректировщики вражеской арты, то тоже можно под ответный огонь попасть. Сейчас, зачастую фронт держится не огнем стрелковки , а минами и корректировкой огня арты и минометов. Группа заходит, ее запускают в огневой мешок, а потом накрывают. И толку стрелять по зоне наступления-только разве что стихийное разминирование от детонации. А вообще, каждое наступление -это отдельная операция. Куда-то может и нахрапом можно заскочить, а куда-то хоть десять атак сделай, хоть батальон вместо роты пригони-толку не будет. Единого рецепта нет, он наоборот вреден. надо смотреть на каждую ситуацию в отдельности исходя из ситуации и обстановки, сил и средств свих и противника, данных разведки, географии и так далее....
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:18
      -2
      Голос, да ты как на вахту заступил... в первых рядах, что же не на передовой.
      Отрабатываешь штрафные баллы?)
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:12
    +4
    Если нет уверенности, что артиллерия, а также авиация, выполнили свои задачи по подавлению противника, то с наступлением лучше подождать, считает Ходаковский.

    Логично! Своих солдат поберечь надо.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:21
      0
      Если нет уверенности, что артиллерия, а также авиация, выполнили свои задачи по подавлению противника

      100% гарантию даёт только страховой полис, а полную уверенность - гигиенические прокладки ((
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 10:34
      0
      Ходаковский, прям, капитан Очевидность laughing
      Как же без таких советов ценных-то! МО просто повезло!
  3. Vik66
    Vik66 Сегодня, 10:13
    +1
    Капитан Очевидность.
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий wink
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:18
      +1
      Капитан Очевидность

      звание у Ходаковского повыше - военный мыслитель, статег-философ, теоретик военных искусств, политик-публицист...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:23
        +1
        Привет, Иван, что-то Скабеева разочаровалась в этом "мыслителе" и не приглашает его на эфир.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:18
    +4
    Rien de nouveau depuis plusieurs siècles, je crois que Vauban (mais je me trompe peut être) disait :
    " Plus de feu (de canons), moins de sang"

    Ничего нового за последние несколько столетий, Я считаю, что Вобан (но, возможно, я ошибаюсь) стоит :
    "Больше огня (пушек) , меньше крови"
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 10:23
      0
      он также сказал, что габионы лучше, чем груди.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:30
      0
      Kounnar, est-il arrivé dans notre régiment ?)
      Seulement je ne l'ai pas vu.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 11:30
        0
        Bonjour, Egeny
        je ne comprends pas le sens de votre phrase après traduction ce n'est pas clair ?

        Здравствуйте, Евгений
        , я не понимаю смысла вашей фразы после перевода, не понятно ?
    3. nobody75
      nobody75 Сегодня, 10:39
      0
      Больше пота - меньше крови...
      С Уважением
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 11:28
        0
        Merci vous avez sans doute raison , comme je l'écrivais je ne sais plus qui a dit la phrase que j'ai écrite :-) Je croyais Vauban , mais lui a dit , entre autres,:
        "il ne faut tenir pour maxime de ne jamais exposer son monde mal à propos et sans grande raison"
        ou encore :
        "la conservation de cent de ses sujets lui doit être plus considérable que la perte de mille de ses ennemis"

        Donc je ne sais qui a dit ce que je citais plus haut ? Si quelqu'un le sais merci d'avance ! :-)


        Спасибо, вы, несомненно, правы, поскольку я писал это, я больше не знаю, кто сказал написанную мной фразу :-) Я верил Вобану, но сказал ему, среди прочего,:
        "нельзя требовать от Максима, чтобы он никогда не выставлял свой мир напоказ и без особой причины"
        или еще :
        "сохранение ста его подданных должно быть для него важнее, чем потеря тысячи его врагов"

        Так что я не знаю, кто сказал то, что я цитировал выше ? Если кто-то знает, заранее спасибо ! :-)
  5. Зуек
    Зуек Сегодня, 10:20
    +1
    Видимо, необходимой и достаточной арт. поддержки нет. А результаты требуют. Я не военный и даже не представляю, как делать выбор думающему командиру, когда он понимает, что поступивший приказ - это посылать людей на смерть. Не выполнять приказ? Выполнять? Стреляться? Идти в бой самому?
  6. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:21
    +1
    Мы, французы, знаем, что артиллерия должна обрабатывать землю перед наступлением со времен Первой мировой войны.
    В 1916 году мы производили 160 000 снарядов в день, в основном 75-х, но также 120-х и 150-х.
    Сейчас мы не смогли бы этого сделать.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:21
    +6
    Не знаю, лично у меня к Ходаковскому не однозначное отношение (((( Для прохода в сплошных минных полях существует "змей горыныч", для захвата плацдармов, мостов и штабов противника ВДВ, для ковровых зачисток стратегическая авиация, ......... да много чего есть. Никогда не поверю что даже усеченная мощь армия России по сравнению с советской способна только топтаться и повторять реконструкции первой мировой войны. Все дело в политической воле руководства страны и не ясности что такое победа в этом конкретном СВО. Опять зазвучало в российских СМИ о "братском народе" ((((( Не припомню не одной "братской" войны после которой Россию считали другом и освободителем, напротив мы для них противники, а те кто сносил города Европы и сеял радиоактивный пепел сегодня лучшие друзья в Европе. В войнах не бывает братьев с противоположной стороны, только когда мы осознаем, что против нас враг можно после достижения цели СВО установить относительно длительный период мира, а иначе конфликт разгорится с новой силой, разные мы и прежде всего идеологией.
    1. слава1974
      слава1974 Сегодня, 10:36
      +3
      Много чего есть, но конкретно, например под Угледаром, по нашим наступающим частям работает артиллерия с 35-40 км.Бьет очень точно ,корректируется и с БПЛА, и с земли.
      Нам эту артиллерию подавить нечем.Наши пушки не добивают, те средства, что добивают не имеют такой точности.Разведка в режиме он-лайн не может предоставить целеуказание.
      В результате мы идем в перед, получаем огневое поражение.Наш ответный огонь безрезультативен.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:40
        +4
        Так о разрушении тыловой инфраструктуры и уничтожения военно-политического руководства Украины говорим уже год тут, НЕТ ВНЯТНОГО ответа ПОЧЕМУ ? Войну надо вести, а не играть в нее.
        1. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 11:09
          0
          Поэтому это назвали не войной, а военной операцией.
          Фронт не сотня км, но говорят операция.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:59
        0
        А вот у меня край простой и край глупый вопрос , а Угледар город стоит на горном кряже и по кругу пропасти и ущелья ? Вокруг не объехать и не обойти ?
        Приходят на ум слова английского адмирала - вот же смелые ребята эти солдаты лезут там где стена выше.
        1. Старый_войн
          Старый_войн Сегодня, 11:23
          0


          Всё заминировано вокруг. Вот посчитайте сколько тут мин на фото. Такая картина везде теперь.
      3. Konnick
        Konnick Сегодня, 11:24
        -1
        Разведка в режиме он-лайн не может предоставить целеуказание.
        В результате мы идем в перед, получаем огневое поражение.Наш ответный огонь безрезультативен.

        Мы не можем вести эффективную контрбатарейную борьбу. Тем более наши БПЛА уперлись в всушную РЭБ.

        В арсенале ХК «Укрспецтехника» также и уменьшенная, более компактная версия комплекса постановки помех - «Анклав-Малыш». Визуально она значительно меньше, чем ее предшественник. Имеет в два раза меньше антенн для передачи сигналов подавления, а также вес около 15 кг. При этом время непрерывной автономной работы выросло с 2 до 6 часов. Данная версия «Анклава» была разработана по заказу украинских силовиков для применения в городских условиях.

        Диапазон рабочих частот, МГц:
        1200 - 1270, 1540 - 1630;

        Мощность: 20 Вт;

        Дальность РП, км:
        при использовании ненаправленных антенн до 20;
        при использовании направленных антенн до 40.
  8. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:23
    +2
    Ходаковский пишет о таранном ударе для прорыва обороны "по - Триандафиловски". На самом деле проблема не в самом прорыве, а во вводе войск в прорыв при наличии у противника РСЗО и БПЛА. Тот же Макгрегор элементарно прошел минные поля в Ираке. Дело в том, что наша авиация не может отогнать вражескую арту на участке прорыва!
    С Уважением
  9. Комментарий был удален.
  10. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:25
    0
    В просторах интернета гуляет новость(с фото) о замеченной переброске эшелона с "Бумерангами" good drinks
  11. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 10:43
    +1
    Он там пишет, что ни в коем случае нельзя наступать СЕЙЧАС. Это основной посыл статьи.
  12. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 11:23
    0
    "Ещё раз: не наступать!- делает вывод Ходаковский."
    ай, стратег! аплодисменты! только пехота может взять оборону врага, всё остальное- только в помощь . артиллерия бьёт по позициям(по по позициям, не рядом) врага, авиация наносит бшу , а в это время сапёры разминируют минные позиции(змеи горынычи, тралы, миноискатели), освобождая проходы для танков и пехоты.вот и вся стратегия, её уже лет 100 с успехом используют все армии, начиная с вермахта. только так можно и нужно наступать. одна артиллерия ничего сделает
  13. monetam
    monetam Сегодня, 11:30
    +1
    Правильно все Ходаковский пишет. Это элементарщина, да, но ее многие не воспринимают, и полагают, что успешная танковая атака - этот вот как в сериале "Освобождение " показывают. Нет, в украинском варианте это не так. Угледар - место уже хорошо пристрелянное, и оборудованное, примерно как Азовсталь. Выбить вражескую дальнобойную артиллерию - не получается, ослепить и перехватить разведчики - дроны - тоже, разминировать коридоры наступления под огнем противника - идея гибельная. Идея с охватом Угледара - тоже ни у кого в головах командиров отзыва не находит. А ведь именно этот вариант сейчас и реализуют Вагнеры под Бахмутом, потому что дуром переть на плотную и укрпленную жилую застройку - это долго и дорого, и нельзя оттуда выбить противника, елси тому постоянно подкидывают и БК, и пополнение.
    Но у Вагнера есть тот козырь, которого нет у Ходаковского - снаряды. Я уже говорил, что снарядное изобилие на одном участке фронта обернётся дефицитом на другом. Вот в итоге и получили - " Вагнер окружает и продавливает", а вот дела под Угледаром окончательно стали в тупик- и причем не по вине Ходаковского и иных командиров его ранга.
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:42
    0
    Если нет уверенности, что артиллерия, а также авиация, выполнили свои задачи по подавлению противника, то с наступлением лучше подождать, считает Ходаковский.


    Все верно
    Всё это проходили


    При этих условиях ни мощь огня, ни ударная сила дивизии одновременно не использовалась, а расходовалась по частям. В большинстве случаев в бою фактически принимали участие лишь передовые батальоны, а остальные части дивизии, эшелонированные в глубину, рассеивались артогнем противника еще до подхода к переднему краю его обороны, неся большие потери, они полностью теряли свою боевую способность.


    Работа артиллерии строилась так, что наша артиллерия, на нашем участке фронта, никогда не могла подавить артиллерию противника, а последняя, выбрав удобный момент, обрушивалась на нашу пехоту на заранее пристрелянных рубежах и почти полностью истребляла ее. В самые ответственные периоды на поле боя господствовал огонь противника (обороняющегося), а не наш (наступавших). Бороться с танками и самоходными орудиями противника артиллерия нашей армии оказалась почти неспособной. Делались попытки с наступающими ротами тянуть на руках орудия прямой наводки, но они всегда отставали, часто выводились из строя огнем противника и эффекта не давали.


    За один-два дня боя наступающая дивизия теряла почти всю свою пехоту и результатов не добивалась. В полках оставалось пехоты по 10–15 человек, а высокие начальники все требовали наступления и с нетерпением ждали результатов. Потери в живой силе были главным образом от артминометного огня противника. Это подтверждается тем, что из всего числа раненных на осколочные ранения приходится от 70 до 90 %.
    С физическими свойствами человека у нас никто не считался, и люди до оцепенения лежали под огнем противника на поле боя и становились совсем недеятельными и безразличными.


    Работа артиллерии строилась так, что наша артиллерия, на нашем участке фронта, никогда не могла подавить артиллерию противника, а последняя, выбрав удобный момент, обрушивалась на нашу пехоту на заранее пристрелянных рубежах и почти полностью истребляла ее. В самые ответственные периоды на поле боя господствовал огонь противника (обороняющегося), а не наш (наступавших).


    Из письма начальника оперативного отдела 33-й армии полковника Толканюка Сталину через голову начальства...30 марта 1944 года.



    Сталин решил проблему...