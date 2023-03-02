Украинский депутат: Одна из задач в случае потери Бахмута - не допустить бегства

Сократился период времени между публикациями заявлений чиновников киевского режима по вопросу «вероятного оставления Бахмута (Артёмовска)». Очередное подобного рода заявление сделано представителем комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Сергеем Рахманиным.
По словам Рахманина, «вероятнее всего, Бахмут будет оставлен ВСУ». При этом украинский депутат заявляет, что «решается несколько задач, в том числе задача, которая сводится к максимальному истощению российскими войсками арсенала боеприпасов».
Рахманин также заявил, что ВСУ в Артёмовске «стараются достичь цели, которая состоит в том, чтобы перемолотить максимально возможное число врагов». Однако нардеп ВРУ почему-то ни слова не говорит о том, что, пытаясь решить такую задачу, украинские войска сами несут такие потери, которые максимальны на Донбассе с начала российской спецоперации. По словам самих же украинских участников боёв за город, потери у ВСУ составляют не менее батальона за неделю. И эти оценки, надо думать, изрядно занижены.
Рахманин:
У них (у российских сил) снарядный голод уже есть. Конечно, он не такой, как у нас, но он есть.
Ещё одной важной задачей в случае потери Бахмута украинский депутат назвал «недопущение бегства».
Нардеп Верховной рады:
Есть два варианта: организованное отступление и бегство. Вот бегства допустить никак нельзя. Это приводит не только к потере населённого пункта, но и к проблемам в обороне в целом.
По заявлению Рахманина, пока держится бахмутский гарнизон ВСУ, необходимо подготовить новые рубежи обороны.
Рахманин:
Бахмут входит во вторую линию обороны по линии Бахмут-Соледар-Северск. Нужно обеспечить организованное отступление. Там и так уже продержались дольше, чем прогнозировалось.