Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности

Власти Словакии окончательно согласились с передачей киевскому режиму 10 из 11 имеющихся в наличии истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил Словакии находится 11 истребителей МиГ-29 советского производства. Их планируют списать из состава ВВС страны. Министр обороны Ярослав Надь допустил передачу Украине 10 самолетов, так как одиннадцатый МиГ-29 зарезервировал национальный музей.Списание самолетов советского производства из состава ВВС Словакии происходит в контексте модернизации вооруженных сил страны в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому, отметил Надь, передача самолетов Украине спасет сами воздушные машины от утилизации и одновременно позволит киевскому режиму несколько укрепить мощь своих воздушных сил.- подчеркнул Надь.Вместо МиГ-29 Словакия приобретает 14 истребителей F-16 Block 70/72 американского производства. Контракт с США уже подписан, а советские истребители находятся на консервации с лета 2022 года. Использовать МиГ-29 украинским летчикам будет проще, так как они обучены управлению такими самолетами.Россия неоднократно заявляла, что любые поставки вооружений и военной техники киевскому режиму только осложняют ситуацию на Украине, так как способствуют затягиванию конфликта.