Несомненно, там существуют риски распространения усиленных и неизвестных патогенов. Больше всего шокируют публикации, в которых чуть ли не восхваляют изучение патогенов, продолжая заниматься усилением их свойств, что является нарушением конвенции о биологическом оружии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с распространением усиленных патогенов, вызванных деятельностью биологических лабораторий, финансируемых США. По словам главного государственного санитарного врача РФ, под ударом может оказаться население любой страны.Вот как она прокомментировала происходящее:В то же время Попова признала, что те страны, в которых функционируют такие научные объекты, лишаются своего биологического суверенитета.Отметим, что Москва неоднократно предъявляла обвинения Вашингтону в создании биолабораторий, деятельность которых влечёт за собой разработку биологического оружия, в том числе и на Украине. Ранее Минобороны РФ предоставляло данные, согласно которым на территориях различных государств действуют порядка 400 таких объектов, находящихся под непосредственным контролем Соединённых Штатов. Также, как уточнили в военном ведомстве страны, на поддержание их деятельности на Украине США уже выделили более 200 млн долларов (около 15 млрд рублей) в рамках американской военно-биологической программы. Фактом их подтверждения являются найденные российскими военными более 20 тыс документов, подтверждающих намерения Пентагона по созданию компонентов биологического оружия с их испытанием как на украинских гражданах, так и жителях других государств.В связи с этим уже даже и не удивляет тот факт, почему Совет Безопасности ООН не стал рассматривать внесённую в ноябре прошлого года Россией резолюцию, в которой дипломаты настоятельно добивались учреждения специальной комиссии, которая бы занялась расследованием совместной украинско-американской военно-биологической деятельности.