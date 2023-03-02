Британская пресса: если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы на несколько дней

Издание Financial Times анализирует ситуацию с запасами оружия в Германии после того, как эта страна передала несколько партий вооружения и боеприпасов Украине. В материале западных обозревателей сообщается о том, что оружейные запасы ФРГ истощены до антирекорда последних нескольких десятилетий. Эксперты отмечают, что ничего подобного с арсеналами Германии не было по меньшей мере 65-70 лет.
FT:
Чтобы восстановить истощённые немецкий арсеналы, понадобится не менее 20 млрд евро.
Это сопоставимо с той суммой, которая в виде военной помощи была в общей сложности с марта прошлого года направлена на поддержку киевского режима.
В британском издании пишут, что если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы лишь на несколько дней.
В издании приводятся итоги инспекции, которую в бундесвере провёл генерал-лейтенан Альфонс Маис. По словам инспектора сухопутных сил ФРГ, «складывающая ситуация просто неприемлема даже с точки зрения банальной безопасности границ».
Генерал Маис:
Важно не просто оценить недостаток в вооружении и боеприпасах, важно демонстрировать, что мы готовы заместить выпавшие из арсенала ресурсы.
Напомним, что последним к настоящему моменту пакетом военной помощи со стороны Берлина в адрес Киева является пакет с поставкой 14-ти танков Leopard 2A6. Пока танки в этих модификациях на Украину не поступали. Переданы несколько танков Leopard из Польши.