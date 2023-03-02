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Президент Белоруссии завершил визит в Китай, заручившись поддержкой Пекина

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Президент Белоруссии завершил визит в Китай, заручившись поддержкой Пекина

Сегодня завершился государственный визит белорусского президента Александра Лукашенко в КНР, который начался 28 февраля.


Визит оказался довольно насыщенным и плодотворным. Президент Белоруссии провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд встреч с высшими должностными лицами и представителями некоторых корпораций Китая.

Как пишут на официальном сайте Президента Республики Беларусь, в ходе визита удалось обсудить широкий комплекс вопросов и договориться о выводе двусторонних отношений на новый уровень.

Лидеры двух стран приняли совместное заявление о развитии всестороннего стратегического партнерства между Минском и Пекином. Это говорит о том, что Лукашенко, который находится не в простой ситуации, являясь союзником России, получил могущественного покровителя и в лице Китая.

Не забыли страны и о получении взаимной экономической выгоды. Стороны заключили около сорока соглашений и контрактов на сумму в 3,5 млрд долларов.

Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях

– отметил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Заключённые соглашения касаются практически всех сфер – начиная здравоохранением и строительством и заканчивая спортом и туризмом.

Естественно, экспертов волнуют вопросы и военно-технического сотрудничества. Официально эти вопросы на данный момент не озвучиваются.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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2 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:48
    +1
    Президент Белоруссии завершил визит в Китай, заручившись поддержкой Пекина
     Китай ,вкладывает деньги в Белоруссию.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Китай ,вкладывает деньги в Белоруссию.

      Ну, не знаю. Создается впечатление, что Китай предоставит военную технику и боеприпасы Белоруссии, которые...
      А
      Заключённые соглашения касаются практически всех сфер – начиная здравоохранением и строительством и заканчивая спортом и туризмом.

      безусловно являлись самыми животрепещущими вопросами Белорусско-Китайских отношений. wassat