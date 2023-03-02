Военное обозрение
Войти Регистрация

Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72

19
Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72

Т-72М4CZ



В чешской армии, по данным IISS, на начало 2022 года состояло на вооружении 30 танков Т-72М4CZ, 89 Т-72М1 находилось на хранении. После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине ВСУ были переданы все Т-72М1, которые удалось реанимировать и частично модернизировать.

Как утверждается военными, на оснащении 73-го танкового батальона остаются Т-72М4CZ [хотя возможно, что их основная часть уже ушла в незалежную]. В конце 2022 года в это подразделение – единственное в армии, обладающее ОБТ – был передан первый из 14 Leopard 2A4, которые должна выделить ФРГ в качестве «подарка» за снабжение ВСУ. Вместе с одной БРЭМ Büffel на однотипной базе данная поставка, которую предполагается закрыть к середине 2024 года, обойдётся немецкому бюджету в $174 млн.

Спустя пару месяцев после получения танкистами первой машины было подготовлено два экипажа. Журналисты издания CZDefence решили опросить военных на предмет качества новинки. Солдаты, ранее эксплуатировавшие только Т-72М4CZ, отмечают повышенный комфорт внутри кабины Leopard 2A4, лучшую стабилизацию пушки и точность огня, более надёжное бронирование:

Я как стрелок смотрю с двенадцатикратным увеличением, я смотрю [на цель] с большого расстояния, не чувствуя, что мы движемся по труднопроходимой местности. Я очень хорошо всё вижу, и, несмотря на то, что мы едем на большой скорости, мы можем стрелять очень точно.


Что касается защиты, то она превыше всего. Можно сказать, что это танк обороны. Защита спереди огромная.


Заряжание пушки в Leopard 2A4 и Т-72М4CZ


Указывается на повышенную массу машины, «но при езде этого совершенно не замечаешь, даже при движении по бездорожью». Отмечаются сложности, связанные с появлением четвёртого члена экипажа и освоением процесса ручного заряжания орудия. При этом ни один танкист не заявил о преимуществах этого способа по сравнению с автоматическим потоком снарядов в пушку Т-72. Однако за военных это сделал чешский журналист:

Преимуществом автомата танка Т-72М4CZ является непрерывная скорость заряжания на протяжении всего времени ведения огня, а принципиальным недостатком – возможность выхода из строя автомата заряжания, что влечёт за собой возможное резкое снижение скорострельности с семи выстрелов в минуту до одного в две минуты.


Кроме того, «эксперт» указывает, что Leopard 2A4 оснащён неким устройством, способным заряжать первые три снаряда быстрее, чем автомат. Обращает он внимание и на «не оптимальное хранение боеприпасов в Т-72»:

Велик риск того, что машина взорвётся изнутри из-за попадания в боекомплект, убив весь экипаж.


Подобные «эксперты», называющие присутствие автомата заряжания «недостатком», призваны объяснить отказ армии от Т-72 и подготовить почву для планируемой покупки Чехией до 50 танков Leopard 2A7+, переговоры о которой ведутся с мая прошлого года. Как заявила в декабре 2022 года министр обороны Яна Чернохова, идёт формирование технического задания и оценка стоимости:

Для построения танковой армии предлагается А7. Но на рынок приходят новые игроки. Мы не такие большие, как Польша, чтобы позволить себе иметь 3-4 типа танков. Безусловно, стоит подумать о возможности приобретений за пределами Европы. Я говорю конкретно о Корее, потому что именно на эту покупку [южнокорейских танков К2] согласилась Польша.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. garik77
    garik77 Сегодня, 13:06
    +9
    ИксперДов развелось. И все специалисты по танкам. А до этого наверное были знатными вирусологами. laughing
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: garik77
      А до этого наверное были знатными вирусологами.

      А до этого они еще и в футбол учили всех играть... Прямо "многостаночники"
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 13:07
    0
    Извините, коллеги, но куда делась новость о рейде украинской ДРГ по Брянской области?
    1. Дмитрий356
      Дмитрий356 Сегодня, 13:10
      +1
      Вот ссылка: https://topwar.ru/212057-prihodjat-soobschenija-o-napadenii-ukrainskoj-diversionnoj-gruppy-na-prigranichnyj-rajon-brjanskoj-oblasti.html
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:11
      -1
      там что-то жестко все, до 40 боевиков захватили село в Брянской области, идет бой (((( Вот интересно, они все еще "братский народ" или "........" подлежащая уничтожению ? Что Верховный думает ?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: Silver99
        Вот интересно, они все еще "братский народ" или "........" подлежащая уничтожению ?

        Сейчас видео выкладывают, там пиарятся "нью власовцы" - из "русского добровольческого корпуса"
    3. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 13:13
      -1
      Делась туда, куда надо делась. Подождем официальной сводки конашенкова - может это вообще учения как в Питере недавно было
    4. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:14
      +1
      Ни куда не делась, в ленте новостей на ВО.
    5. svp67
      svp67 Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: fax66
      Извините, коллеги, но куда делась новость о рейде украинской ДРГ по Брянской области?

      Да на месте, Вы может просто её сейчас просмотрели
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:11
    0
    Интересно - а с какой скоростью заряжает "не выходящий из строя во время боя" негр в "Абрамсе"?
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:15
    -1
    Почему молчит "американский институт изучения войны"? Его мнение об "автомате заряжания" Т -72 не менее интересно, чем мнение "чешского эксперта"!!!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    0
    Журналисту в "зубы" унитарный выстрел и на скорости хотя бы 30 км по пересеченной местности произвести заряжание...., то-то скорострельность будет... Не пробовал ни того, ни другого, а рассуждает как взрослый..... (ЧВТКУ 1989).
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:20
    +1
    Как бы это не звучало жёстко, но скоро будет возможность сравнить какой танк лучше, тот что комфортнее или тот что с автоматом заряжания.
    1. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 13:26
      +1
      А те, кто не угадал правильный ответ буду тихонько помалкивать как в случае ставера с его "нездадимхерсон" или как в случае комментаторов к статье, где вагнеровцы назвавшие Герасимова не очень хорошо были названы переодетыми украми. Те тоже испарились, когда Пригожин подтвердил принадлежность.
      Может это женский форум на самом деле?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 13:21
    +1
    Преимуществом автомата танка Т-72М4CZ является непрерывная скорость заряжания на протяжении всего времени ведения огня, а принципиальным недостатком – возможность выхода из строя автомата заряжания, что влечёт за собой возможное резкое снижение скорострельности с семи выстрелов в минуту до одного в две минуты.
    А выход из строя, даже кратковременный заряжающего, в следствии той же контузии, вообще может лишить Лео-2 возможности вести огонь из пушки
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:23
    0
    Все ждут итогов артиллерийской дуэли между Леопардом и Т- 72, Т- 90. Скоро всё узнаем. soldier
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:35
      0
      Между танками может быть только танковая дуэль, танк не САУ и к роду войск артиллерия не имеет отношения. Дуэлей не будет - бой из засад, в обороне, но во встречном бою - маловероятно, это не нужно ни им, ни нам.
      По секрету скажу, что у нас есть еще Т-64 и Т-80 с механизмом заряжания.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:37
    -1
    Откуда в Чехии негры? Впрочем 2 штуки для оснащения танковой армии этой страны наверное можно найти, впрочем и из-за рубежа нанять. wassat
  10. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:45
    0
    Я не буду вдаваться в технические условия, просто гибель трёх человек предпочтительней , чем гибель четырёх, как бы это дико не звучало. А танки при сегодняшнем развитии ПТУР, весьма уязвимы.