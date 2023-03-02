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Немецкая промышленность нарастит выпуск боеприпасов для отправки на Украину

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Немецкая промышленность нарастит выпуск боеприпасов для отправки на Украину

Немецкая промышленность планирует увеличить объемы производства боеприпасов для продолжения военной поддержки украинской армии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.


По словам Шольца, предполагается увеличить производство боеприпасов предназначенных для вооружений поставляемых из Германии и стран Восточной Европы. Также предполагается нарастить имеющиеся производственные мощности по ремонту вооружения и военной техники, используемых украинскими боевиками.

Ранее представители немецкой оборонной компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann) сообщили о начале подготовки танков Leopard 1A5 для поставки на Украину. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в ближайшие месяцы украинской армии поступит около 25 немецких танков Leopard 1. Также правительство Германии решило передать Украине из запасов бундсвера 18 танков Leopard 2A6 вместо ранее обещанных 14 единиц. Кроме того, немецкие власти пообещали предоставить материально-техническое оснащение и боеприпасы для этих машин.

Немецкий концерн Rheinmetall уже приступил к производству сотен тысяч боеприпасов калибра 35 мм, предназначенных для зенитных самоходных установках Gepard, которые ранее поставили украинской армии. Также компания Rheinmetall по заказу правительства Германии поставляет на Украину автоматизированные системы разведки и наблюдения.

Таким образом, правительство ФРГ, несмотря на заявления об "исторической памяти", препятствующей поставкам немецких танков на Украину, продолжает наращивать объемы военных поставок киевскому режиму.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ Huhu
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11 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:02
    -1
    Даже нарастив производство боеприпасов Европе не получится спасти логистику Украины. Там оружие и боеприпасы из почти 40 стран мира. Конечно страны нато стандартизированы ,но там помогают финны на пример
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:06
      0
      И опять вся европа работает на уничтожение России, ничему их история не учит.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 13:12
      +1
      Ну финны это пол процента помощи. А вот все страны НАТО, и их ВПК, несравнимо больше нас, так же и по финансированию.
      И делать вид что нам все равно кто с ними,и мы их всех одолеем.. это самоуверенно.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:21
        -1
        ❗️Украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны

        В данный момент в Сушанах идет полномасштабный бой с украинской ДРГ

        В Сушанах Брянской области продолжается бой с ДРГ, которая удерживает в заложниках местных жителей. При этом, по данным Readovka, в село боевики вошли еще утром.

        Вот кому они с этим помогают, и с кем сейчас идет борьба. Это террористы и нацисты которые воюют с мирными и детьми.
  2. leks
    leks Сегодня, 13:07
    0
    Через пару тройку месяцев у.к.р.о.п.и.ю, завалят снарядами и ракетами на любой вид и вкус.
    Чем дальше затягивается СВО(война), тем сложнее для России будет ее выйграть.
    Не потянет РФ против всего запада.
    1. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 13:51
      0
      leks, нужно новости читать не только по строчкам, НО и между строк............
  3. Алексей Волга
    Алексей Волга Сегодня, 13:07
    -1
    А как поживает Германская промышленность с дефицитом газа, или они опять переключились на уголь?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:46
      0
      У них самая острая проблема в том, как бы принять уже оплаченный газ в газохранилища, которые рекордно полные для марта.
  4. ort
    ort Сегодня, 13:15
    -1
    Буржуи наращивают свои прибыли прежде всего. По всему Миру. И настолько мощно, что удивительно- за что они так не любят наших российских лидеров ? Вот если бы СВО не была бы "странной", а была быстротекущей- тогда я бы этих буржуинов еще понял.....
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 13:16
    +1
    Я извиняюсь...но Светлышев,как та бабка,что с помойки все в дом тащит....Только статья была,что в Германии боеприпасов на 2-3 дня ведения бд...тут же уже на Украину их поставляют!... fool
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:50
    0
    На фото леопёрд 1 - аналог Т-55, на худой конец Т-62, хотя там орудие 115 мм., никто не торопится новые и дорогие "плюшки" нахаляву отдавать, вот и Словакия Миги списанные отдает, чтоб самим не заморачиваться на утилизацию, за какая картинка помощи!