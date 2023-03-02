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Глава Роспотребнадзора: Изучение патогенов в американских биолабораториях - нарушение конвенции о биологическом оружии

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Глава Роспотребнадзора: Изучение патогенов в американских биолабораториях - нарушение конвенции о биологическом оружии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с распространением усиленных патогенов, вызванных деятельностью биологических лабораторий, финансируемых США. По словам главного государственного санитарного врача РФ, под ударом может оказаться население любой страны.


Вот как она прокомментировала происходящее:

Несомненно, там существуют риски распространения усиленных и неизвестных патогенов. Больше всего шокируют публикации, в которых чуть ли не восхваляют изучение патогенов, продолжая заниматься усилением их свойств, что является нарушением конвенции о биологическом оружии

В то же время Попова признала, что те страны, в которых функционируют такие научные объекты, лишаются своего биологического суверенитета.

Отметим, что Москва неоднократно предъявляла обвинения Вашингтону в создании биолабораторий, деятельность которых влечёт за собой разработку биологического оружия, в том числе и на Украине. Ранее Минобороны РФ предоставляло данные, согласно которым на территориях различных государств действуют порядка 400 таких объектов, находящихся под непосредственным контролем Соединённых Штатов. Также, как уточнили в военном ведомстве страны, на поддержание их деятельности на Украине США уже выделили более 200 млн долларов (около 15 млрд рублей) в рамках американской военно-биологической программы. Фактом их подтверждения являются найденные российскими военными более 20 тыс документов, подтверждающих намерения Пентагона по созданию компонентов биологического оружия с их испытанием как на украинских гражданах, так и жителях других государств.

В связи с этим уже даже и не удивляет тот факт, почему Совет Безопасности ООН не стал рассматривать внесённую в ноябре прошлого года Россией резолюцию, в которой дипломаты настоятельно добивались учреждения специальной комиссии, которая бы занялась расследованием совместной украинско-американской военно-биологической деятельности.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:47
    +2
    Им эти озабоченности нужны как мёртвому припарки.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:51
      0
      как мёртвому припарки

      как говорят младшие школьники - до одного места...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Alien From
      Им эти озабоченности нужны как мёртвому припарки.

      Они над "озабоченностями" нашего МИДа хихикают, а тут - какой-то Роспотребнадзор...

      У нас вон в посёлке дворник тоже "озабочен" - любит пофилософствовать между вторым и третьим стаканом
      А чо они, наты, нам жить спокойно не дают... Чо везде лезут?

      И ЧТО? Конгресс США задрожал от страха и решил извиниться?

      Да по фигу им и на нашего дворника, и на Роспотребнадзор, и на МИД, и на их "озабоченности".
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:09
        +3
        Можно потрести пробиркой в ООН, но результат от действий какой? Кроме инфо шума? Хотя Китай очень озабочен их разработками биооружия против определенных расс. Разработка такого вида оружия уже попахивает геноцидом.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:22
          +2
          Цитата: Mitos
          Разработка такого вида оружия уже попахивает геноцидом.

          Америке для геноцида даже бактериологическое оружие не нужно.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:48
    +3
    А помните как Попова и Гинзбург горячо нас уверяли в природном происхождении covid-19 ??? Даже диванные микробиологи сомневались в этом и подозревали Роспотребнадзор прежде всего в "пилении" денег бюджета , та же "вакцина" от Поповой на деле оказалась фуфломицином (((( Людей на работе просто силой заставляли колоть эту гадость (((( забота не о людях, а прежде всего о своем финансовом благополучии (((
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:53
      +3
      горячо нас уверяли в природном происхождении covid-19

      хотя Ковид этот появился подозрительно вовремя, очень кстати, как по заказу ((
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:06
        +1
        Цитата: ivan1979nkl
        горячо нас уверяли в природном происхождении covid-19

        хотя Ковид этот появился подозрительно вовремя, очень кстати, как по заказу ((

        Не он первый.
        Но он стал самой "удачной" разработкой американских микробиологов. Им Нобелевскую премию за него дадут? Мира...

        Объясню логику
        Сколько народу поубивало ядерное оружие - а физиков ядерщиков, лауреатов, до чёрта.
        Про лопоухого негра, получившего премию вобще авансом, и говорить не стоит - он убитых арабов вобще не считал.
        Потому, по их логике, количество убитых не важно. Важен масштаб открытия.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:53
      -1
      Как и наш царь, они всего лишь наёмные менеджеры feel
  3. Karma
    Karma Сегодня, 10:54
    +1
    Глубокой озабоченностью и Коричневые линиями будете угрожать?
  4. Diger
    Diger Сегодня, 11:50
    0
    Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с распространением усиленных патогенов, вызванных деятельностью биологических лабораторий, финансируемых США.

    Я вот например испытываю серьёзную озабоченность в связи с деятельностью главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой
    7.12.2021 депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев
    Нам стало известно, что Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, на которую она же влияет на получение госзаказа и все патентообладатели получают 30% от госзаказа
    Нам стало известно о том, что один из родственников руководителей оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин, и мы будем настаивать на необходимости проверки не только лосей, я имею в виду СК и прокуратурой, но и проверки конфликта интересов, который выражается, по нашему мнению, в возможно коррупционной выгоде на десятки миллионов рублей

    Даже Володин
    поручил изучить материалы о возможной коррупции в оперштабе

    https://regnum.ru/news/economy/3444568.html