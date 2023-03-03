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Израильские военные осудили действия начальника полиции, применившего грубую силу в отношении протестующих граждан

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Израильские военные осудили действия начальника полиции, применившего грубую силу в отношении протестующих граждан

Израильские военные осудили действия начальника полиции Коби Шабтая, отдавшего приказ применить грубую силу в отношении протестующих граждан.


Сотрудники правоохранительных органов Израиля пытались подавить колонну демонстрантов, пуская в ход различные спецсредства, такие как свето-шумовые гранаты и водомёты. Для разгона была привлечена и конная полиция. Всё дело в том, что манифестанты заблокировали национальные дороги, выразив таким образом своё недовольство планами правительства Нетаньяху провести спорную судебную реформу.

В результате жёстких стычек полиции с демонстрантами нескольким людям понадобилась госпитализация, что явно указывает на факт злоупотребления стражами порядка своих полномочий против мирного антиправительственного митинга.

Вот как прокомментировал данную ситуацию один из чиновников:

Похоже, что министр национальной безопасности оказал давление на генерального инспектора полиции, в результате чего пострадали митингующие

Несмотря на то, что, находясь в своей должности, он вправе осуществлять надзор за полицией, он решил пойти дальше, усилив контроль за проводимыми ею операциями.

Коби Шабтай, в свою очередь, не считает, что его действия носили какой-либо незаконный характер, отметив, что сотрудники правоохранительных органов уважают права манифестантов и их право на свободу слова до тех пор, пока они не нарушают общественный порядок.

Забрасывание камнями сотрудников полиции, а также другими предметами переходит все границы, чего допустить мы не можем

– подчеркнул министр национальной безопасности Израиля.

Тем не менее, признался один из офицеров, применяются свето-шумовые гранаты, в отношении манифестантов, как правило, лишь в экстренных случаях, когда жизни полицейских действительно находятся под угрозой, чего явно не скажешь о сегодняшней акции. Также, добавил он, гранаты эти представляют серьёзную опасность для здоровья.

Напомним, что в ходе столкновений протестующих с полицией в Тель-Авиве пострадало по меньшей мере 11 человек. Все они получили травмы различной степени. Один из мужчин сказал, что потерял ухо из-за удара, вызванного свето-шумовой гранатой. Более 50 человек были задержаны за перекрытие трасс, препятствование движению поездов и призывы к остальным выходить массово на марш.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:36
    0
    Так и не понял причину протестов. Написали бы хоть
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:40
      -1
      Цитата: Федор Рашкин
      Так и не понял причину протестов. Написали бы хоть

      уже раза 3 точно писали - реформа судебной системы, которую пытается провести правительство Нетаньяху - но это "официально", а уж что там реально - могли бы более подробно осветить наши израильские посетители
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:41
      +4
      Цитата: Федор Рашкин
      Так и не понял причину протестов. Написали бы хоть

      Судебная реформа. Значительная часть общества считает это покушением на самостоятельность суда.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:24
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Значительная часть общества считает это покушением на самостоятельность суда.

        Власть всё пытается под себя подмять, весь мир стремится к 1933 году.
    3. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:04
      +1
      Вы таки будете смеяться, но Беня Натаньяху хочет в Израиле ввести ровно такую же судебную систему, которая "очень хорошо" зарекомендовала себя в России. То есть скопировать её буквально один в один. А народ Израиля очень хорошо понимая к чему это может привести совершенно закономерно против - пока что там закон реально един для всех (пример Аллы Пугачёвой и лошадки Собчак более чем показателен). Как-то так.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:50
    -2
    Митингуй,не митингуй, а судебную реформу получат. А возмущения митингующих понятны.За что же с ними так жестоко,они же не палестинцы. Не террористическая часть населения. smile
    1. point
      point Сегодня, 08:40
      0
      Ну вот к чему это? население мб арабское или еврейское, а террористические - организации и их участники, а квалифицируются по поведению (а не обвиняются вообще). Для них не первый случай, когда лояльные государству граждане выступают и огребают.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +3
    Израильские военные осудили действия начальника полиции Коби Шабтая
    А с чего это вдруг военные проявили такую озабоченность судьбой тех кто забрасывал полицию камнями? Насколько помнится когда со стороны протестующих палестинцев летят камни в израильских солдат те отвечают на это не только резиновыми пулями. По всей видимости на сегодня не все ладно в израильском "королевстве" - терки между ведомствами, терки в правительстве... Революционная ситуация еще не назревает?
    1. point
      point Сегодня, 08:57
      0
      Всё проще. Нетаньяху нарушает баланс между тремя обособленными силами государства: выборной шоблой (в которой он альфа доминатор), силовых ведомств, судебного картеля. Военные и полиция выполняют свои функции в рамках законодательства, которое как-бы придумывают выборные клоуны, а ограничить буйное творчество принтера могут судьи(реально, потому что конституции нет, а есть прецедентное право, т.е. "будет как мы решим потому что другие вообще ниче не могут тут понять"). Военные - не часть правительства или политических партий, несмотря на недавних "генералов в парламенте" - это всё бывшие начштаба и тп., т.е. на гражданке. Но военные, очевидно, заинтересованы в политической карьере (конвертировать во влияние свои связи). У полиции это несколько иначе - планов на после-службы поменьше, тк жизнь во время службы богаче на возможности (семью проще пристроить).
      Зачем и что там Нетаньяху мутит мне неведомо. Возможно, он хотел бы прижать хвост не столько судьям, сколько получить влияние на их окружение, повсеместно выступающее "за разнообразие", т.е. влияние НКО и разных ветвей диаспоры.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:07
    +2
    Цитата: rotmistr60
    Израильские военные осудили действия начальника полиции Коби Шабтая
    Революционная ситуация еще не назревает?

    Ленина читать надо было. Три признака революционной ситуации. Один из них - рост нужды и бедствий народа. В Израиле этого не наблюдается. Так что революции не будет.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:19
      +1
      Ленина читать надо было.
      В свое время не только читал, но и приходилось конспектировать. Главный признак революционной ситуации - когда низы не хотят, а верхи не могут. А вот про рост нужды, как признак революционной ситуации В.И. Ленин конкретно не писал.