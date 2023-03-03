Израильские военные осудили действия начальника полиции, применившего грубую силу в отношении протестующих граждан

Похоже, что министр национальной безопасности оказал давление на генерального инспектора полиции, в результате чего пострадали митингующие

Забрасывание камнями сотрудников полиции, а также другими предметами переходит все границы, чего допустить мы не можем

Израильские военные осудили действия начальника полиции Коби Шабтая, отдавшего приказ применить грубую силу в отношении протестующих граждан.Сотрудники правоохранительных органов Израиля пытались подавить колонну демонстрантов, пуская в ход различные спецсредства, такие как свето-шумовые гранаты и водомёты. Для разгона была привлечена и конная полиция. Всё дело в том, что манифестанты заблокировали национальные дороги, выразив таким образом своё недовольство планами правительства Нетаньяху провести спорную судебную реформу.В результате жёстких стычек полиции с демонстрантами нескольким людям понадобилась госпитализация, что явно указывает на факт злоупотребления стражами порядка своих полномочий против мирного антиправительственного митинга.Вот как прокомментировал данную ситуацию один из чиновников:Несмотря на то, что, находясь в своей должности, он вправе осуществлять надзор за полицией, он решил пойти дальше, усилив контроль за проводимыми ею операциями.Коби Шабтай, в свою очередь, не считает, что его действия носили какой-либо незаконный характер, отметив, что сотрудники правоохранительных органов уважают права манифестантов и их право на свободу слова до тех пор, пока они не нарушают общественный порядок.– подчеркнул министр национальной безопасности Израиля.Тем не менее, признался один из офицеров, применяются свето-шумовые гранаты, в отношении манифестантов, как правило, лишь в экстренных случаях, когда жизни полицейских действительно находятся под угрозой, чего явно не скажешь о сегодняшней акции. Также, добавил он, гранаты эти представляют серьёзную опасность для здоровья.Напомним, что в ходе столкновений протестующих с полицией в Тель-Авиве пострадало по меньшей мере 11 человек. Все они получили травмы различной степени. Один из мужчин сказал, что потерял ухо из-за удара, вызванного свето-шумовой гранатой. Более 50 человек были задержаны за перекрытие трасс, препятствование движению поездов и призывы к остальным выходить массово на марш.