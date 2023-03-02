В Запорожье был разрушен жилой пятиэтажный дом. Судя по всему, украинская система ПВО при попытке перехвата российской ракеты вновь поразила многоквартирный дом, так же как и ранее в Днепропетровске.О последствиях инцидента информируют украинские СМИ.Они сообщают, что сейчас на развалинах дома проводятся спасательные работы. Также для его жителей организованы пункты обогрева, так как на улице фиксируется температура ниже нуля градусов.Происшествие случилось сегодня ночью, примерно в три часа. Предположительно ракета снесла часть дома, пострадали три этажа из пяти. Под обломками могут еще находиться люди, поэтому спасателям приходится работать очень осторожно. О погибших информации пока нет. По некоторым данным, травмы получили 20 человек.Этой ночью фиксировались взрывы и в других частях Запорожской области.Об ударах по объектам Запорожья сообщения поступают от местной администрации и жителей с самого начала спецоперации. По мнению российского эксперта Бориса Рожина, которое он высказывал ранее, удивляться этому не приходится, особенно с учетом наличия в городской застройке средств поражения ВСУ. В частности, в городской застройке были замечены РСЗО HIMARS.Сегодняшний случай падения российской ракеты, сбитой украинской системой ПВО, на жилой многоквартирный дом, к сожалению, не был единственным. В частности, подобный случай произошел в январе в Днепропетровске. О том, что причиной разрушения дома там стала работа ПВО ВСУ, публично признался бывший советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович, вскоре после этого лишившийся своей должности.