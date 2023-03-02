Украинский депутат: Одна из задач в случае потери Бахмута - не допустить бегства

У них (у российских сил) снарядный голод уже есть. Конечно, он не такой, как у нас, но он есть.

Есть два варианта: организованное отступление и бегство. Вот бегства допустить никак нельзя. Это приводит не только к потере населённого пункта, но и к проблемам в обороне в целом.

Бахмут входит во вторую линию обороны по линии Бахмут-Соледар-Северск. Нужно обеспечить организованное отступление. Там и так уже продержались дольше, чем прогнозировалось.

Сократился период времени между публикациями заявлений чиновников киевского режима по вопросу «вероятного оставления Бахмута (Артёмовска)». Очередное подобного рода заявление сделано представителем комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Сергеем Рахманиным.По словам Рахманина, «вероятнее всего, Бахмут будет оставлен ВСУ». При этом украинский депутат заявляет, что «решается несколько задач, в том числе задача, которая сводится к максимальному истощению российскими войсками арсенала боеприпасов».Рахманин также заявил, что ВСУ в Артёмовске «стараются достичь цели, которая состоит в том, чтобы перемолотить максимально возможное число врагов». Однако нардеп ВРУ почему-то ни слова не говорит о том, что, пытаясь решить такую задачу, украинские войска сами несут такие потери, которые максимальны на Донбассе с начала российской спецоперации. По словам самих же украинских участников боёв за город, потери у ВСУ составляют не менее батальона за неделю. И эти оценки, надо думать, изрядно занижены.Рахманин:Ещё одной важной задачей в случае потери Бахмута украинский депутат назвал «недопущение бегства».Нардеп Верховной рады:По заявлению Рахманина, пока держится бахмутский гарнизон ВСУ, необходимо подготовить новые рубежи обороны.Рахманин: