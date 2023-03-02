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Производственная активность Китая выросла до самого высокого уровня за последние десять лет

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Производственная активность Китая выросла до самого высокого уровня за последние десять лет

Китайская экономика всё больше набирает обороты и наступает на пятки первой экономики мира – экономике США, по другим данным, уже обгоняя её.


А в последние месяцы вторая экономика мира значительно оживилась, так как правительство Поднебесной стало снимать ограничения, связанные с пандемией.

В прошлом месяце Китай показал рекорд роста производственной активности за последние более чем десять лет.

Издание отмечает, что небывалый рост производственной активности связан с тем, что китайские заводы вновь стали работать на полную мощность и в нормальном режиме после ряда лет сбоев из-за коронавируса.

В декабре прошлого года власти Поднебесной решили, что пора отказаться от жёстких мер по охране здоровья, которые вводились на предприятиях, чтобы сдержать распространение вируса.

Yahoo пишет, что главный показатель объемов производства в Китае – индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) составил в феврале 52,6, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Показатель превзошёл всё ожидания экспертов, так как прогнозировался рост до 50,6, отмечает издание. В январе 2023 года индекс менеджеров составлял 50,1.

Согласно показательным принципам индекса менеджеров по закупкам (PMI), значение индекса 50,0 означает, что переменная не изменилась, т.е. активность производства прежняя. Если показатель выше 50,0, то это указывает на улучшение, а если ниже – на снижение производственной активности.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Chris from Shenzhen, China
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22 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:50
    +2
    Неудивительно, китаёзы работать и хотят и умеют.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 10:58
      +4
      У них подросло поколение детей, которые хотят работать и зарабатывать. Из простых семей работяг, еще недавно живших за чертой бедности и стремящихся к лучшей жизни. Поколение, которому в школах прививали желание учиться, хорошо работать и тд. Не кутить, пить и шириться.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:58
      +1
      китаёзы работать и хотят и умеют

      упорные... видел как они работали в Африке - тянули ЛЭП. На работу ездили в кузове маленького китайского трактора, а жили в казарме, которую сами и построили, готовили пищу для себя сами, из развлечений токо карты - всё делали, как говорят, "на пупу" ((
      Предприятие было, кстати, государственное...
    3. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:01
      +1
      Труд по получению основного продукта питания - риса, наложил свой отпечаток на национальный характер китайцев: склонность к сильной власти, привычка к постоянному упорному труду, коллективизм. Хорошо раскрывает этот фактор Минаев на своем ютуб-канале. Есть у него часовой фильм про рис в рубрике "Простые вещи". Да и ранее наблюдатели отмечали в китайцах эти качества упорства и неприхотливости. Наш равноапостольный Николай Японский, благодаря которому в Японии существует православие, еще в 19 веке писал в своем дневнике, что придет время, когда китайцы будут править миром.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:23
        +1
        Труд по получению основного продукта питания - риса, наложил свой отпечаток на национальный характер китайцев: склонность к сильной власти, привычка к постоянному упорному труду, коллективизм


        Так у нас так же было... До катастрофы 1991-го.. И у нас в нашем климате хлебушек-то ой как не просто даётся.. И вкалывать нам приходилось - мама не горюй.. И без сильных вождей - соседи давно б сожрали. И коллективизм изначально присущ русскому народу - в наших краях в одиночку не выжить..
  2. Karma
    Karma Сегодня, 10:53
    -4
    Они могут строить и делать а мы нет к сожалению из-за президента который не хочет брать ответственность
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:04
    +1
    А ещё...
    Не в тему, но ЭТО НАША ПАМЯТЬ -
    В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайский военных по льду реки Уссури скрытно перешли государственную границу СССР и заняли замаскированные позиции на западной оконечности острова Даманский. Так началась кровавая эпопея, которая унесла несколько сотен жизней и через две недели едва не завершилась ядерной войной между двумя социалистическими державами - Советским Союзом и Китаем.

    Надеюсь, администрация сайта ВО, пропустит такой пост.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:09
      -4
      Спасибо конечно, но это наша память а не ваша! Можно без напоминаний, а то мы тоже много чего вам напомнить можем.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
        +1

        evgen1221 (евгений)
        Сегодня, 11:09
        НОВЫЙ

        0
        Спасибо конечно, но это наша память а не ваша! Можно без напоминаний, а то мы тоже много чего вам напомнить можем.
        ?????? денёк не удался, или где?
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:13
      -2
      Надеюсь, администрация сайта ВО, пропустит такой пост

      ложка дёгтя?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
        +1
        ivan1979nkl (ivan1979nkl)
        Сегодня, 11:13
        НОВЫЙ

        0
        Надеюсь, администрация сайта ВО, пропустит такой пост

        ложка дёгтя?
        Нет. Почитайте Правила сайта, и тогда не будете такое писать.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:47
      0
      но ЭТО НАША ПАМЯТЬ

      С тем же успехом - и Китай может вспомнить вторжение русской армии при царе для типа подавления восстания ихэтуаней..
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:07
    +3
    Уберите у сша сектор финансовых услуг по перепродаже воздуха и штаты будут с японцами и ес боротся за второе третье место отсилы.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:25
      -2
      Уберите у сша сектор финансовых услуг по перепродаже воздуха

      финансовыми услугами в Штатах занимаются даже университеты!! - любители халявы...
  5. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 11:12
    +6
    Коммунистический Китай рвет веред ! Не ту экономику мы выбрали
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:25
      +1
      мы выбрали

      Можно подумать - нас кто-то спрашивал..
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: paul3390
        Можно подумать - нас кто-то спрашивал..

        Если даже на выборы не ходить, - то спрашивать никто и не будет.

        Электронное голосование (детище иноагента Ввенедиктова) - верх жульничества.
        С 2019 года был инициатором и сторонником электронного голосования в России.., для продвижения которого использовал эфиры собственной радиостанции. На выборах 2021 года возглавлял общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. В 2021 году наибольшую критику вызвало применение электронного голосования на выборах в Государственную думу VIII созыва, электоральные исследователи отметили ряд нарушений и возможных фальсификаций... Венедиктов отверг обвинения и выступил против отмены результатов электронного голосования в Москве .., аргументы Венедиктова вызывали сомнения в его искренности и понимании журналистом сути вопроса
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 11:58
          0
          Если даже на выборы не ходить

          Вы - сторонник секты, проповедующей будто буржуазные выборы хоть что-то решают?? what
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:26
      0
      Не ту экономику мы выбрали

      мы её не выбирали...
  6. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:16
    +1
    Молодцы китайцы,столько народу,а всем нашлась работа,по сути первая экономика мира,а унас только амбиции 20лет сопли жуем.
  7. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:36
    0
    Китайцы своего не упустят. Пока ЕС и США рубятся с Россией, они занимают рынки.
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:40
    -1
    Зато производственная активность в РФ все последние 30 лет находится в предсмертном состоянии - даже сегодня в условиях войны на Украине оборонные заводы РФ сокращают производство и персонал:

    Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» запустил очередную волну сокращений.

    К маю 2023 года тем или иным способом предприятие должны покинуть более 360 человек. Свой штат завод оптимизирует на фоне прямо противоположной тенденции у других машиностроителей, набирающих сотрудников из-за резко выросшего объема заказов.