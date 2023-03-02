Производственная активность Китая выросла до самого высокого уровня за последние десять лет

Китайская экономика всё больше набирает обороты и наступает на пятки первой экономики мира – экономике США, по другим данным, уже обгоняя её.А в последние месяцы вторая экономика мира значительно оживилась, так как правительство Поднебесной стало снимать ограничения, связанные с пандемией.В прошлом месяце Китай показал рекорд роста производственной активности за последние более чем десять лет.Издание отмечает, что небывалый рост производственной активности связан с тем, что китайские заводы вновь стали работать на полную мощность и в нормальном режиме после ряда лет сбоев из-за коронавируса.В декабре прошлого года власти Поднебесной решили, что пора отказаться от жёстких мер по охране здоровья, которые вводились на предприятиях, чтобы сдержать распространение вируса.Yahoo пишет, что главный показатель объемов производства в Китае – индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) составил в феврале 52,6, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Показатель превзошёл всё ожидания экспертов, так как прогнозировался рост до 50,6, отмечает издание. В январе 2023 года индекс менеджеров составлял 50,1.Согласно показательным принципам индекса менеджеров по закупкам (PMI), значение индекса 50,0 означает, что переменная не изменилась, т.е. активность производства прежняя. Если показатель выше 50,0, то это указывает на улучшение, а если ниже – на снижение производственной активности.