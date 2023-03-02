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Британская пресса: если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы на несколько дней

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Британская пресса: если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы на несколько дней

Издание Financial Times анализирует ситуацию с запасами оружия в Германии после того, как эта страна передала несколько партий вооружения и боеприпасов Украине. В материале западных обозревателей сообщается о том, что оружейные запасы ФРГ истощены до антирекорда последних нескольких десятилетий. Эксперты отмечают, что ничего подобного с арсеналами Германии не было по меньшей мере 65-70 лет.


FT:

Чтобы восстановить истощённые немецкий арсеналы, понадобится не менее 20 млрд евро.

Это сопоставимо с той суммой, которая в виде военной помощи была в общей сложности с марта прошлого года направлена на поддержку киевского режима.

В британском издании пишут, что если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы лишь на несколько дней.

В издании приводятся итоги инспекции, которую в бундесвере провёл генерал-лейтенан Альфонс Маис. По словам инспектора сухопутных сил ФРГ, «складывающая ситуация просто неприемлема даже с точки зрения банальной безопасности границ».

Генерал Маис:

Важно не просто оценить недостаток в вооружении и боеприпасах, важно демонстрировать, что мы готовы заместить выпавшие из арсенала ресурсы.

Напомним, что последним к настоящему моменту пакетом военной помощи со стороны Берлина в адрес Киева является пакет с поставкой 14-ти танков Leopard 2A6. Пока танки в этих модификациях на Украину не поступали. Переданы несколько танков Leopard из Польши.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de
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9 комментариев
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  1. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 12:14
    0
    Рабам оружие не полагается. Пусть ливерной колбасой отмахиваются или чудо- богатыря Зелю зовут, он поможет))
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:21
      +1
      Цитата: Лоцман
      Рабам оружие не полагается. Пусть ливерной колбасой отмахиваются.

      Когда пшееки в Берлин за репарациями в 1 триллион долларов на танках приедут, там колбасой не отмахаешься.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: Бородач
        Когда пшееки в Берлин за репарациями в 1 триллион долларов на танках приедут, там колбасой не отмахаешься.

        Триллионом долларей и отмахаются.Рабам ведь все равно ,кто и что с них берет.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: Лоцман
      Рабам оружие не полагается. Пусть ливерной колбасой отмахиваются.

      Смысл посыла англосаксонской прессы к немцам совсем ни в том, чтобы указать им на их рабское положение, а в том, чтобы сподвигнуть их ещё больше тратится на закупку нового вооружения и желательно американского.
      Всё остальное от англосаксов лирика и не имеет никакого отношения к действительным арсеналам ФРГ.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:15
    +1
    В британском издании пишут, что если бы Германии пришлось воевать сейчас, то запасов оружия и боеприпасов у бундесвера хватило бы лишь на несколько дней.

    А на сколько часов хватило бы запасов оружия и боеприпасов у британской армии - этого Financial Times не посчитало?

    "Империя, над которой никогда не заходило солнце" превратилась в маленькую, гадящую по всему миру, задницу Европы.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:30
      +2
      А на сколько часов хватило бы запасов оружия и боеприпасов у британской армии - этого Financial Times не посчитало?

      Не надо забывать, что Британия обладает ядерным оружием и воспользуется им обязательно как только возникнет такая необходимость. При этом будет бить превентивно и обязательно по территории своего врага, а не своей.
      Так что все эти рассуждения западных СМИ о том, сколько продержится та или иная страна в случае агрессии, скорей всего продиктована тем, чтобы вот таким незамысловатым образом надавить на своих "партнёров" с целью заставить их покупать американское и английское оружие, и не более.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:18
    0
    Причем источники "британской прессы " непосредственно "руководят" складами вооружения и боеприпасов в Германии и предлагают сливать "точную" инфу в социальные сети . wink
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 12:20
    +2
    оружейные запасы ФРГ истощены


    Да уж.
    Вся эта ситуция не выглядит так, как будто европа много лет готовилось к нападению на Россию.
    Скорее это напоминает то, что они вообще воевать в ближайшее время не собирались.
    1. Ruyter-57
      Ruyter-57 Сегодня, 13:36
      0
      Скорее это напоминает то, что они вообще воевать в ближайшее время не собирались.

      Совершенно правильно. С момента распада СССР Европа расслабила булки по полной, всякие программы вооружений типа "европейского танка" тянулись десятилетиями, как не пинали США из за океана своих европейских партнеров.
      И тут грянула СВО! В результате исполнения этого очень ХПП Европа получила холодный душ, провела полную ревизию закромов и кинулась вооружаться, притом панически. Спрос на вооружение взлетел в разы, финансирование закупок вооружения стало приоритетным, расконсервируются и восстанавливаются давно заброшенные производства, притом даже в таких "могучих" в плане милитаризма странах, как Албания и Латвия и далекой от Европы Канаде. При этом транснациональные инвестиционные банки типа Cowen & Co под расширение производства вооружений тут же раскошелились на соответствующее финансирование.
      Так что в этом плане, в вопросе вооружения НАТО, СВО чрезвычайно успешна.