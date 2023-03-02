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Украинская система ПВО при попытке перехвата российской ракеты вновь поразила многоквартирный дом

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Украинская система ПВО при попытке перехвата российской ракеты вновь поразила многоквартирный дом

В Запорожье был разрушен жилой пятиэтажный дом. Судя по всему, украинская система ПВО при попытке перехвата российской ракеты вновь поразила многоквартирный дом, так же как и ранее в Днепропетровске.

О последствиях инцидента информируют украинские СМИ.

Они сообщают, что сейчас на развалинах дома проводятся спасательные работы. Также для его жителей организованы пункты обогрева, так как на улице фиксируется температура ниже нуля градусов.

Происшествие случилось сегодня ночью, примерно в три часа. Предположительно ракета снесла часть дома, пострадали три этажа из пяти. Под обломками могут еще находиться люди, поэтому спасателям приходится работать очень осторожно. О погибших информации пока нет. По некоторым данным, травмы получили 20 человек.

Этой ночью фиксировались взрывы и в других частях Запорожской области.

Об ударах по объектам Запорожья сообщения поступают от местной администрации и жителей с самого начала спецоперации. По мнению российского эксперта Бориса Рожина, которое он высказывал ранее, удивляться этому не приходится, особенно с учетом наличия в городской застройке средств поражения ВСУ. В частности, в городской застройке были замечены РСЗО HIMARS.

Сегодняшний случай падения российской ракеты, сбитой украинской системой ПВО, на жилой многоквартирный дом, к сожалению, не был единственным. В частности, подобный случай произошел в январе в Днепропетровске. О том, что причиной разрушения дома там стала работа ПВО ВСУ, публично признался бывший советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович, вскоре после этого лишившийся своей должности.

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5 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:44
    -2
    Мирное население страдает , такие вот прилеты, пусть даже по вине пво Украины работает против имиджа РФ. Однозначно против.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: kaufman
      Мирное население страдает , такие вот прилеты, пусть даже по вине пво Украины работает против имиджа РФ. Однозначно против.


      Что Вы предлагаете?
    2. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 11:53
      0
      ВС РФ надо думать о победе, а не об имидже, победитель получит все.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:49
    0
    Пристрелят они того Арестовича, в конце-концов, доболтается. И Фейгина, на всякий случай. А то они, как Оня с Моней, друг без друга никуда.
    Может, он и метит на место Зеленского, может, и агитирует таким вот образом за себя, но пока Зеленский в центре Киева стреляет кого хочет, а не Арестович.
    А потому - найдёт он свою пулю...
    Хотя, в общем-то, я лично переживать не буду.
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:52
    0
    Цитата: kaufman
    пусть даже по вине пво Украины работает против имиджа РФ.


    Что же все молчали про имидж Украины, когда их СУшки штурмовали мирные города, а Порошенко или кто там, говорил о "взрывах кондиционеров".

    В Донецке есть памятник погибшим детям.

    Пусть те, кто переживает за имидж, сначала посетят его.

    Нормальный житель Украины, прекрасно понимает, что попавшие в жилые дома ракеты ПВО- вина укровермахта, а не Путина прилетевшего на дельтоплане с эскортом из аистов.