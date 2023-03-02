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Названы сроки возвращения в боевой состав модернизированной многоцелевой АПЛ «Леопард» проекта 971

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Названы сроки возвращения в боевой состав модернизированной многоцелевой АПЛ «Леопард» проекта 971

Вывод АПЛ "Леопард" из эллинга. Декабрь 2020 года



Модернизированную атомную подводную лодку "Леопард" проекта 971, прошедшую капитальный ремонт на "Севмаше", начинают готовить к возвращению в боевой состав Северного флота. Передача субмарину военным пройдет в этом году. Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

АПЛ "Леопард" в декабре 2020 года завершила стапельный ремонт и была поставлена к достроечной стенке для завершения работ. Планировалось, что на испытания субмарина выйдет в 2022 году, после которых будет передана в боевой состав Северного флота. По неназванным причинам работы на АПЛ были продлены, теперь возвращение "Леопарда" в строй планируется на декабрь этого года.

После завершения глубокой модернизации и заводских испытаний передача "Леопарда" флоту планируется на декабрь 2023 года

- приводит ТАСС слова Мальцева.

Многоцелевая АПЛ К-328 "Леопард" была заложена на Севмаше 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня 1992 года и вступила в состав флота 5 февраля 1993 года. На "Звездочку" прибыла в конце июня 2011 года. В мае 2012 года корабль был помещен в эллинг и на нем развернулись работы по демонтажу оборудования. Работы затянулись из-за задержки документации от проектанта СПМБМ "Малахит".

По данным Минобороны, на лодке проведен ремонт с глубокой модернизацией. В ходе работ на субмарине проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Подлодка получила новое вооружение (КР "Калибр"), также уменьшена акустическая заметность.

АПЛ "Леопард" входит в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ вместе с АПЛ "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Волк", "Гепард".
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3 комментария
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:17
    0
    Хорошая новость. Почаще бы таких новостей, по любым поводам.
  2. 955535
    955535 Сегодня, 13:26
    0
    Сроки названы, осталось за малым: провести все ШИ, КШИ ГЭУ, выйти в море на ЗХИ и ГИ.
    Если речь бы шла о Севмаше, сомнений бы не было, а в "Звездочке" уверенности нет, для них это по сути первый такой корабль с глубокой модернизацией.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:40
    0
    Наша вечная проблема, что с ремонтом, что с вводом нового корабля. Всегда, идут сдвиги в право! Такая же ситуация и с фрегатом 22350, теперь обещают сдать во- втором квартале 2023.
    Единственное, что успокаивает, что корабли и лодки, строим и ремонтируем, но не как при «демократе Ельцине», который отдал на уничтожение американцам, своей «гильотиной», боевые АПЛ.