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Словакия объявила о готовности передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29, один оставят для музея

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Словакия объявила о готовности передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29, один оставят для музея

Власти Словакии окончательно согласились с передачей киевскому режиму 10 из 11 имеющихся в наличии истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.


В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил Словакии находится 11 истребителей МиГ-29 советского производства. Их планируют списать из состава ВВС страны. Министр обороны Ярослав Надь допустил передачу Украине 10 самолетов, так как одиннадцатый МиГ-29 зарезервировал национальный музей.

Списание самолетов советского производства из состава ВВС Словакии происходит в контексте модернизации вооруженных сил страны в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому, отметил Надь, передача самолетов Украине спасет сами воздушные машины от утилизации и одновременно позволит киевскому режиму несколько укрепить мощь своих воздушных сил.

Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности

- подчеркнул Надь.

Вместо МиГ-29 Словакия приобретает 14 истребителей F-16 Block 70/72 американского производства. Контракт с США уже подписан, а советские истребители находятся на консервации с лета 2022 года. Использовать МиГ-29 украинским летчикам будет проще, так как они обучены управлению такими самолетами.

Россия неоднократно заявляла, что любые поставки вооружений и военной техники киевскому режиму только осложняют ситуацию на Украине, так как способствуют затягиванию конфликта.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Milan Nykodym. https://www.flickr.com
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10 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:36
    -2
    Россия неоднократно заявляла, что любые поставки вооружений и военной техники киевскому режиму только осложняют ситуацию на Украине, так как способствуют затягиванию конфликта.

    Ключевое слово "НЕОДНОКРАТНО".
    Ну, заявляла...
    И ЧТО?
    Мы что-нибудь можем сделать, чтобы этих поставок не было, кроме уничтожения их сразу по прибытии на Украину? Я не специалист, но, по-моему, для наших ракет непростреливаемых мест на Украине нет.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:41
      -4
      Хоть заминусуйте меня.
      Но как же хочется ударить ядрён-батоном по столице небратской фашистской Словакии, бывшей союзнице гитлеровской Германии. am
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 12:47
      0
      Мы с вами то, уж точно, ничего сделать не сможем - руки коротки. А расейские власти точно проявят очередную "глубокую озабоченность" и пригрозит: "Мы ещё не начинали!" Другого же не ждите.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:39
    -1
    Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности

    Как знать, как знать. Всё ещё может переменится не раз и те же словаки будут в очереди стоять на покупку наших птичек. yes
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:42
      -2
      Цитата: кредо
      Как знать, как знать. Всё ещё может переменится не раз и те же словаки будут очереди стоять на покупку наших причек.

      Доведёт Америка мир до хорошей войны - словаки в очереди не будут стоять. И поляки не будут. И трибалты не будут.
      По причине наличия отсутствия словаков, чехов, поляков, трибалтов и много кого ещё.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:39
    -3
    То есть состояние МиГов - для музея, поэтому и передадут шароварным. А с Эуропы потребуют для себя F16 или вообще F35
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:45
      +2
      Словакия была первым европейским заказчиком Вайпера. Контракт подписали еще в 2018 году:
      Как сообщило министерство обороны Словакии, 12 декабря 2018 года министр обороны Словакии Питер Гайдош подписал в присутствии премьер-министра Словакии Петара Пеллегрини в канцелярии правительства Словацкой Республики в Братиславе соглашения и контрактные документы на приобретение для ВВС Словакии 14 американских истребителей Lockheed Martin F-16V Viper Block 70/72 (12 одноместных и двух двухместных). Cтоимость закупки составит более 1,6 млрд евро, что делает ее крупнейшим оборонным контрактом в истории независимой Словакии.


      На данный момент словацкие пилоты в США финализируют обучение и готовятся к приемке первой партии машин осенью этого года.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:39
    +1
    И эти миги и дрг в брянской обл не повод для объявления войны.
    Газнефт - наше фсе.
    Азовцев еще в плен возьмем на обмен с мирными из брянской обл. А мамкино село - повод?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    +1
    А придушить экономически их нельзя? Мы не можем себе позволить выглядеть ненадежным поставщиком энергоресурсов, а они могут себе позволить выглядеть надежным поставщиком оружия.
  6. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 12:51
    -2
    А почему бы и все оставшиеся МиГи не оставить для музея? Один черт - на тебе, боже, что нам негоже! Хоть на запчасти пойдут музейному экспонату.