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Украинский депутат: Одна из задач в случае потери Бахмута - не допустить бегства

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Украинский депутат: Одна из задач в случае потери Бахмута - не допустить бегства

Сократился период времени между публикациями заявлений чиновников киевского режима по вопросу «вероятного оставления Бахмута (Артёмовска)». Очередное подобного рода заявление сделано представителем комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Сергеем Рахманиным.


По словам Рахманина, «вероятнее всего, Бахмут будет оставлен ВСУ». При этом украинский депутат заявляет, что «решается несколько задач, в том числе задача, которая сводится к максимальному истощению российскими войсками арсенала боеприпасов».

Рахманин также заявил, что ВСУ в Артёмовске «стараются достичь цели, которая состоит в том, чтобы перемолотить максимально возможное число врагов». Однако нардеп ВРУ почему-то ни слова не говорит о том, что, пытаясь решить такую задачу, украинские войска сами несут такие потери, которые максимальны на Донбассе с начала российской спецоперации. По словам самих же украинских участников боёв за город, потери у ВСУ составляют не менее батальона за неделю. И эти оценки, надо думать, изрядно занижены.

Рахманин:

У них (у российских сил) снарядный голод уже есть. Конечно, он не такой, как у нас, но он есть.

Ещё одной важной задачей в случае потери Бахмута украинский депутат назвал «недопущение бегства».

Нардеп Верховной рады:

Есть два варианта: организованное отступление и бегство. Вот бегства допустить никак нельзя. Это приводит не только к потере населённого пункта, но и к проблемам в обороне в целом.

По заявлению Рахманина, пока держится бахмутский гарнизон ВСУ, необходимо подготовить новые рубежи обороны.

Рахманин:

Бахмут входит во вторую линию обороны по линии Бахмут-Соледар-Северск. Нужно обеспечить организованное отступление. Там и так уже продержались дольше, чем прогнозировалось.
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:34
    +7
    Утилизировать, утилизировать и ещё раз утилизировать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:37
      +4
      Согласен, что б не было возможности бегства надо отрывать ВСУ все на месте.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:44
        +1
        что б не было возможности бегства надо отрывать ВСУ все на месте

        чтобы на этом месте ничего не выросло
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:40
      +3
      Цитата: Alien From
      Утилизировать, утилизировать и ещё раз утилизировать.


      Они заново насобирали бригад.Готовятся к наступлению.

      Согласно полузакрытым данным источников, вхожих в укро-Генштаб, Військово-морські сили України в спешке сформировали новые 37-ю и 38-ю отдельные бригады морской пехоты. Они уже укомплектованы транспортом, легкой броней и терминалами Starlink, который поставил якобы пророссийский Илон Маск.
      Костяк 37-й ОБрМП составляют укро-вояки одного из нацбатов 79-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ (базируется в Николаеве), которую только вывели из «бахмутской мясорубки». Что касается 38-й, то ее образовали на базе 503-го батальона укро-морской пехоты путем насыщения «мобиками» из Одессы. Раньше эта воинская часть базировалась в Мариуполе, где и понесла катастрофические потери.Кроме того, стало известно, что 5-й штурмовой полк ВСУ больше не является полком, он переформирован в отдельную бригаду и теперь известен как 5-я ОДШБр в составе сухопутных войск «незалежной».Самые разные источники сообщили, что за считанные месяцы фактически с нуля созданы:
      13-я отдельная егерская бригада для ведения боевых действий не только в лесах, но и в болотистых районах;
      22-я отдельная механизированная бригада, причем совершенно секретная. Судя по всему, «американская», поскольку подчиняется фактически главному штабисту США — генералу Милли. По слухам, которые муссируются в Сети, она будет базироваться под Киевом и предназначена для беспощадного подавления любых госпереворотов, которые могли бы привести к власти пророссийское правительство;
      88-я отдельная механизированная бригада, с численностью личного состава, значительно превышающей стандарт ВСУ. Ее костяк, по всей видимости, составляют отморозки из 80-й ОДШБр — той самой, чьи бойцы расстреляли на камеру наших пленных солдат.Также в ВСУ созданы 23-я, 31-я, 117-я, 118-я ОМБр, а также 48-я отдельная артиллерийская бригада, которая укомплектована САУ, гаубицами и РСЗО исключительно западного производства. Эти бригады являют собой прокси-НАТО и, скорее всего, подключены к системе управления альянса. С большой вероятностью, они первыми пойдут в наступ на наши позиции.Формально 25-я отдельная воздушно-десантная бригада остается прежней, но фактически это совершенно новая воинская часть, которая имеет в своем составе танковый батальон на базе британских танков Challenger 2. Численность брони засекречена, но, похоже, больше гуляющих в Сети цифр.Ребрендинг получил полк «Азов» *, который переформирован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду «Азов». В нее брали только идейных укро-нацистов. Источник, вхожий в МВД Украины, также сообщил, что полное обновление прошли следующие нацбригады: 1-я президентская, 3-я оперативного назначения из Харькова, «Червона Калина» **, созданная на базе 8-го оперативного полка из Винницкой области и «Кара-Даг"**, которая обещала первая ворваться в Крым.


      На укро-форумах пишут, что с первого же дня «могилизации» обычных громадян пичкают боевой наркотой производства США, а также берут много анализов. Этим делом чаще всего занимаются медики-бритты, завязанные на черных армейских трансплантологов. В частности, самостийные волонтеры, побывавшие в новых «натовских» бригадах — 21-й, 33-й и 116-й ОМБр, отметили у бойцов состояние, близкое к «зомби».Появилась в ВСУ и специальная карательная часть — 67-я ОМБр, созданная из вояк «Правого сектора» ***. Она считается крупнейшим нацистским образованием в «незалежной» и предназначена для «фильтрации» якобы «освобожденного» населения.Всего для весеннего наступа на Крым и/или Мелитополь враг сформировал 14 новых «натовских» бригад общей численностью до 60 тысяч штыков, которые оснащены в основном, но не исключительно, как ранее, западными машинами, такими как танки Leopard 2, Challenger 2 и боевые машины пехоты CV-90.

      https://svpressa.ru/war21/article/363989/
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:39
    +1
    Он бы лучше предложил организовать пункты горячего питания для бегущих и отступающих и медпомощь для раненых.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:39
    +4
    Есть третий вариант - выход стройными колоннами в строну России без оружия - "лапы в гору".
  4. Комментарий был удален.
  5. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:43
    +3
    А в плен... чем не вариант для всу. Накормят, напоят, спать уложат... за решёткой, но всё таки живы будут.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: Boris63
      А в плен... чем не вариант для всу. Накормят, напоят, спать уложат... за решёткой

      Если бы за решеткой - то куда ни шло. Но тут вся штука в том, что накормить и спать уложить их вполне могут где-нибудь на пляжах в Турции.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:43
    +1
    Есть два варианта: организованное отступление и бегство. Вот бегства допустить никак нельзя

    задача российских войск - не допустить ни того, ни другого, котёл должен быть плотным
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 10:56
    +5
    А у нас что появились стратеги и силы, способные , в случае массового "бегства" с Артёмовских рубежей, "ввести в прорыв ударные силы, перерезать, охватить, пройти по тылам"?
    К сожалению, у "Вагнера" таких сил нет....
  8. мазута
    мазута Сегодня, 11:05
    0
    Задача наших ребят бегство обеспечить,во след насыпать так ,чтобы как можно меньше бегунов спаслось и конечно сохранить жизни воинам -освободителям Новороссии от фашиствующих древнейших жителей планеты.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 11:05
    +4
    Они уходят из за прострела путей сообщения, что увеличит расход живой силы в разы из за нехватки боеприпасов и провизии.Для создания плотного кольца (внутреннего и внешнего) у Вагнера сил просто нет.Если Будут уходить то малыми группами, последним придется либо помереть либо плен.Но охватить и уничтожить всю группировку наше МО в нынешнем виде не в силах хоть с вагнером хоть без.
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:13
    0
    Там и так уже продержались дольше, чем прогнозировалось.
    Как так?! Ведь прогнозировалось, что Артёмовск никогда не сдадут.
  11. kristofer
    kristofer Сегодня, 11:20
    0
    «решается несколько задач, в том числе задача, которая сводится к максимальному истощению российскими войсками арсенала боеприпасов»
    - вы бы видели, как я им надавал своей мордой по их ногам
  12. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 11:22
    0
    Всё у них так! Если бежать, то делать вид, что потихоньку. Как в старом анекдоте про то, как украинец "героически" нагадил на Красной площади не снимая штанов.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:24
    0
    Ну, особо бежать музыканты им не дадут. Хотят наиболее везучие и умелы могут выскочить.
  14. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 11:46
    0
    Цитата: fax66
    А у нас что появились стратеги и силы, способные , в случае массового "бегства" с Артёмовских рубежей, "ввести в прорыв ударные силы, перерезать, охватить, пройти по тылам"?
    К сожалению, у "Вагнера" таких сил нет....

    Вот и наступит момент истины для наших стратегов. Как говорится: поживем - увидим, но смутные сомнения терзают.