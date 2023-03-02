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В посольстве РФ в Буэнос-Айресе прокомментировали слова дипломата из США о нежелательности визита Лаврова в Аргентину

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В посольстве РФ в Буэнос-Айресе прокомментировали слова дипломата из США о нежелательности визита Лаврова в Аргентину

Согласно информации La Nacion, Buenos Aires Times и других аргентинских изданий, официальный представитель Соединенных Штатов в Аргентине Марк Стэнли заявил, что визиту главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова были бы не рады в этой латиноамериканской стране, так как «его руки в крови». В посольстве РФ в Буэнос-Айресе прокомментировали слова дипломата из США о нежелательности визита Лаврова в Аргентину, подвергнув его резкой критике.


Комментарий опубликовали на официальном сайте дипломатического представительства.

Там отметили неприемлемость подобных заявлений, если таковые действительно имели место. Российские дипломаты напомнили, что переход на личности в межгосударственных отношениях принято квалифицировать как признак дурного тона. Такими методами чаще всего пользуются при отсутствии иных аргументов.

В посольстве отметили, что если говорить о «руках в крови», то стоит вспомнить о самих Соединенных Штатах. Именно эта страна, а вовсе не Россия, провела 251 военную операцию за рубежом с момента завершения периода «холодной войны». Америка разрушала государства и сеяла хаос по всей планете.

Подобный выпад против нашей страны российские дипломаты расценили как провокацию и вмешательство извне в российско-аргентинские межгосударственные отношения.

Аргентина способна сама, без инструкций извне, разобраться, как ей выстраивать свою внешнюю политику

- отметили они.
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Использованы фотографии:
https://t.me/s/MID_Russia
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:25
    +3
    Мда... что тут сказать... матрасы в своем амплуа wassat
    1. ААК
      ААК Сегодня, 13:35
      +1
      А вот Аргентина своим голосованием в ООН как-то не совсем...
    2. NKT
      NKT Сегодня, 13:38
      +1
      были бы не рады в этой латиноамериканской стране, так как «его руки в крови»

      И ведь не поперхнется, говоря такое.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:30
    +3
    А по сопатке? Не дипломатично, зато доходчиво.
  3. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:31
    +1
    Сазал американский "дипломат" который по уши в крови. Представитель страны что устраивает террор по всему миру в угоду выгоде личной, развязавший и этот конфликт, воссоздавший фашизм и кормящий его. Такие высказывания для нормальных людей должны означать с кем стоит дружить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47
    0
    В посольстве РФ в Буэнос-Айресе прокомментировали слова дипломата из США о нежелательности визита Лаврова в Аргентину
    Глупо, нагло, не профессионально .... хотя, полосатиков это не парит, от определения совсем.
    Соблюдать политес в таких условиях можно, а вот надо ли?