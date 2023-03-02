На Украине продолжается тотальная мобилизация мужчин призывного возраста, которая в последнее время приобрела особо жесткую форму. Украинцам не просто вручают повестки в общественных местах и даже на улице, но и применяют физическую силу к тем, кто не хочет расписываться в документе.
Между тем, вышеописанные мероприятия, очевидно, приносят свой результат. Как пишет военный портал Lostarmour, общая численность украинской армии может достигать 1,3 млн. человек.
Как говорится в материале, прямо сейчас в ВСУ формируются 37-я и 38-я отдельные бригады морпехов, 5-я ОДШБ, 13-я отдельная егерская бригада, еще восемь отдельных механизированных бригад, одна артиллерийская и, как минимум, 3 стрелковых бригады.
Согласно подсчетам экспертов, на данный момент в сухопутных украинских войсках, Нацгвардии и теробороне, вместе с уже имеющимися и недавно сформированными может насчитываться 100 общевойсковых и 6 танковых бригад.
В статье указано, что это примерно 700 пехотных и 40 танковых батальонов.
В общей же сложности, включая тыловые части и части обеспечения, численность ВСУ, по мнению экспертов, сегодня может достигать около 1,3 млн. человек.
В то же время, как ранее заявлял советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, Киев при необходимости может призвать в ВСУ еще больше военнообязанных. С его слов, мобилизационные резервы страны позволяют это сделать.