Аргентина способна сама, без инструкций извне, разобраться, как ей выстраивать свою внешнюю политику

Согласно информации La Nacion, Buenos Aires Times и других аргентинских изданий, официальный представитель Соединенных Штатов в Аргентине Марк Стэнли заявил, что визиту главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова были бы не рады в этой латиноамериканской стране, так как «его руки в крови». В посольстве РФ в Буэнос-Айресе прокомментировали слова дипломата из США о нежелательности визита Лаврова в Аргентину, подвергнув его резкой критике.Комментарий опубликовали на официальном сайте дипломатического представительства.Там отметили неприемлемость подобных заявлений, если таковые действительно имели место. Российские дипломаты напомнили, что переход на личности в межгосударственных отношениях принято квалифицировать как признак дурного тона. Такими методами чаще всего пользуются при отсутствии иных аргументов.В посольстве отметили, что если говорить о «руках в крови», то стоит вспомнить о самих Соединенных Штатах. Именно эта страна, а вовсе не Россия, провела 251 военную операцию за рубежом с момента завершения периода «холодной войны». Америка разрушала государства и сеяла хаос по всей планете.Подобный выпад против нашей страны российские дипломаты расценили как провокацию и вмешательство извне в российско-аргентинские межгосударственные отношения.- отметили они.