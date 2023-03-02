Приходят сообщения о нападении украинской диверсионной группы на приграничный район Брянской области

Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы.

Тревожные сводки сегодня приходят сегодня с утра из Брянской области. Брянский губернатор Александр Богомаз в своём телеграмм-канале публикует материалы, в которых рассказывает не только об обстрелах приграничных районов региона, но и о проникновении украинской диверсионной группы.В одном из постов в ТГ Александр Богомаз сообщает о том, что утром в село Любечане Климовского района проникла вражеская ДРГ.В посте говорится, что украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб местный житель, ранение получил школьник. Ребёнка доставили в больницу, ему оказывается медпомощь.Богомаз:При этом возникает вопрос, почему такого рода деятельностью занимаются Вооружённые силы России, когда есть Пограничная служба, Росгвардия и другие силовые структуры, в обязанности которых входит работа по нейтрализации угроз на российской территории. Возможно, губернатор Брянской области использовал термин в общем смысле – все силовые структуры.Через некоторое время от Богомаза появилось сообщение об атаке БПЛА на село Сушаны всё того же Климовского района. Оно находится в нескольких сотнях метров от границы с Черниговской областью, контролируемой Киевским режимом.Богомаз:Через некоторое время военкоры стали сообщать о том, что ДРГ противника осуществила захват заложников в одном из сёл Климовского района. Речь идёт о диверсионной группе численностью в несколько десятков человек. Также сообщается о подрыве местной электроподстанции. Власти Брянской области данные о захвате украинскими боевиками заложников пока не подтверждают.