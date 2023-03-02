Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно российского танка Т-72, привезенного в страну в пропагандистских целях.
Эстонское Минобороны в сотрудничестве с Эстонским военным музеем по инициативе украинских властей доставили в страну подбитый предположительно российский танк Т-72, после чего установили его на центральной площади Таллина.
Предполагается, что в Таллине танк будет находиться до 2 марта, после чего планируется продемонстрировать его в других населенных пунктах страны. Жители эстонской столицы массово приносят к подбитому танку букеты цветов, которые, однако оперативно убирает сотрудник охраны.
Вследствие реакции жителей Таллина в руководстве сразу нескольких эстонских городов заявили о нецелесообразности установки танка в качестве экспоната. В настоящее время продолжает обсуждаться с властями нескольких городов возможность экспозиции танка.
Ранее возле российского посольства в Берлине проукраинскими активистами был установлен другой подбитый предположительно российский танк Т-72. Организаторы акции предполагали таким образом продемонстрировать поддержку украинской армии, однако жители немецкой столицы нарушили их планы. Возле установленного в столице Германии подбитого танка начали собираться граждане страны, многие из которых приносили цветы в знак протеста против военных поставок украинской армии.
Несмотря на то, что сторонники киевского режима убирали принесенные жителями Берлина цветы, букеты приносили снова. Российское посольство в Германии охарактеризовало неудавшуюся акцию проукраинских радикалов как провокацию, которой помешали жители города.