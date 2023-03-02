ФСБ задержала захотевшего работать на разведку Украины жителя Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре оперативники Управления Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, который собирался стать украинским шпионом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Все началось с того, что житель Комсомольска-на-Амуре решил начать работу на украинскую разведку. Он связался по интернету с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и собирался передавать вражеской спецслужбе сведения о военных объектах российских вооруженных сил в Хабаровском крае.Украинская военная разведка могла затем использовать полученную информацию для осуществления диверсий и террористических актов, например, в районах разгрузки и хранения военной техники. Однако незадачливый шпион просчитался: его быстро вычислили оперативники ФСБ России и задержали.Теперь мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, ближайшие годы ему предстоит провести в местах лишения свободы. Однако сам факт выявления добровольно решившего стать шпионом жителя российского города не может не настораживать.Известно, что в последнее время украинская разведка активно вербует россиян и находящихся в России граждан Украины для совершения диверсий, терактов, ведения подрывной и разведывательной деятельности. Некоторые россияне по «идейным соображениям» сами решают работать на спецслужбу противника. Российской контрразведке предстоит много работы по выявлению подобных лиц и своевременному предотвращению их преступных замыслов.