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Приходят сообщения о нападении украинской диверсионной группы на приграничный район Брянской области

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Приходят сообщения о нападении украинской диверсионной группы на приграничный район Брянской области

Тревожные сводки сегодня приходят сегодня с утра из Брянской области. Брянский губернатор Александр Богомаз в своём телеграмм-канале публикует материалы, в которых рассказывает не только об обстрелах приграничных районов региона, но и о проникновении украинской диверсионной группы.


В одном из постов в ТГ Александр Богомаз сообщает о том, что утром в село Любечане Климовского района проникла вражеская ДРГ.

В посте говорится, что украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб местный житель, ранение получил школьник. Ребёнка доставили в больницу, ему оказывается медпомощь.

Богомаз:

Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

При этом возникает вопрос, почему такого рода деятельностью занимаются Вооружённые силы России, когда есть Пограничная служба, Росгвардия и другие силовые структуры, в обязанности которых входит работа по нейтрализации угроз на российской территории. Возможно, губернатор Брянской области использовал термин в общем смысле – все силовые структуры.

Через некоторое время от Богомаза появилось сообщение об атаке БПЛА на село Сушаны всё того же Климовского района. Оно находится в нескольких сотнях метров от границы с Черниговской областью, контролируемой Киевским режимом.

Богомаз:

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы.

Через некоторое время военкоры стали сообщать о том, что ДРГ противника осуществила захват заложников в одном из сёл Климовского района. Речь идёт о диверсионной группе численностью в несколько десятков человек. Также сообщается о подрыве местной электроподстанции. Власти Брянской области данные о захвате украинскими боевиками заложников пока не подтверждают.
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94 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:27
    +33
    Господин президент, это не линии, это реки крови наших людей на нашей территории! Что ДАЛЬШЕ????????????? am
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:31
      +1
      Больше устрашает неизвестность того, как всё будет дальше развиваться и как теперь вообще это всё остановить. Надеюсь то, что сейчас происходит хоть как то прорабатывалось на высших уровнях и этот вариант развития событий был хотя бы гипотетически отработан. Не конкретно данного события, а общей картины всей сво.
      1. kenpachi
        kenpachi Сегодня, 13:18
        -1
        Что? Считаете это уже не по плану?
        Цитата: al3x
        вариант развития событий был хотя бы гипотетически отработан
        1. al3x
          al3x Сегодня, 13:44
          0
          У меня и не было никакого плана и не о чьих планах я не упомянял, и нечего мне язвить.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:32
      +4
      Для начала надо спокойно разобраться
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 12:39
        +17
        Для начала им так надо по зубам дать, чтобы их не стало!
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:41
          +3
          Цитата: Alien From
          чтобы их не стало!

          Ситуация ожидаема, удивительно что только сейчас они смогли прорваться, а не полгода назад. В приграничье регулярно кого-то ловят. Учитывая, что бОльшая часть села Любечане находится в пределах 500 метров от границы с Украиной (а один из въездов в село - вообще в 200), там вполне могло иметь место даже не проникновение ДРГ, а "о, москали едут, давай постреляем", прямо с территории свиней. А для такого развлечения гражданские даже лучше вояк подходят - в ответ точно не накидают. Подняли панику. Из райцентра Климово начали валить люди, окрестные заправки переполнены.
          Мрази они, смотрел видео на днях из Донецка, человек по гражданке вышел из подъезда, свиньи ему гранату скинули с коптера, но вроде не попали, во всяком случае от близкого разрыва он не упал.
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 13:21
            +2
            А уже месяцев шесть - семь назад, на форуме ВО не просто неоднократно высказывалось, но и внятно обосновывалось, предложение о создании в приграничных районах с бывшей единой Украины, ВООРУЖЕННЫХ отрядов местной самообороны. Из местного населения, лучше чем кто бы то ни было, знающих свою "поляну" и более чем кто-либо заинтересованных в обеспечении её безопасности. Во взаимодействии, разумеется, с другими силовыми российскими структурами...

            Но Кремль, в таких случаях, предпочитает продолжать, - "ждать", "выражать возмущение" и "фиксировать"...
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:41
          +1
          Цитата: Alien From
          Для начала им так надо по зубам дать, чтобы их не стало!

          В стране нужны оперативные группы, которые будут заниматься точечной ликвидацией командования ВСУ, СБУ, политических лидеров киевского режима. Надо делать так, чтобы никто в рядах противника не спал спокойно, даже в тыловых районах, даже в Восточной Европе. Украина для нас теперь, как Аль-Каида (признана в России террористической организацией и запрещена). С переднем краем понятно, но политические ликвидации должны стать одним из видов противодействия киевскому режиму.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:44
        +13
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Для начала надо спокойно разобраться

        Для начала не надо брать в плен ДРГ, а после интенсивного допроса расстреливать на месте. am
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:34
      +2
      Семен Пегов сообщает о взятии более 100 человек в заложники.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:38
        +1
        Цитата: Stas157
        Семен Пегов сообщает о взятии более 100 человек в заложники.

        13:20 Сбежавшая от членов украинской ДРГ фельдшер рассказала Telegram-каналу Mash о первых минутах нападения диверсантов на село Любечане. Она сообщила, что военнослужащие в балаклавах останавливали машины у дороги, заставляли людей выйти, забирали мобильные, а мужчинам связывали руки скотчем, потом усаживали на лавку на автобусной остановке. Диверсанты разговаривали на украинском языке. У остановки они разбрасывали мины-лепестки. Затем прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной.
        Женщина рассказала, что люди смогли сбежать. Водителя одного из автомобилей, который вез детей к школьному автобусу, убили, ребенка ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел двух девочек прятаться в лес, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую.
        13:29 По информации Mash, сейчас в Любечанах ведется войсковая зачистка. Бойцы ВС РФ и ФСБ обходят поселок и ищут укрывашихся украинских диверсантов. Жителей призывают оставаться дома.
      2. Buchenland
        Buchenland Сегодня, 13:44
        +1
        уже опровергли
        Текст моего комментария слишком короткий
    4. конёк-горбунок
      конёк-горбунок Сегодня, 12:34
      -32
      Цитата: Alien From
      Господин президент, это не линии, это реки крови наших людей на нашей территории! Что ДАЛЬШЕ????????????? am


      А ты сам почему дома на диване попердываешь,а не едешь воевать на СВО
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 12:39
        +3
        У тебя забыл спросить, что мне делать!
        1. конёк-горбунок
          конёк-горбунок Сегодня, 12:43
          -20
          Цитата: Alien From
          У тебя забыл спросить, что мне делать!


          Да понятно,что не поедешь,проще тут на публику театрально рвать тельняшку на груди
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:15
            +6
            Цитата: конёк-горбунок
            Да понятно,что не поедешь,проще тут на публику театрально рвать тельняшку на груди

            А Вы где рвёте и что?
          2. alexey2073
            alexey2073 Сегодня, 13:45
            +1
            Ты бы не выеживался на людей, сам-то чего не там, а тут сидишь гундосишь? Убогий чай по жизни и уму?
    5. кредо
      кредо Сегодня, 12:35
      +3
      Уж год как мы тут пишем и обращаемся к нашему руководству об усилении границ и защите наших граждан от супостатов, да воз и ныне там.
      Чтобы люди не начали писать массовые обращения и воззвания с требованием о наведении порядка, власть должна начать работать на опережение и не доводить ситуации на границе до предела.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 12:58
        +4
        Цитата: кредо
        Уж год как мы тут пишем и обращаемся к нашему руководству об усилении границ и защите наших граждан от супостатов, да воз и ныне там.

        Простите,где ТУТ вы обращаетесь к руководству. ВО уже стало официальным сайтом обратной связи с руководством страны, а посетители сайта группой советников?
        В дневнике внука не пробовали обращаться к МО, что уж там? Чесслово, взрослый же человек
    6. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:42
      +13
      Забудьте про красные линии, их не просто все пересекли, а уже затоптали грязными сапогами, что их и не видно никому! Другой вопрос -как несколько десятков чел могут перейти границу незамеченными? Где были погранцы? Где видеонаблюдение, тепловизоры, дроны? Почему периметр не заминирован /в отличие от той же украины, где всё приграничье засеяно минами и заграждениями/? Где разрекламированное местное ополчение, которое должно хотя бы задержать врага на 10...15 мин до прибытия ГБР?
    7. barclay
      barclay Сегодня, 12:45
      +10
      Это наше миролюбивое соплежуйство до добра не доведёт. В добавок к этому можно отметить то, что российско-украинская граница и её районы представляют собой на сегодняшний день проходной двор. И это тогда, когда с противоположной стороной у нас ведутся боевые действия уже целый год!
      Ну и где там эти батальоны теробороны, где пограничники, почему не ведётся наблюдение за границей. Противно видеть такую беззубость с нашей стороны!
      Выходит, что у нас не только на наступление сил не хватает. У нас даже нечем границу закрыть, е- моё...
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 13:15
        +1
        Цитата: barclay
        В добавок к этому можно отметить то, что российско-украинская граница и её районы представляют собой на сегодняшний день проходной двор.

        Это уже больше года уже как не граница, а ЛБС hi
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:22
        0
        Цитата: barclay
        И это тогда, когда с противоположной стороной у нас ведутся боевые действия уже целый год!

        "Мы ещё не начинали" (С) am am
    8. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:45
      +2
      Дальше? Глубокая озабоченность и новые линии, к сожалению. Разве это первые погибшие мирные? Нет. Заложников раньше не было, но все когда-то случается впервые.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 12:56
        +4
        Дальше очередное надувание щек от хуженетовича. Отличное руководство минобороны видимо примеряет новые ордена и погоны. Все жду, когда генерал-лейтенанта, что до меня доводит информацию об стратегических успехах по взятию сел и городов, повысят до генерал- полковника и дадут звезду героя. Он ведь заслужил…..
    9. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 12:54
      +3
      Цитата: Alien From
      Что ДАЛЬШЕ?????????????

      обещание наказать виновных в организации этой террористической атаки.....ну все, хотя может быть полетят калибры еще раз по электроподстанциям am
    10. Венд
      Венд Сегодня, 13:01
      +7
      Это лишний раз показывает, что нужно закончить эту войну ликвидацией Украины, как страны. Почему именно так? Потому что тогда у прочих бывших советских республик и малых стран Европы отпадёт всякое желание воевать с Россией. Когда до них дойдёт, что после начала войны с Россией, они могут лишиться своей государственности.
    11. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 13:16
      -2
      Какие к Путину претензии? Он ещё 28.02 сказал, как надо и как всё должно быть:

      "Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооружённых Сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов."
    12. DmSol
      DmSol Сегодня, 13:21
      -1
      ну да, вот возьмет президент и махнет волшебной палкой и все станет хорошо. Там ведь только одна причина, верно? Дети, блин...
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 13:55
        0
        Неужели задача президента только изрекать, как всё должно быть? Именно он "СВО" и начал и идет она больше года, за это время уже можно что-то и сделать.
    13. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:21
      +1
      СЯС перевооружены на 90 процентов это главное, будем сидеть на них и смотреть на террор фашистов на нашей земле.
    14. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: Alien From
      Господин президент, это не линии, это реки крови наших людей на нашей территории! Что ДАЛЬШЕ?

      А дальше - 27 февраля местное «Землячество студентов из Украины» в главном корпусе университета организовали небольшую выставку с государственными символами нашего врага.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:27
    +17
    Доигрались. Вот что происходит, когда некоторые заявляют- а мы ещё не начинали.
  4. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 12:27
    +12
    Ну, что? Дорисовались красных линий? Дальше они почувствовав безнаказанность ещё что-нибудь совершат, а мы будем возмущенно топорщить усы и выражать озабоченность.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Седой Цинник
      Ну, что? Дорисовались красных линий? Дальше они почувствовав безнаказанность ещё что-нибудь совершат, а мы будем возмущенно топорщить усы и выражать озабоченность.

      Обязательно совершат!
      Они никогда не отрицали что будут проводить диверсии и всегда прямо об этом говорили.
      Тем более что они НЕ БОЯТСЯ!!! Не боятся для себя последствий, год идёт война, а у нас до сих пор мораторий на смертную казнь, даже для террористов.
      Не пора ли взять на вооруженте опыт Израиля, когда дома террористов равняются с землёй.
  5. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 12:28
    +17
    Не диверсанты, а террористы!
    Украинские террористы людей и ребенка убили, мирных жителей взяли в заложники , фельдшера похитили....

    И кремль хочет договорится с этими уродамы!!!
    1. WIKI
      WIKI Сегодня, 12:39
      +3
      Сообщения об обстреле школьного автобуса в селе Любечане украинскими диверсантами не соответствуют действительности.https://www.kommersant.ru/doc/5844843
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:46
      0
      Убитым и покалеченным от этих семантических игр не легче.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: JonnyT
      Не диверсанты, а террористы!
      Украинские террористы людей и ребенка убили, мирных жителей взяли в заложники , фельдшера похитили....

      И террористы не уничтожены, почему он до сих пор живы ???
    4. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: JonnyT
      Не диверсанты, а террористы!
      Украинские террористы людей и ребенка убили, мирных жителей взяли в заложники , фельдшера похитили....

      И кремль хочет договорится с этими уродамы!!!

      Хочет конечно, иначе не понятно, почему режим Зеленского до сих пор не объявлен террористическим. С террористами не договариваются. Значит власть оставляет для себя такую возможность.
  6. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 12:30
    +5
    Это уже форменный терроризм, о каких переговорах может идти речь.
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 13:01
      +2
      Это уже форменный терроризм, о каких переговорах может идти речь.

      Как о каких, надо зерновую сделочку оформить 18 марта срок заканчивается.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:32
    +1
    Не политика, а сплошная "зёбра"..Интересно,хватит ли краски правительству,для проведения красных линий? Или запаслись? Импортной..
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:33
    0
    Чем дальше в лес - тем больше дров!
    Текст вашего комментария.....
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:33
    +9
    а обстрелы приграничных территорий брянской, курской и белгородской областей, которые почти год (!) продолжаются - это что??? а мы будем концерты и митинги проводить... а надо брать пример с израиля - они по нашим селам из миномета - мы им несколько ракет по чернигову, сумам или киеву
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:15
      +2
      Тут некто из властных структур, не помню кто именно, высказался в то смысле, что чем более разрушительное оружие запад будет поставлять Украине, тем дальше РФ будет отодвигать линию защиты в глубину Украины, чтобы не допустить угрозу мирным жителям РФ. В данном случае даже западного оружия не понадобилось, диверсанты проникли, взорвали, взяли в заложники. Уверен, что наш президент не выскажется по поводу случившегося, ему некогда - надо на митингах выступать, метро в Москве открывать дистанционно. Да ещё куча дел. А тут - подумаешь проникли. В лучшем случае призовёт ФСБ расширить, углубить и усовершенствовать. Ну скажет, что мы еще и не начинали, возникает сомнение, а не находится ли он в пузыре миражей.
  10. Severok
    Severok Сегодня, 12:34
    -11
    Ничего удивительного, людей то на службе не хватает и не хватает очень сильно. Какой пойдет служить за 30-40 т.р. в месяц, без пайка, без выходных, без льгот, существовавших во времена СССР!? А ведь служивым нужно содержать семьи, ну где можно содержать семью на эти деньги, если съем жилья может обходиться в ползарплаты!!!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 13:02
      +1
      Повылазили хрюшки. Понагнетать, на костях поплясать.....
      Все это благодаря недостаточной работе по модерации на сайте. Каждый раз набегают группами инетные-хохлоДРГ
    2. AMG
      AMG Сегодня, 13:14
      -1
      Рядовым составом могут быть и срочники, увеличив срок службы хотя бы до 15 лет. Границу строить по советскому образу: округ-отряд-застава. Обустраивать по настоящему: КСП, технические средства, наряды. Похоже граница будет тревожной еще длительное время. Погранучилища должны готовить боевых офицеров, а не специалистов. Пример нынешнее Голицинское-1. На основной базе (г. Голицыно)
      1.1. Офицеров с высшим образованием (срок обучения 5 лет) по специальностям:

      - 57.05.01 Пограничная деятельность, квалификация - специалист по управлению пограничной деятельностью, специализация - оперативно-служебная деятельность подразделений пограничного контроля;

      - 57.05.01 Пограничная деятельность, квалификация - специалист по управлению пограничной деятельностью, специализация - управление персоналом пограничных органов;

      - 37.05.02 Психология служебной деятельности, квалификация - психолог;

      - 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация - юрист.

      По окончании Института выпускникам выдается диплом о высшем образовании и присваивается воинское звание "лейтенант".
      1. AMG
        AMG Сегодня, 13:19
        0
        Ошибка-1,5 (полтора года).Думаю достаточно.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: AMG
        Погранучилища должны готовить боевых офицеров, а не специалистов.

        В качестве силовиков в ПВ придаются усиления из различных родов войск, авиация, артелерия, танковые...
  11. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 12:34
    +12
    В принципе, ничего удивительного. Это был вопрос времени. Полагаю, стоит ожидать и терактов в местах массового скопления . Нельзя воевать на полшишечки. Людей жалко.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 12:34
    0
    Да уж сообщения идут очень тревожные
    При этом возникает вопрос, почему такого рода деятельностью занимаются Вооружённые силы России, когда есть Пограничная служба, Росгвардия и другие силовые структуры, в обязанности которых входит работа по нейтрализации угроз на российской территории.
    Потому, что стоит вспомнить, что входит в состав Вооруженных Сил РФ.

    Другие войска — это войска, которые не входят в состав. Вооружённых Сил Российской Федерации, но наряду с ними участвуют в обороне государства.
    В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к другим войскам относятся:• пограничные войска Российской Федерации; • Войска. Национальной гвардии РФ; • войска гражданской обороны; • железнодорожные войска.
  13. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:34
    +10
    Теперь надо ждать прорыва следующей банды, группы, отряда до Москвы. Мардан:"Украинская ДРГ захватила русское село в Брянской области. В заложники взяты 50 человек. Расстрелян школьный автобус. Идет бой.Но я по-прежнему не знаю - красная это линия или нет. Наверное, нет.
    Если бы бой шёл на Николиной горе, что на Рублево-Успенском шоссе и украинская ДРГ штурмовала усадьбу Ротенберга, возможно, это и стало бы поводом для того, чтобы мы наконец начали воевать.Украине должна быть объявлена война. Украина должна быть объявлена врагом со всеми вытекающими.
    Никакой торговли с врагом быть не может. Ни газом, ни аммиаком, ни дизелем. Всякий. кто платит врагу или получает от него деньги должен считаться изменником Родины и ставиться к стенке.
    Украина выбрала войну и должна получить столько войны, чтобы сами украинцы веками проклинали тех, кто ее выбрал". Стрелков И.: "Полагаю, что нападение двух укро-ДРГ на два населенных пункта Брянской области (на данный момент - три трупа, в том числе двое детей) никак не повлияет на готовность "Газпрома" (корпоративным достоянием которого является государство РФ) и далее наращивать прокачку газа в Европу (и т.н. "украине" тоже) через территории, подконтрольные уважаемым киевским партнерам".
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 13:09
      +3
      А вот и официальные объяснения, дескать прорвалась не группа военнослужащих, а украинские националисты. Т.е. "красной линии" нет и войны нет и не будет. Будет торговать Путин. А на русских наплевать. В ближайшие часы Путин собирает Совбез. Некоторые полагают- война, а я считаю глубокая озабоченность, осуждение, плач в ООН.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: V.B.
      "Газпрома" (корпоративным достоянием которого является государство РФ)

      Оговорка, но правильная.
      Не Газпром достояние России, но Россия достояние Газпрома ныне.
      Капитализм достаточно себя проявил для того, чтоб его упразднять.
  14. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 12:35
    +19
    Идёт война , полномасштабная , кровавая ,с сотнями тысяч солдат с двух сторон и надо быть полным идиотом ,чтобы быть уверенным в том , что противник будет придерживаться и не переходить какие то "красные линии".
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    +9
    По наивности до настоящего времени я думал, что "граница на замке" не пустой звук, привычно слуху старшего поколения...., верили, спали спокойно. Госграница стала проходным двором, причем в районах, граничащих с СВО? На фейк вроде не похоже. Погранцы, ау! Проясните пжл. ситуацию. Враг коварен - не катит......
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:38
      +5
      странно, "граница на замке" почти год неактуально, с момента как хох.лы на вертолете взорвали нефтебазу в белгороде
    2. Severok
      Severok Сегодня, 12:39
      -1
      Прояснил выше, заминусили, считают, видимо, что вру.
      1. Chip4ik
        Chip4ik Сегодня, 12:43
        0
        Военный, также, как учителя и воспитатели это призвание, согласен - зарплаты не очень, но это повсеместно, не только у военных.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:47
      0
      Сколько протяженности той границы? Наряды были усиленны только через несколько месяцев СВО. За каждым кустом пограннаряд не посадишь, для усиления им придаются армейские подразделения, которые и обеспечивают погранцов всем необходимым на том или ином участке... прорыв бандерлогов в конкретном месте это однозначный жирный минус организации службы... но один наряд не в состоянии пресечь прорыв в несколько десятков.
  16. polinet
    polinet Сегодня, 12:36
    -4
    Более 100 человек в заложниках украинских террористов в Брянской области
    По поступающим сообщениям, примерно в 10:00 порядка 80 украинских диверсантов зашли на территорию Брянской области и, разделившись, направились в села Сушаны и Любечане, где взяли в заложники местных жителей.
    В данных момент точное количество заложников неизвестно, по предварительным данным их может быть более ста человек. Некоторые жители поселков смогли убежать, а другие закрылись в своих домах.
    В данный момент места, где действуют украинские террористы оцеплены силовиками, идёт бой за освобождение заложников.
    Также на территории Брянской области взорваны газовая и электростанции.
  17. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 12:37
    +7
    И что им мешает более серьёздным контингентом в брянскую область зайти. Это же возможно прощупывание. Разведка боем.
  18. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 12:39
    +4
    Не граница, а дырища размером с океан. Где погранцы? Кто ответственный?
  19. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:40
    +1
    По поступающим сообщениям, примерно в 10:00 порядка 80 украинских диверсантов зашли на территорию Брянской области и, разделившись, направились в села Сушаны и Любечане, где взяли в заложники местных жителей. предварительно были подорваны газовая и электростанции. На данный момент обе группы заблокированы. На место совершения террористических действий.вылетел ЦСН ФСБ.
  20. Мексиканец.29
    Мексиканец.29 Сегодня, 12:42
    +5
    Это, к содержанию, очередной раз показало, что всю нашу систему принятия решений разбил паралич. Отвечать надо и жестко, на захват терриристами мирного населения, убийство наших граждан следует реагировать методами израильтян, иначе бандерлоги от безнаказанности таких дел натворят
  21. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:42
    +3
    Скоро дождемся отравленных колодцев.
  22. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:43
    +3
    Хочется задать вопрос ВВП - может пора начинать? К сожалению эта СВО показала, перед тем как начинать СВО на Украине, надо было провести СВО в МО, РУДН......
  23. dandi
    dandi Сегодня, 12:43
    +11
    Очень напоминает так называемые ,,чеченские рейды,, . А дальше что? Захват роддома (боюсь даже подумать о таком) или ещё что-нибудь в этом роде ?Что делать-то? Тут действительно в первую очередь приходит в голову то, как действовали и действуют израильтяне. Наверное, только око за око. Но наши на это не пойдут. Голова кругом идёт...
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 12:48
      +6
      У Израильтян яйца стальные, а у России Фаберже......
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:39
      +1
      Когда добро жует сопли зло всесильно, нагляделись во времена чеченской войны захваты поселений как в Буденовске было уже идут скоро так и "Беслан с Норд Остом" увидим и подрывы домов а для Путина они братья.
      Жахнул бы кто из них дома его дружков олигархов.
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:43
    +1
    Чтож Вы спите? Если нет духа самому отдать приказ, оживите Сталина. А впрочем... Вас всё равно заставят.
  25. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:47
    +1
    А тем временем контрактники и срочники на территории в/ч Брянской обл. как ни в чем не бывало занимаются уборкой снега.
  26. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:49
    +1
    Может администрацию президента, министерства, фс туда переместить в эту область и поближе к границе и может тогда хоть что-то измениться?
  27. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:49
    -3
    Опять цпоошные клиенты и куда власти смотрят, красные линии и прочее. Это как с врачами все жалуются какие они хапуги, плохие работники, не лечат, или чиновники, но праведные типа Явлинского все ждут когда все наладится и тогда то они пойдут работать. Критикуют ментов но сами не хотят служить так как придется с иметь дело со всеми нечистотами общества. Можно было предотвратить, уничтожить? Конечно но для этого надо забыть о семье и жить в поле, засады устраивать без перерывов и выходных, все критикующие диванные эксперты не хотят, кто то должен. Больше скажу наши бойцы и в поле живут и в засадах сидят, только наш противник имея 200 спутников, пятую колонну, и прочие анбэвские технические примочки знает где наши находятся и соответственно в эти бреши и засылает. А самое главное малым количеством орков вынуждают нас перебрасывать значительные силы с других мест. Обычная тактика боевых действий.
  28. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:51
    -7
    ДРГ из несколько десятков человек, уже давно бы местные заметили
    Думаю больше всего на ДРГ будут списывать любую бытовуху, очень удобно кстати
  29. certero
    certero Сегодня, 12:59
    +1
    Цитата: Владимир М
    Хочется задать вопрос ВВП - может пора начинать? К сожалению эта СВО показала, перед тем как начинать СВО на Украине, надо было провести СВО в МО, РУДН......

    Чего начинать? Россия воюет на Украине используя все свои средства кроме атомных бомб.
  30. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:59
    +1
    Цитата: Stas157
    Семен Пегов сообщает о взятии более 100 человек в заложники.

    В Охотмазине все патроны раскупили.
    Продавец сказал завезут только через неделю.

    Цитата: JonnyT
    И кремль хочет договорится с этими уродамы!!!


    Похоже и зерновую сделку хотели "подмахнуть", больно сильно " партнёры" просили.

    В какое время живём?
    Запад заботится о голодающих неграх, а то, что укронацисты убивают русских с 2014 года, не видят.

    Сколько дней после этого нападения ещё не будут трогать Киев и Банковую, сколько газа наше достояние ещё будет поставлять в Европу и Укрорейх?
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:07
    +2
    Через некоторое время военкоры стали сообщать о том, что ДРГ противника осуществила захват заложников в одном из сёл Климовского района. Речь идёт о диверсионной группе численностью в несколько десятков человек

    Ни хрена себе граница дырявая.............
  32. Arsen1
    Arsen1 Сегодня, 13:13
    +1
    Взятие заложников опровергли, обстрел автобуса тоже. Думаю их там не 50 а просто взвод диверсов, ктр зашли взорвали и ушли. А дураки на местах что бы прикрыть жопу навыдумывали херни.
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 13:24
      0
      о и фельдшер дома оказывается, и мальчик жив. Но путин собирает Совбез. Похоже создали предлог для объявления мобилизации.Умно. В целом сразу было понятно что с этими диверсантами в Черной форме с ЖЕЛТЫМИ повязками что то не то. Конечно, в тыл противника же именно так надо одеваться
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:45
        0
        Видео посмотрел,не диверсанты а клоуны ряженные, чистенькие. Короче фигня полная.
  33. МЮД
    МЮД Сегодня, 13:13
    0
    А что думают отодвигатели границ по данному вопросу?
  34. Комментарий был удален.
  35. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:21
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Через некоторое время военкоры стали сообщать о том, что ДРГ противника осуществила захват заложников в одном из сёл Климовского района.
    Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны.
  36. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:24
    0
    Почему все именуют этих утырков националистами? Это чистой воды террористы. Убийство мирных жителей, захват их в заложники. Это терроризм! С террористами и их руководством переговоров приличные люди не ведут, а уничтожают. И акции возмездия производят. Вот Израиль, с террористами они очень хорошо и правильно расправляются.
    И задача государства, в первую очередь-это защитить своих граждан. От всего и от всех защитить. Я так думаю...
  37. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:25
    0
    Официальное сообщение ФСБ о происходящем в Брянской области: "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов."
  38. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 13:26
    +1
    Будённовск, Беслан, Норд-Ост.... История повторяется?
  39. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:29
    -2
    Поздравляю, сегодня дрг завтра бтг, в сво принимает участие сколько там процентов вс? Тридцать? При этом граница с террористами типа игил как проходной двор и отодвигать ее никто не торопится...
  40. DmSol
    DmSol Сегодня, 13:35
    -2
    https://t.me/ASupersharij/16560
    только я боюсь, что реакция будет совершенно обратной. Сметут на всю хохляндию чертям собачьим. Если бы во времена чеченской был бы такой интернет как сейчас, то чеченов пришлось бы в красную книгу заносить.
  41. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:43
    +1
    Уже все закончилось.

    Судя по всему было мелкое проникновение 3-5-7 человек в два села. После снятия видоса, они свалили.

    На этом видео идентифицировали White Rex - это бывшая правая рука Тесака.
  42. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 13:49
    +1
    опять в комментариях крики и плачь. оказалось фейком почти все что написали
  43. ugos
    ugos Сегодня, 13:54
    0
    Удивляет тишина в так называемом ''Мировом сообществе'', по поводу этого инцидента, и сразу не скажешь кому выгодна это тишина, наверное всем.