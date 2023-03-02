На лондонской конференции заявили, что Китай в условиях секретности строит военно-морскую базу у юго-западного побережья Камбоджи

Мы начали мониторинг этого объекта, сначала с низкой частотой, может быть, раз в неделю, раз в пару недель. Затем, когда мы начали понимать, что темпы деятельности на этом объекте растут, мы увеличили скорость сбора и анализа данных

Китай в условиях секретности ведет строительство крупной военно-морской базы в порту Реам у юго-западного побережья Камбоджи на берегу Сиамского залива. Об этом сообщили на лондонской конференции DGI представители компании BlackSky, занимающейся геопространственной разведкой. Свое расследование по этому поводу проводит автор статьи, опубликованной в западном военно-аналитическом издании Technology Naval.Ранее американская правительственная вещательная корпорация Radio Free Asia опубликовала спутниковые снимки, сделанные в период с 1 июля 2022 года по 28 января 2023 года, показывающие масштаб строительства в порту Реам. Эксперты корпорации подробно описали строительство двух новых причалов, подчеркнув, что они кажутся временными для перевозки строительных материалов и оборудования, а не морскими причалами для военных кораблей.Однако аналитики, изучившие спутниковые снимки, сделанные BlackSky, пришли к другому выводу. Продолжающееся возведение одного из пирсов и его размеры показывают, что он соответствует требованиям по швартовке и обслуживанию военных кораблей Китая, в том числе авианосцев.Летом прошлого года американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в руководстве США, что Китай и Камбоджи заключили секретное соглашение об аренде пирса на острове Реам у побережья Сиануквиля сроком на тридцать лет. Условия соглашения якобы позволяют Китаю использовать базу для хранения оружия , размещения военного персонала и стоянки военных кораблей. Однако Пномпень решительно опроверг эти утверждения, заявив, что предоставление доступа к базе будет соответствовать конституции Камбоджи.В последние несколько месяцев компания BlackSky усилила наблюдение за строительством в порту Реам, сократив временной интервал фотографирования объекта со своих спутников.— сообщил на конференции в Лондоне генеральный директор BlackSky Брайан О'Тул.Изучив данные спутникового наблюдения, специалисты компании пришли к выводу, что Китай значительно активизировал строительные работы по возведению пирсов. Кроме того, в последние несколько месяцев зафиксировано активное перемещение китайских судов в порту Реам.База в Камбоджи - второй на сегодня зарубежный военный объект Китая. Еще одна военно-морская база находится в восточноафриканской стране Джибути. Эксперты считают, что появление крупного форпоста НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе является частью стратегии Китая, поскольку в Пекине этот регион рассматривают как законную и историческую сферу влияния. Кроме того, усиление военного присутствия за пределами страны важно для КНР в части стратегического противостояния с Соединенными Штатами, которое в любой момент может перерасти в военный конфликт из-за жестких разногласий по тайваньскому вопросу.