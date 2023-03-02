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Эстонские города отказываются от демонстрации подбитого танка Т-72

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Эстонские города отказываются от демонстрации подбитого танка Т-72

Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно российского танка Т-72, привезенного в страну в пропагандистских целях.


Эстонское Минобороны в сотрудничестве с Эстонским военным музеем по инициативе украинских властей доставили в страну подбитый предположительно российский танк Т-72, после чего установили его на центральной площади Таллина.

Предполагается, что в Таллине танк будет находиться до 2 марта, после чего планируется продемонстрировать его в других населенных пунктах страны. Жители эстонской столицы массово приносят к подбитому танку букеты цветов, которые, однако оперативно убирает сотрудник охраны.

Вследствие реакции жителей Таллина в руководстве сразу нескольких эстонских городов заявили о нецелесообразности установки танка в качестве экспоната. В настоящее время продолжает обсуждаться с властями нескольких городов возможность экспозиции танка.

Ранее возле российского посольства в Берлине проукраинскими активистами был установлен другой подбитый предположительно российский танк Т-72. Организаторы акции предполагали таким образом продемонстрировать поддержку украинской армии, однако жители немецкой столицы нарушили их планы. Возле установленного в столице Германии подбитого танка начали собираться граждане страны, многие из которых приносили цветы в знак протеста против военных поставок украинской армии.

Несмотря на то, что сторонники киевского режима убирали принесенные жителями Берлина цветы, букеты приносили снова. Российское посольство в Германии охарактеризовало неудавшуюся акцию проукраинских радикалов как провокацию, которой помешали жители города.
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5 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:41
    +5
    Несмотря на то, что сторонники киевского режима убирали принесенные жителями Берлина цветы, букеты приносили снова.

    Полиция отказалась убирать цветы свеч, наняли охранную фирму, которая после возложения цветов убирает их в свою машину.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 11:46
    +3
    Жители эстонской столицы массово приносят к подбитому танку букеты цветов, которые, однако оперативно убирает сотрудник охраны.

    После смены охраннику трудно будет попасть домой, скорее в больничку заляжет...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: isv000
      После смены охраннику трудно будет попасть домой, скорее в больничку заляжет...

      Да нет все нормально, у нас все спокойно обходится, без экцессов.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    +1
    Когда начнут трупы ВСУшников возить по городам мира ?
    The Show Must Go On
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:52
    0
    Танк в качестве теста провала гебельсовской пропаганды запада. Потеряли хватку англосаксонские спецы и их ег одибилил, потеряли связь с реальностью.