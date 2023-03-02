Немецкая промышленность нарастит выпуск боеприпасов для отправки на Украину

Немецкая промышленность планирует увеличить объемы производства боеприпасов для продолжения военной поддержки украинской армии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, предполагается увеличить производство боеприпасов предназначенных для вооружений поставляемых из Германии и стран Восточной Европы. Также предполагается нарастить имеющиеся производственные мощности по ремонту вооружения и военной техники, используемых украинскими боевиками.
Ранее представители немецкой оборонной компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann) сообщили о начале подготовки танков Leopard 1A5 для поставки на Украину. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в ближайшие месяцы украинской армии поступит около 25 немецких танков Leopard 1. Также правительство Германии решило передать Украине из запасов бундсвера 18 танков Leopard 2A6 вместо ранее обещанных 14 единиц. Кроме того, немецкие власти пообещали предоставить материально-техническое оснащение и боеприпасы для этих машин.
Немецкий концерн Rheinmetall уже приступил к производству сотен тысяч боеприпасов калибра 35 мм, предназначенных для зенитных самоходных установках Gepard, которые ранее поставили украинской армии. Также компания Rheinmetall по заказу правительства Германии поставляет на Украину автоматизированные системы разведки и наблюдения.
Таким образом, правительство ФРГ, несмотря на заявления об "исторической памяти", препятствующей поставкам немецких танков на Украину, продолжает наращивать объемы военных поставок киевскому режиму.