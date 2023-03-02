Очередное происшествие со взрывами зафиксировано на одном из заводов в американском штате Огайо

На одном из промышленных предприятий в американском штате Огайо произошел крупный пожар. На этот раз никто из работников завода не пострадал, однако, как сообщают представители местной пожарной службы, власти штата были вынуждены привлечь специалистов по опасным веществам.По информации пожарной службы города Кливленд, для ликвидации возгорания, охватившего двухэтажную промышленную постройку, пришлось задействовать более пятидесяти сотрудников.Серию взрывов, прогремевших во время пожара, власти объяснили детонацией находившихся там газовых баллонов. По сообщениям местных СМИ, возгорание произошло на заводе металлоконструкций.Техногенные аварии, в последнее время участившиеся в разных уголках США, привлекают к себе повышенное внимание после того, как в феврале текущего года в штате Огайо произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой сошел с рельсов и загорелся состав из десятков вагонов, перевозивших потенциально опасные химикаты.Сотни жителей города Восточная Палестина пришлось эвакуировать после того, как из железнодорожных цистерн, которые перевозил потерпевший крушение состав, произошла масштабная утечка винилхлорида, бесцветного и очень токсичного газа, используемого в промышленности для производства изделий из пластика.Власти штата были вынуждены сжечь содержимое цистерн, после чего над городом несколько часов стоял столб черного дыма.После произошёл пожар со взрывами на заводе по производству медных сплавов в том же штате. Теперь - новое происшествие. О причинах пока не сообщается.