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The New York Times: Обещанный «поток» натовских танков на Украину пока больше напоминает «ручеек»

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The New York Times: Обещанный «поток» натовских танков на Украину пока больше напоминает «ручеек»

Почти месяц прошел с того момента, как правительство ФРГ таки разрешило поставку своих танков «Леопард» на Украину. Однако медийный триумф, наблюдавшийся в первые дни, планомерно сменяется на скепсис, связанный со вскрывшимися проблемами в оборонной сфере стран НАТО.


Как выразились авторы статьи в The New York Times, обещанный «поток» натовских танков на Украину пока больше напоминает «ручеек». В издании пояснили, что причиной тому стала неготовность Европы к крупномасштабной наземной войне, начало которой на Западе в последние годы считали маловероятным.

В итоге, как пишут эксперты, оказалось, что боевые машины, имеющиеся в европейских арсеналах, в большинстве своем неисправны либо не обеспечены запасными частями. На данный момент ситуация такова, что из около 2 тысяч танков Leopard двух моделей, стоящих на вооружении в разных европейских странах, Германия и ее союзники пытаются «судорожно наскрести» хотя бы два танковых батальона – 62 машины, чтобы передать их Киеву.

В материале говорится, что особого внимания достойна реакция лидеров тех стран, которые «давили» на канцлера Шольца, призывая его незамедлительно дать разрешение на поставку немецких танков в ВСУ.

В то же время, когда глава правительства ФРГ «дал добро», оказалось, что наибольшее количество «Леопардов-2» готовы передать Украине сама Германия и Польша - по 18 и 14 единиц соответственно.

В свою очередь, как пишут американские эксперты, Финляндия, власти которой неоднократно обвиняли Шольца в промедлении, готова поставить 3 «Леопарда». Однако речь идет не о танках, а о машинах разминирования.

Швеция «решилась» отправить лишь 10 танков. При этом власти страны столкнулись с серьезной критикой со стороны военных, которые не готовы «делиться» боевыми машинами из своих арсеналов.

Испания, которая одной из первых запрашивала разрешение у ФРГ касательно передачи «Леопардов 2A4» Киеву, теперь, как оказалось, не готова отправлять боевые машины из-за их ненадлежащего состояния.

Наконец, в The New York Times напомнили об инициативе властей Бельгии, Германии и Нидерландов, которые намерены модернизировать и отправить ВСУ 150 танков Leopard 1 до конца года. Однако, как пишут эксперты, и этот план столкнулся с трудностями.

Оказывается, в армии ФРГ попросту нет мехводов, которые могли бы обучать украинских коллег управлению устаревшими и снятыми с вооружения «Леопардами». В связи с этим, Минобороны Германии вынуждено искать отставных военных, которые смогли бы справиться с данной задачей.
Автор:
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16 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:26
    +6
    Компиляция вражеских статей лишена смысла и нашпигована совершенно лживой информацией от вражеских стран.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:33
      -1
      Компиляция вражеских статей лишена смысла

      более того - враги используют это как канал для проникновения и усиления пятой колонны в странах-противниках
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:40
      +1
      Цитата: кредо
      Компиляция вражеских статей лишена смысла и нашпигована совершенно лживой информацией от вражеских стран.

      Мне, почему-то, после этой "новости", вспомнился Сунь-цзы
      Война – это путь обмана.
      ...если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь.
      Умер 2500 лет назад, а слова до сих пор работают.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 11:28
    +1
    Как это всё напоминает обыкновенный колхоз!!То тракторист пьян,то корова сдохла...
  3. Илия
    Илия Сегодня, 11:29
    +2
    В материале говорится, что особого внимания достойна реакция лидеров тех стран, которые «давили» на канцлера Шольца, призывая его незамедлительно дать разрешение на поставку немецких танков в ВСУ.
    Главная "давилка" - маразматик бидон со своим кублом.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:30
    +3
    Ключевое слово - пока.. Кто-то сомневается, что Запад пойдёт на всё ради нашего уничтожения? Тем более - если это можно попробовать сделать лапами свидомитов, которых по определению не жалко..
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:31
    +1
    Вот мы тут читаем всякие второстепенные новости, копья ломаем, а сегодня ночью (в США был день) руководству России пришла из за лужи малява с просьбишкой не великой, но зело важнецкой - просят они о ПРОДЛЕНИИ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ. Как думаете, уважаемые собеседники, прогнёмся как всегда или маленько поторгуемся?
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:33
    0
    Многие до сих пор верят в статистику и визжат мол армия НАТО раздавит российскую без применения ЯО. Они тупо смотрят на списочный состав вооружения и этим недалеким не понять что кроме списочного состава вооружения есть количество находящееся в строю готовое идти в бой...а это две большие разницы....поэтому где по списку например есть превосходство в вооружении с Россией то в реале этого превосходства НЕТ...и даже хуже - вообще меньшинство.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:35
    +1
    The New York Times конечно же подзадоривает своими статейками партнеров США по военному блоку. Танки придут все для вновь форируемых "наступательных " корпусов Украины. Программа утилизации под названием -"до последнего украинца" выполнена всего лишь процентов на 25.
  8. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:38
    +1
    Врут, все они найдут и поставят и танки и инструкторов для них.

    А нам внимание надо обращать на то, сколько танков в наших войсках и как обстоят дела с их ремонтом и почему на наших танках идущих в атаку нет минных тралов из-за чего они подрываются на минах и мы теряем и танки и часто людей!!!

    Минные тралы, мы что тоже не можем поставить в армию в нужных количествах?! Неужели это дешевле чем терять технику и людей?!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:49
      0
      Врут, все они найдут и поставят и танки и инструкторов для них.

      А чего не поставлять-то, если за это - им никакой ответки не прилетает? Даже самой формальной и жалкой..
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:43
    0
    причиной тому стала неготовность Европы к крупномасштабной наземной войне

  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:45
    0
    Кстати заметил, что если в какой-то стране власть не особено резво поставляет оружие Украине, сразу СМИ там начинают этих политиков упрекать мол не поставляют и т.п, какие плохие, слабохарактерные. То есть западные СМИ полностью управляются определенными людьми которые мочат неугодных политиков которые не особо хотят поставлять оружие.
  11. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:46
    0
    Брешут. Эдакий фон создают. Акция прикрытия. Надеюсь разведка и ГШ не на основе таких вот «данных» из статеек принимают решения.
  12. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:49
    0
    Ну то еще что! Вон, Ньюс-Вик передает "крупнейшее поражение русских от танков под Угледаром..."со ссылкой на укро-начальство. Поразительно врать умеют.
  13. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:53
    0
    Понятие 'Западная демократия' тождественно понятиям фашизма/нацизма/колониализма/лгбтизма...