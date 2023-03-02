Британская пресса: если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы на несколько дней

Чтобы восстановить истощённые немецкий арсеналы, понадобится не менее 20 млрд евро.

Важно не просто оценить недостаток в вооружении и боеприпасах, важно демонстрировать, что мы готовы заместить выпавшие из арсенала ресурсы.