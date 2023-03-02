Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ задержала захотевшего работать на разведку Украины жителя Комсомольска-на-Амуре

24
ФСБ задержала захотевшего работать на разведку Украины жителя Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре оперативники Управления Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, который собирался стать украинским шпионом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


Все началось с того, что житель Комсомольска-на-Амуре решил начать работу на украинскую разведку. Он связался по интернету с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и собирался передавать вражеской спецслужбе сведения о военных объектах российских вооруженных сил в Хабаровском крае.

Украинская военная разведка могла затем использовать полученную информацию для осуществления диверсий и террористических актов, например, в районах разгрузки и хранения военной техники. Однако незадачливый шпион просчитался: его быстро вычислили оперативники ФСБ России и задержали.

Теперь мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, ближайшие годы ему предстоит провести в местах лишения свободы. Однако сам факт выявления добровольно решившего стать шпионом жителя российского города не может не настораживать.

Известно, что в последнее время украинская разведка активно вербует россиян и находящихся в России граждан Украины для совершения диверсий, терактов, ведения подрывной и разведывательной деятельности. Некоторые россияне по «идейным соображениям» сами решают работать на спецслужбу противника. Российской контрразведке предстоит много работы по выявлению подобных лиц и своевременному предотвращению их преступных замыслов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Karma
    Karma Сегодня, 11:00
    -20
    Обычного мирного жителя задержали лучше бы проверили Мурадова и Шойгу на гос измену
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 11:04
      +13
      В чём его "обычность"? Полагаете, что он не предлагал свои услуги врагу или также, как он делают и все остальные граждане? В этом "обычномть"?
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:11
        +2
        В чём его "обычность"?

        подавляющее большинство россйских граждан так не делает... Представление этого действия обычным выглядит как реклама преступления, популяризация госизмены
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:13
        +8
        Цитата: VicVic
        В чём его "обычность"? Полагаете, что он не предлагал свои услуги врагу или также, как он делают и все остальные граждане?

        Мне, выросшему в семье военных, просто непонятно...
        Ну несогласный ты, ну против ты - так сиди "ждуном", обзывай подавляющее большинство страны "квасными патриотами" или вали в Израили или ещё куда... В крайнем случае - иди воевать в ВСУ, если говинды хватит.
        Обязательно здесь вредить?

        Или это просто из-за денег?
        В этом случае - а чо, заработать на жизнь больше нечем?
        Не хотел на стройке за деньги работать - теперь будет бесплатно на Севере лес валить.
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 11:16
        +8
        Господинчик скорее всего за своего "приболел". Свидомых тут, как блох на уличном барбосе. winked
      4. frruc
        frruc Сегодня, 11:18
        +2
        Почему ничего не сказано, где этот тип работал или числился и откуда родом?
        Мое мнение: за измену следует лишать гражданства, имущества и отправлять по этапу на каторгу. Следует учесть, что его не пытали, в заложники родственников не брали, он сам связался с СБУ и предложил свои услуги
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:13
      +5
      Цитата: Karma
      Обычного мирного жителя задержали лучше бы проверили Мурадова и Шойгу на гос измену

      Вы конечно перегнули, но:
      "В последние месяцы усилилась контрразведывательная работа командования Российской армии. Проводится натуральная чистка среди генералов, т.к. количество слитых документов в первые месяцы СВО было запредельным."
      https://voenhronika.ru
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:15
      +3
      Вы со своими клоунами разберитесь, а то могут и вас на улице схапать и отправить на фронт, "обычный" вы не наш.
      Это само искало пути и явно не для добра и мира. Ситуации конечно в жизни разные, и падение фин.состояния то же, но от воров добра не жди, только обман.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:00
    +3
    Леса там полно, работай только.... Валил бы за зарплату и стаж, теперь будет делать тоже самое, но за еду и срок. Ленивый думал что хитрый?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:19
      +2
      Цитата: Uprun
      Ленивый думал что хитрый?

      Глупый он, думал что перехитрит государственную машину.
      Ошибся - теперь осваивай необъятные просторы за Полярным кругом.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 11:02
    +1
    А почему не сообщили фамилию и национальность задержанного?
    В толерантный интернационализм играем?
    Тогда уж давайте не называть и город - Комсомольск-на Амуре, а то ведь и горожане могут обидеться - "Что ж всех так-то под одну гребёнку?"
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:16
      -3
      А почему не сообщили фамилию и национальность задержанного?

      а номер банковской карты не нужен?
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 11:48
        0
        Уважаемый ivan1979nkl (ivan1979nkl)
        Вы вроде взрослый человек, но зачастую складывается такое ощущение, что Вы пишете просто для того, чтобы что-то ляпнуть...
        Вы вроде взрослый человек
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:32
      +1
      А что даст знание его национальности или ФИО нам? Вот о том, где он работал, какую должность занимал и т.д., могли бы рассказать.
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 11:53
        0
        Его фамилия и национальность могут быть показателем того, является ли он выходцем с Украины, или просто решил бабла заработать, или ещё чего... можно сделать хоть какие-то выводы.
        А вот что Вам даст знание, что он был сантехником в ЖЭКе или замгенерального в городском автохозяйстве?
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:03
    +3
    Хотелось бы знать, чисто из личного интереса, социальное происхождение и национальность этого мазепыша. Ведь не каждый бомжара города имеет доступ к военным заводам и складам и представляет ценность для иностранной разведки. Кстати знаете чем отличается разведка от контрразведки ? разведка ищет друзей, а контрразведка врагов. Для того и существует первый отдел в учреждениях, что б враги знали свое место под лавкой.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Silver99
      Кстати знаете чем отличается разведка от контрразведки ? разведка ищет друзей, а контрразведка врагов.

      Разведка и контрразведка - это в первую очередь оперативная работа связанная с получением информации по линии курирования. Для получения информации, офицер (оперативник/разведчик/контрразведчик) формирует агентурный аппарат (информаторы). Основанием для вербовки, т.н. склонение к сотрудничеству (агентурная связь) являются: идейные соображения (патриотизм); компромат или личная заинтересованность (денежное вознаграждение/месть).
      Конечно вербовка на основе идеи (патриотизма) - высший пилотаж.
      Первый отдел - это не особый отдел (контрразведка), подразделение обеспечивающее сохранность документации и сведений имеющих отношение к гос.тайне, как "секретка" в правоохранительных органах и иных спец.службах.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:06
    +2
    Известно, что в последнее время украинская разведка активно вербует россиян и находящихся в России граждан Украины для совершения диверсий, терактов, ведения подрывной и разведывательной деятельности. Некоторые россияне по «идейным соображениям» сами решают работать на спецслужбу противника.
    recourse Это как?
    1. Украинские националисты оголделые.
    2. Власть РФ ненавижу, аж кушать не могу.
    3. План получения визы в Эвропу, за помощь, це эвропейцам.
    4. Просто бобла срубить по легкому. request
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:12
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Это как?

      А это так - " И Родину, и мать, и отца за доллар продам !"
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:08
    +1
    От белой горячки потянуло дурака письмо написать? Комсомольские жители настолько мотивированы идейно, что регулярно выясняют друг у друга степень взаимного уважения drinks . Видать, и повело бича в поисках рубля на опохмел.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:18
      0
      пересидел в украинских пабликах, а это вредно для умственного здоровья
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:09
    +3
    Теперь мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, ближайшие годы ему предстоит провести в местах лишения свободы.

    У товарища Сталина, СМЕРШ более эффективно с такими разбирался.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:15
    +1
    Ежу понятно что цру для своих целей вербует и использует чубак под байки об шеневмерле от космоса до космоса. Может црушникам и предлагать их на обмен, а именно американцев на ооособо важных агентов менять. А то больно шоколадом обмазались залужники.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:34
    +1
    Цитата: Karma
    Обычного мирного жителя задержали лучше бы проверили Мурадова и Шойгу на гос измену

    Со своими нариками разберитесь в "прекрасной" стране Скакуасии. Для начала.