Представители киевского режима один за другим придумывают оправдания для оставления Артемовска (Бахмута), который становится все ближе к полному окружению бойцами ЧВК «Вагнер», а отступление остатков украинского гарнизона перед угрозой полного уничтожения рискует превратиться в бегство. Последняя трасса из Артемовска на Часов Яр может быть полностью перерезана в ближайшее время, после того как музыканты займут село Хромово.
Сообщается, что тяжелые бои идут к северо-востоку от этого села в лесопосадке. Пытаясь остановить продвижение российских штурмовиков, обороняющие украинские войска задействовали авиацию. На юго-восточной окраине Дубово-Васильевки и к востоку от этого села «вагнеровцы» предприняли несколько попыток прорыва обороны. Продолжаются позиционные бои в районе Берховского водохранилища.
При этом британская разведка считает, что начавшееся потепление затруднит передвижение тяжелой техники, что, по мнению британцев, создаст естественные проблемы для наступления именно российской армии, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута.
Телеграм-канал «Джокер ДНР» сообщает со ссылкой на свои источники в СБУ, что группа украинских солдат в Бахмуте подняла мятеж, отказываясь выполнять распоряжения командования и потребовав срочного ввода из города. На фоне этого вновь обострился конфликт Зеленского и Залужного. Украинский президент требует продолжать удерживать город, главком ВСУ понимает, что оборона, а следом и остатки бахмутского гарнизона, в этом случае будут обречены.
К северу от Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии ВС РФ ведут наступательные действия на Фёдоровку и Раздоловку, чуть восточнее вновь пытались прорваться к Весёлому.
На Донецком направлении российские войска после плотной артподготовки атаковали в районе Победы, в городской черте Марьинки и у Невельского. Продолжается наступление наших штурмовых групп к южным окраинам Авдеевки. Предпринята атака на Каменку с целью перерезать участок трассы Н-20.
В Луганской республике российские войска провели артподготовку и вновь атаковали позиции ВСУ у Белогоровки. Западнее штурмовые группы ВС РФ ведут наступательные действия в Серебрянском лесном массиве (нацпарк Кременские леса) со стороны Шипиловки. На северо-западе российская армия продавливает украинскую оборону в направлении Тернов, Невского и Макеевки на линии Сватово-Кременная. Продолжаются позиционные бои на рубеже Макеевка – балка Журавка.
В Херсонской области ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку, Алешки, Геройское и Горностаевку. Российские артиллеристы в ответ поразили цели в Херсоне и его окрестностях.
Значительную активизацию наступательных действий ВС РФ подтверждает и Генштаб ВСУ, в последней сводке которого сообщается об «отражении» более 170 атак российской армии. Еще в февральских отчетах украинский штаб фиксировал не более 50-80 атак, совершенных ВС РФ за сутки.
Сообщается (данные неофициальные), что боевики одного из нацбатов в силу больших потерь начали задействовать украинских подростков. В расположение националистического батальона накануне прибыл автобус с несовершеннолетними молодыми людьми (около 30 человек), многие из которых проходили обучение в экстремистских лагерях.