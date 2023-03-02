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Общая численность украинской армии может достигать 1,3 млн. человек

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Общая численность украинской армии может достигать 1,3 млн. человек

На Украине продолжается тотальная мобилизация мужчин призывного возраста, которая в последнее время приобрела особо жесткую форму. Украинцам не просто вручают повестки в общественных местах и даже на улице, но и применяют физическую силу к тем, кто не хочет расписываться в документе.


Между тем, вышеописанные мероприятия, очевидно, приносят свой результат. Как пишет военный портал Lostarmour, общая численность украинской армии может достигать 1,3 млн. человек.

Как говорится в материале, прямо сейчас в ВСУ формируются 37-я и 38-я отдельные бригады морпехов, 5-я ОДШБ, 13-я отдельная егерская бригада, еще восемь отдельных механизированных бригад, одна артиллерийская и, как минимум, 3 стрелковых бригады.

Согласно подсчетам экспертов, на данный момент в сухопутных украинских войсках, Нацгвардии и теробороне, вместе с уже имеющимися и недавно сформированными может насчитываться 100 общевойсковых и 6 танковых бригад.

В статье указано, что это примерно 700 пехотных и 40 танковых батальонов.

В общей же сложности, включая тыловые части и части обеспечения, численность ВСУ, по мнению экспертов, сегодня может достигать около 1,3 млн. человек.

В то же время, как ранее заявлял советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, Киев при необходимости может призвать в ВСУ еще больше военнообязанных. С его слов, мобилизационные резервы страны позволяют это сделать.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:47
    +10
    Нигде столько не врут, как на войне, на охоте и в любви. Примерно пополам пусть делят цифру. Иначе нечего там такую мобилизацию было проводить.
    Ну нет. Нет у них столько. 40 танковых батальонов - это 1300 танков. Они есть? А сколько надо на эту ораву пушек, РСЗО, ББМ?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:55
      +2
      Пополам - это 600...700тыс человек. Мало?
      1. barclay
        barclay Сегодня, 13:05
        0
        Узбагойтесь, по подсчётам некоторых специалистов ВСУ могут использовать на фронте 300-350 тысяч солдат.
        https://podolyaka.site/kakova-realnaya-chislennost-armii-zelenskogo/
        Но и для этого у нас сил маловато, чтобы осуществить какое-то масштабное наступлениие. Дай Бог удержать те территории, которые сейчас имеем.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:05
        +1
        Цитата: blackGRAIL
        Пополам - это 600...700тыс человек. Мало?

        А сколько там реально военнослужащих ,не тех что пьяных с день рождения забрали или в очереди в поликлинику. Такой боец он только на бумаге солдат .
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Примерно пополам пусть делят цифру.

      Уже сейчас общая численность на уровне 800-900 тысяч... еще 500 набрать не проблема... но постоянные потери не дают этого сделать быстро. Не забываем про кадрированные части во втором эшелоне войск...
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:49
    +7
    В то же время, как ранее заявлял советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, Киев при необходимости может призвать в ВСУ еще больше военнообязанных. С его слов, мобилизационные резервы страны позволяют это сделать.

    Тут даже нет никаких сомнений, учитывая, что кроме мужик в стране ещё имеются подростки обоих полов, бабы, ну и конечно пенсионеры не совсем преклонного возраста.
    Так что не лишено смысла предположение, что Украину очищают от аборигенов для заселения то ли евреями, то ли поляками, то ли всеми сразу кто с вожделением смотрит с Запада на эту территорию.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:55
      0
      Украину очищают от аборигенов

      Вот и я голову сломал, пытаясь понять что происходит.. Потому что надо либо признать что наше руководство состоит сплошняком из клинических имбецилов, либо - таки имеется какой-то хитрый план.. Ну невозможно же иначе так вести войну-то!! Тогда - какой план, чём его цель? Может - как раз и есть планомерное изничтожение поголовья бандерлогов, с которыми в противном случае - ни фига не понятно, что делать? Ибо они очевиднейше не перевоспитуемы.

      Хотелось бы конечно верить..
  3. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:49
    0
    Привет Михал Иванычу.....(комментарий слишком короткий)
  4. Мексиканец.29
    Мексиканец.29 Сегодня, 12:51
    0
    Очень хочется верить, что в ГШ эти факторы знают и принимают меры на случай наступления укровермахта, последний год точно показал, что недооценивать бандерлогов как минимум глупо
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:56
      +4
      В ГШ эти факторы знают, что вовсе не помешает очередной "перегруппировке". Ведь в прошлом году тоже знали, что соотношение личного состава 3:1 не в нашу пользу, но убеждали, что "всё идет по плану". Многие ура-патриоты и до сих пор в этом уверены :)
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    +5
    Чтоб прокормить такую ораву, отмечу, на сутки - нужно 1,3 млн. булок хлеба, 3,9 млн. банок консервов.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:58
    0
    Нужно срочно, очень срочно провести новую мобилизацию и приступить к обучению призывников, чтобы не повторился сценарий прошлогоднего украинского контрнаступления. Это срочное и неизбежное политическое решение, откладывать его бесполезно, потом будет хуже.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:10
      0
      нет денег, только денежное довольствие 300 тыс моб это 60 лярдов в месяц
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 13:27
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        нет денег, только денежное довольствие 300 тыс моб это 60 лярдов в месяц

        Повышение НДФЛ всего на 2% даёт увеличение дохода на 80-90 млрд. руб.
        А госмонополия на алкоголь даст дополнительно 20-25% в доход бюджета.
        В СССР на алкогольные деньги содержали армию и ВПК.
        Так что денег в России как у дурака махорки. Только они не в тех карманах.
        1. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 13:51
          0
          Знаете ли, но дальше Москвы, Питера, Самары живёт большинство населения страны, у которых с доходами не ах... Это сейчас население худо бедно сводит концы с концами, а отними у них из дохода 5...10% -и начнется нищета! Акциз на водку повысить? -города наполнятся ароматом самогона, НДФЛ повысить? -зарплаты из едва только что побелевших станут опять серыми! А вот призвать к совести бизнюков -уже давно пора! Не потому, что у них есть совесть -а потому что уже всем ясно, что на ЗАПАДе они НИКТО, и все, кто получает доход в России должны эту Россию поддерживать!!!
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:59
    +2
    Кручу верчу обмануть хочу. Так под это количество элита орков требует денег, да и как не называть такие цифры, завтра уволят америкосы за неисполнение их хотелок. Америкосы хлебают Лиха по полной, поэтому и танки придерживают, такая арава и без танков до Москвы дойдет. Мы тоже думали кормя элиту орков бесплатным газом на благодарность, плохо наши читали историю про Мазепу, америкосы вообще не знают кто это такой, их ошибки более катастрофичными будут, никогда решения основанные на ошибочных данных к добру не приводили, это с болгарами и румынами ещё может прокатить но не здесь.
  8. WBond
    WBond Сегодня, 13:00
    -1
    ...очередной запрос ЦИПсО для поднятия духа...
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 13:01
    +4
    В Чехии достаточно молодых людей, подходящих для службы в армии. Они настолько уверены в защите Чехии, что устраивают танцевальные вечеринки под названием BANDERA. Это было уже слишком даже для мирной Богемии. Наконец, Пльзень решает это как нарушение закона, а Бандеру справедливо называют фашистом и нацистом. Чехи и словаки помнят банды УПА, которые рыскали по Словакии и убивали людей. Чехи не хотят давать деньги Украине, потому что деньги не для пенсионеров. Напоследок могу написать, что имя Бандера — это символ украинского фашизма. am
  10. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:01
    +1
    Между тем, вышеописанные мероприятия, очевидно, приносят свой результат. Как пишет военный портал Lostarmour, общая численность украинской армии может достигать 1,3 млн. человек

    Ну наверное так.
    Российское Министерство обороны получило партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Такое заявление сделала пресс-служба концерна "Уралвагонзавод".

    В сообщении указано, что ведомство получило новую партию военной техники досрочно.

    "Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", – говорится в заявлении.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:07
    +2
    Весь этот миллион триста надо вооружить, накормить и выдать денежное довольствие и самое главное конечно же мотивировать на успешное выполнение задач. На сегодняшний день мы пока видим резервы "наступления" под Бахмутом, Марьинкой и Угледаром , а так же части находящиеся на доукомплектовании воинские части в Кременчуге, Сумах и Харькове . Поэтому иногда заявления и "инсайды" от уважаемых телеграмм каналов не имеют ничего общего с действительностью. То что ВСУ формируют части "наступа" это итак видно , вопрос в том дадут ли им совершить этот "наступ" или будут рядить в местах формирования ?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Весь этот миллион триста надо вооружить, накормить и выдать денежное довольствие и самое главное конечно же мотивировать на успешное выполнение задач. На сегодняшний день мы пока видим резервы "наступления" под Бахмутом, Марьинкой и Угледаром , а так же части находящиеся на доукомплектовании воинские части в Кременчуге, Сумах и Харькове . Поэтому иногда заявления и "инсайды" от уважаемых телеграмм каналов не имеют ничего общего с действительностью. То что ВСУ формируют части "наступа" это итак видно , вопрос в том дадут ли им совершить этот "наступ" или будут рядить в местах формирования ?

      Всё верно. Цифру конечно по привычке задрали, но тысяч 700-800 могут призвать. Из них в боевые части, на линию фронта 400-500 тысяч.
      О качестве призывников говорить не будем. Но проблем они нам прибавят.
      Понятно что и нам нужно увеличивать группировку тысяч на 200-300.
      Отсюда и указ о разрешении иностранцам заключать контракты на год и прочее.
      Вопрос только в том сможем ли обеспечить всём необходимым.