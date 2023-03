Почти месяц прошел с того момента, как правительство ФРГ таки разрешило поставку своих танков «Леопард» на Украину. Однако медийный триумф, наблюдавшийся в первые дни, планомерно сменяется на скепсис, связанный со вскрывшимися проблемами в оборонной сфере стран НАТО.Как выразились авторы статьи в The New York Times, обещанный «поток» натовских танков на Украину пока больше напоминает «ручеек». В издании пояснили, что причиной тому стала неготовность Европы к крупномасштабной наземной войне, начало которой на Западе в последние годы считали маловероятным.В итоге, как пишут эксперты, оказалось, что боевые машины, имеющиеся в европейских арсеналах, в большинстве своем неисправны либо не обеспечены запасными частями. На данный момент ситуация такова, что из около 2 тысяч танков Leopard двух моделей, стоящих на вооружении в разных европейских странах, Германия и ее союзники пытаются «судорожно наскрести» хотя бы два танковых батальона – 62 машины, чтобы передать их Киеву.В материале говорится, что особого внимания достойна реакция лидеров тех стран, которые «давили» на канцлера Шольца, призывая его незамедлительно дать разрешение на поставку немецких танков в ВСУ.В то же время, когда глава правительства ФРГ «дал добро», оказалось, что наибольшее количество «Леопардов-2» готовы передать Украине сама Германия и Польша - по 18 и 14 единиц соответственно.В свою очередь, как пишут американские эксперты, Финляндия, власти которой неоднократно обвиняли Шольца в промедлении, готова поставить 3 «Леопарда». Однако речь идет не о танках, а о машинах разминирования.Швеция «решилась» отправить лишь 10 танков. При этом власти страны столкнулись с серьезной критикой со стороны военных, которые не готовы «делиться» боевыми машинами из своих арсеналов.Испания, которая одной из первых запрашивала разрешение у ФРГ касательно передачи «Леопардов 2A4» Киеву, теперь, как оказалось, не готова отправлять боевые машины из-за их ненадлежащего состояния.Наконец, в The New York Times напомнили об инициативе властей Бельгии, Германии и Нидерландов, которые намерены модернизировать и отправить ВСУ 150 танков Leopard 1 до конца года. Однако, как пишут эксперты, и этот план столкнулся с трудностями.Оказывается, в армии ФРГ попросту нет мехводов, которые могли бы обучать украинских коллег управлению устаревшими и снятыми с вооружения «Леопардами». В связи с этим, Минобороны Германии вынуждено искать отставных военных, которые смогли бы справиться с данной задачей.