Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72

Т-72М4CZ

Я как стрелок смотрю с двенадцатикратным увеличением, я смотрю [на цель] с большого расстояния, не чувствуя, что мы движемся по труднопроходимой местности. Я очень хорошо всё вижу, и, несмотря на то, что мы едем на большой скорости, мы можем стрелять очень точно.

Что касается защиты, то она превыше всего. Можно сказать, что это танк обороны. Защита спереди огромная.

Заряжание пушки в Leopard 2A4 и Т-72М4CZ

Преимуществом автомата танка Т-72М4CZ является непрерывная скорость заряжания на протяжении всего времени ведения огня, а принципиальным недостатком – возможность выхода из строя автомата заряжания, что влечёт за собой возможное резкое снижение скорострельности с семи выстрелов в минуту до одного в две минуты.

Велик риск того, что машина взорвётся изнутри из-за попадания в боекомплект, убив весь экипаж.

Для построения танковой армии предлагается А7. Но на рынок приходят новые игроки. Мы не такие большие, как Польша, чтобы позволить себе иметь 3-4 типа танков. Безусловно, стоит подумать о возможности приобретений за пределами Европы. Я говорю конкретно о Корее, потому что именно на эту покупку [южнокорейских танков К2] согласилась Польша.