Президент Белоруссии завершил визит в Китай, заручившись поддержкой Пекина

Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях

Сегодня завершился государственный визит белорусского президента Александра Лукашенко в КНР, который начался 28 февраля.Визит оказался довольно насыщенным и плодотворным. Президент Белоруссии провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд встреч с высшими должностными лицами и представителями некоторых корпораций Китая.Как пишут на официальном сайте Президента Республики Беларусь, в ходе визита удалось обсудить широкий комплекс вопросов и договориться о выводе двусторонних отношений на новый уровень.Лидеры двух стран приняли совместное заявление о развитии всестороннего стратегического партнерства между Минском и Пекином. Это говорит о том, что Лукашенко, который находится не в простой ситуации, являясь союзником России, получил могущественного покровителя и в лице Китая.Не забыли страны и о получении взаимной экономической выгоды. Стороны заключили около сорока соглашений и контрактов на сумму в 3,5 млрд долларов.– отметил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.Заключённые соглашения касаются практически всех сфер – начиная здравоохранением и строительством и заканчивая спортом и туризмом.Естественно, экспертов волнуют вопросы и военно-технического сотрудничества. Официально эти вопросы на данный момент не озвучиваются.