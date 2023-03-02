Названы сроки возвращения в боевой состав модернизированной многоцелевой АПЛ «Леопард» проекта 971

Вывод АПЛ "Леопард" из эллинга. Декабрь 2020 года
Модернизированную атомную подводную лодку "Леопард" проекта 971, прошедшую капитальный ремонт на "Севмаше", начинают готовить к возвращению в боевой состав Северного флота. Передача субмарину военным пройдет в этом году. Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
АПЛ "Леопард" в декабре 2020 года завершила стапельный ремонт и была поставлена к достроечной стенке для завершения работ. Планировалось, что на испытания субмарина выйдет в 2022 году, после которых будет передана в боевой состав Северного флота. По неназванным причинам работы на АПЛ были продлены, теперь возвращение "Леопарда" в строй планируется на декабрь этого года.
После завершения глубокой модернизации и заводских испытаний передача "Леопарда" флоту планируется на декабрь 2023 года
- приводит ТАСС слова Мальцева.
Многоцелевая АПЛ К-328 "Леопард" была заложена на Севмаше 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня 1992 года и вступила в состав флота 5 февраля 1993 года. На "Звездочку" прибыла в конце июня 2011 года. В мае 2012 года корабль был помещен в эллинг и на нем развернулись работы по демонтажу оборудования. Работы затянулись из-за задержки документации от проектанта СПМБМ "Малахит".
По данным Минобороны, на лодке проведен ремонт с глубокой модернизацией. В ходе работ на субмарине проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Подлодка получила новое вооружение (КР "Калибр"), также уменьшена акустическая заметность.
АПЛ "Леопард" входит в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ вместе с АПЛ "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Волк", "Гепард".